Кино, музыка, кешбэк. T2 обновила мультиподписку MiXX в партнерстве с "Яндекс Плюсом"

Теперь пользователям доступен расширенный каталог фильмов и сериалов, музыка в lossless–качестве и кешбэк "Плюса"

13 сентября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KEC1F

Смартфон. Девушка / Фото: пресс-служба T2

Мобильный оператор T2 продолжает совершенствовать мультиподписку MiXX*. Обновление включает доступ к "Яндекс Плюсу", что значительно расширяет возможности пользователей.

Теперь подписчики MiXX версий S, M и Max* могут наслаждаться полным функционалом "Яндекс Плюса", включая:

"Кинопоиск" – доступ к обширной библиотеке фильмов и сериалов;

"Яндекс Музыку" – прослушивание любимых треков и подкастов в высоком lossless*-качестве;

кешбэк баллами "Плюса" – возможность экономить на покупках и услугах в сервисах "Яндекса".

Активация "Яндекс Плюса" в MiXX проста: достаточно привязать номер телефона, к которому подключена подписка, к Яндекс ID* или создать новый аккаунт. Помимо этого, пользователи могут бесплатно добавить в свой аккаунт до трех близких, что делает MiXX еще более привлекательной для семей и друзей.

Благодаря обновлению, MiXX теперь включает:

четыре онлайн-кинотеатра;

два сервиса электронных и аудиокниг;

два музыкальных сервиса.

И еще больше преимуществ при покупках, доставке, поездках на такси, аренде автомобилей и самокатов. Помимо обновленной подписки "Яндекс Плюс", в пакет MiXX входят Wink*, Premier*, VK* Музыка, "Литрес", Ozon Premium*, сервис "Пакет" и другие предложения.

Главным преимуществом MiXX остается гибкая система конструктора, позволяющая пользователям самостоятельно выбирать сервисы, которые соответствуют их интересам и образу жизни. Стоимость подписки варьируется от 300 до 500 руб. в месяц в зависимости от выбранной версии.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте T2.

*MiXX ("Микс"); Max ("Макс"); lossless ("Лослесс"); ID ("АйДи"); Wink ("Винк"); Premier ("Премьер"); VK ("ВиКей"); Ozon Premium ("Озон Премиум").

T2

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