Кино, музыка, кешбэк. T2 обновила мультиподписку MiXX в партнерстве с "Яндекс Плюсом"
Теперь пользователям доступен расширенный каталог фильмов и сериалов, музыка в lossless–качестве и кешбэк "Плюса"
13 сентября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KEC1F
Мобильный оператор T2 продолжает совершенствовать мультиподписку MiXX*. Обновление включает доступ к "Яндекс Плюсу", что значительно расширяет возможности пользователей.
Теперь подписчики MiXX версий S, M и Max* могут наслаждаться полным функционалом "Яндекс Плюса", включая:
- "Кинопоиск" – доступ к обширной библиотеке фильмов и сериалов;
- "Яндекс Музыку" – прослушивание любимых треков и подкастов в высоком lossless*-качестве;
- кешбэк баллами "Плюса" – возможность экономить на покупках и услугах в сервисах "Яндекса".
Активация "Яндекс Плюса" в MiXX проста: достаточно привязать номер телефона, к которому подключена подписка, к Яндекс ID* или создать новый аккаунт. Помимо этого, пользователи могут бесплатно добавить в свой аккаунт до трех близких, что делает MiXX еще более привлекательной для семей и друзей.
Благодаря обновлению, MiXX теперь включает:
- четыре онлайн-кинотеатра;
- два сервиса электронных и аудиокниг;
- два музыкальных сервиса.
И еще больше преимуществ при покупках, доставке, поездках на такси, аренде автомобилей и самокатов. Помимо обновленной подписки "Яндекс Плюс", в пакет MiXX входят Wink*, Premier*, VK* Музыка, "Литрес", Ozon Premium*, сервис "Пакет" и другие предложения.
Главным преимуществом MiXX остается гибкая система конструктора, позволяющая пользователям самостоятельно выбирать сервисы, которые соответствуют их интересам и образу жизни. Стоимость подписки варьируется от 300 до 500 руб. в месяц в зависимости от выбранной версии.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте T2.
*MiXX ("Микс"); Max ("Макс"); lossless ("Лослесс"); ID ("АйДи"); Wink ("Винк"); Premier ("Премьер"); VK ("ВиКей"); Ozon Premium ("Озон Премиум").Реклама
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