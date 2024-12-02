Пострадавшие подают на предпринимателя Владимира Воробьева в полицию и в суд, но не могут добиться возврата денег

02 декабря 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Сруб / Фото предоставлено клиентами Владимира Воробьева

Жители Алтайского края и Республики Алтай считают, что стали жертвами обмана барнаульского предпринимателя Владимира Воробьева. Неоднократно он заключал договоры c клиентами по изготовлению срубов жилых домов или бань. Однако многие заказчики оставались и без товара (или его части), и без своих денег. И до сих пор добиться возврата отданных сумм они не могут. Подробнее о ситуации рассказывает amic.ru.

Кого и в чем обвиняют жители?

К предпринимателю Владимиру Воробьеву относится его ИП, а также компания под названием "Древо". Индивидуальное предпринимательство действовало с 22 февраля 2012 года по 27 августа 2023-го. Как рассказал один из клиентов Воробьева Валерий Ф., свое ИП бизнесмен уже ликвидировал из-за большого количества исполнительных производств и ареста счетов. Информацию о ликвидации подтверждают и открытые источники. Однако 5 июня 2022 года Воробьев зарегистрировал ООО "Древо", которое занимается производством сборных деревянных строений. Судя по информации на сайте rusprofile.ru, Владимир Воробьев числится в фирме генеральным директором.

Клиенты заключали договоры как с ООО "Древо", так и с ИП Воробьева. Проблемы были и в том, и в другом случае, утверждают заказчики срубов. По их словам, предприниматель многократно брал заказы на изготовление изделий из дерева и продажу пиломатериала. Однако, как утверждают клиенты, свои обязательства он не исполнял: не привозил людям товар, впоследствии не возвращал денег.

По словам покупателей, против Воробьева и ООО "Древо" возбуждено 56 исполнительных производств, общая сумма по его обязательствам превышает 6,6 млн рублей. На официальном сайте судебных приставов действительно можно найти десятки исполнительных производств, связанных с Воробьевым.

Банк исполнительных производств против Воробьева/ Фото: скриншот с сайта судебных приставов

По словам потерпевших, предприниматель постоянно меняет дислокацию пилорам (в пределах Барнаула, Новоалтайска и села Лебяжье), использует для них не стоящие на балансе здания или пустующие участки в садоводческих товариществах (СНТ), быстро удаляет информацию об услугах на сайтах объявлений (якобы чтобы не допустить оставления отрицательных отзывов), принимает оплату исключительно наличными деньгами без выдачи кассового чека, предоставляет от своего имени право подписи договоров неустроенным сотрудникам без правильного оформления доверенности (сотрудников он впоследствии якобы увольняет), а также вроде как использует морально устаревшую офисную технику для печати "нечитаемых документов".

"Правоохранительные органы не дали нужную оценку"

По информации пострадавших, только за 2024 год в органы внутренних дел Барнаула обратилось более 30 человек с заявлениями о якобы хищении Воробьевым денег "мошенническим способом". По их словам, полиция заявления вроде как проверяла, но признаков преступлений в действиях предпринимателя не находила, а потому в возбуждении уголовных дел отказывала.

Потерявшие деньги клиенты считают, что правоохранители "не вели комплексную работу по установлению всех пострадавших", не произвели выемки записей разговоров, не изымали хранящуюся в офисе "долговую книгу" Воробьева с указанием дат заказов, переданных сумм и телефонов клиентов.

"Считаем, что правоохранительными органами не дана объективная уголовно-правовая оценка его действиям, Воробьев продолжает безнаказанно вести свою преступную деятельность, в том числе за счет граждан – членов СНТ пожилого возраста, не имеющих физических и материальных возможностей по защите своих нарушенных прав", – отметили они.

Судебные иски против Воробьева и ООО "Древо"/ Фото: скриншот с сайта суда

Сейчас предприниматель продолжает принимать заказы, отмечают пострадавшие. Поэтому они обратились в прокуратуру с просьбой проверить его по фактам хищения денег и нарушения законов РФ. Они попросили ведомство пресечь "преступную деятельность Воробьева", привлечь его к установленной законом ответственности, а также наказать правоохранителей, которые не пытались пресечь преступную деятельность Воробьева.

Кроме того, активисты намерены обратиться в Следственный комитет. Обращения они уже подавали в прокуратуру, полицию, МЧС, Роспотребнадзор, в налоговую, Минприроды, Федеральное управление лесами и другие ведомства.

Также клиенты допускают, что потерять деньги от действий Воробьева могли около сотни человек. Ради защиты других людей от противоправных действий они создали инициативную группу, которая сейчас устанавливает остальных потерпевших. На данный момент число участников группы растет, подчеркивают клиенты предпринимателя.

"Хочется прекратить, чтобы людей кидали и обманывали"

Валерий Ф. – один из активистов по созданию инициативной группы. Его супруга нашла ООО "Древо" на сайте объявлений в 2023 году, затем в 2024-м был заключен договор на поставку бруса для загородного дома на общую сумму 358 тысяч рублей, 230 тысяч из них Валерий внес по предоплате. И потерял их.

"У него была бухгалтерша. И она сказала, что сама договор подпишет, потому что директор в больнице. Мы не согласились и поехали к нему в больницу. По договору к концу мая он должен был нам все сделать. Но ничего не произошло, он просил отсрочку сначала до июля, потом – до августа, в итоге ничего так и не сделал. Мы расторгли договор, он пообещал до 25 октября деньги вернуть, но ничего не вернул. Мы начали смотреть, а у него там долги и на ИП, и на компании. Есть аресты и так далее. Пилорамы даже на публичной кадастровой карте нет. Мы подозреваем, что и там имеется ряд нарушений", – отметил он.

Пилорама / Фото предоставлено клиентами Воробьева

По его словам, у многих потерпевших в документах расписывался человек, у которого не было на это полномочий. Также некоторым клиентам деньги все же возвращали, но малыми частями – при этом всей суммы так и не отдали. В полиции пострадавшим говорили о том, что "это гражданско-правовые отношения", однако пострадавшие уверены, что налицо мошенничество, так как предприниматель "не исполнил свои долговые обязательства".

"У людей вроде как есть надежда, что он отдаст. И они все ждут. Он берет следующие заказы и опять кидает людей. При этом он нарушает все, что можно. Столько у нас государственных органов и никто этого не видит. Бухгалтерия у него вся черная, на нем имущества нет, в браке не состоит. Мы подозреваем, что он сдает нулевые декларации, потому что не выдает чеки, деньги принимает только наличными. Машина, на которой он ездит, оформлена на какую-то женщину. Вопрос не в деньгах. Хочется прекратить, чтобы людей кидали и обманывали", – возмущается Валерий Ф.

Пиломатериалы / Фото предоставлено клиентами Воробьева

Другая пострадавшая, Оксана, заключила договор с Воробьевым в июле 2023 года на поставку товара на 200 тысяч рублей. В сентябре договор был расторгнул из-за непредвиденных семейных обстоятельств. Вернуть деньги предприниматель обещал в течение 30 дней. Однако за два года всех своих средств Оксана не увидела.

"Он возвращал мне деньги, но очень маленькими кусками, на данный момент отдал 140 тысяч рублей. На сегодня он мне должен еще 60 тысяч рублей. Я два раза подавала в суд, но были неправильно оформлены какие-то документы, и дело возвращали назад. Сейчас я снова готовлю иск на эти 60 тысяч и на проценты за пользование деньгами. Он сам трубку не берет, скидывает, а когда брал, то обещал сегодня заплатить и не платил. И так на протяжении полутора лет. У него то нет работников зимой, то жена в больнице, то машины проехать не могут", – перечисляет оправдания Воробьева женщина.

В последний раз (22 августа) Оксана добилась перевода 25 тысяч рублей, и их она получила со скандалом в офисе предпринимателя.

"Я набралась наглости и туда приехала, у него были покупатели. Я встала и громко говорю: "Не уйду отсюда, пока вы часть денег не отдадите". Он стушевался, людей вывел и отдал мне 25 тысяч рублей", – вспоминала она.

Сруб/ Фото: предоставлено клиентами Воробьёва

"Постоянно кормит завтраками"

Похожая ситуация и у Александра Ж. По словам мужчины, на сайте объявлений он нашел компанию Воробьева и решил воспользоваться ее услугами – для постройки бани. Когда приехал на пилораму, там кипела работа, так что никаких подозрений не было, вспоминал мужчина. Он обсудил все детали с самим Воробьевым, отправил эскизы и в апреле 2023 года в рамках подписанного договора отдал предоплату – 176 тысяч рублей. Через месяц предприниматель пообещал отдать сруб, однако баня не была готова ни через два, ни через три месяца. Сейчас Воробьев должен Александру 545,6 тысячи рублей.

"Он постоянно кормил завтраками. То работники забухали и месяц не выходили, то другой заказ доделывает. Говорит, дай две недели, но через две недели бани нет. Потом сказал, что скоро будет баня, ее снова не было, и я решил расторгнуть договор. По нему он должен был вернуть предоплату в течение десяти рабочих дней, но этого не сделал. Я подал в суд, выиграл его. Потом мы договорились, что он отдаст около 230 тысяч рублей через 15 дней. Прошло уже около четырех месяцев – денег все нет. Он предлагал забрать лесом, сделать баню, но так ничего и не сделал", – подчеркивает Александр Ж.

Сруб/ Фото: amic.ru

Есть среди пострадавших и житель села Онгудай Республики Алтай Андрей У. Он заказал пиломатериалы, внес предоплату 150 тысяч рублей. Итог тот же. Несколько месяцев Воробьев кормил клиента обещаниями, говорил, что пиломатериала у него нет. Мужчина потребовал деньги назад – предприниматель отдал ему чуть больше половины, 80 тысяч рублей. Однако всей суммы клиент не видит уже около трех лет. Обращения в суд результатов не дали, отметил Андрей.

"Признали его вину, но, как я понял, на его имя ничего нет. Пристав ничего не смог сделать. У него нет собственности, все переписано на других лиц. Он не исполняет решение суда уже два года. Звоню – не берет трубку, игнорирует. Давно с ним в последний раз общался", – отметил Андрей.

"Он систематически не отдает деньги"

Супруги Татьяны и Николай стали одними из первых, кто пострадал от действий Владимира Воробьева. Договор пара заключила еще 19 октября 2022 года. Предприниматель пообещал им поставить срубы дома и бани до Нового – 2023 – года. Общая сумма договора должна была составить 1,2 млн рублей, семья отдала предпринимателю первую часть суммы – 570 тысяч рублей, рассказала amic.ru Татьяна.

Только в мае 2023-го бизнесмен привез несколько бревен, а до конца лета поставил девять рядов, четыре из которых были "в плачевном состоянии", отметила женщина. К тому же связок в комплекте не было, утверждает она.

Сруб / Фото предоставлено клиентами Воробьева

В итоге стороны пришли к расторжению договора и возврату денег. До 30 августа 2023 года Воробьев пообещал вернуть вложенные семьей средства, с тех пор он отдал 185 тысяч рублей, а еще 385 тысяч рублей семья так и не увидела. В феврале 2024 года суд решил, что Воробьев должен выплатить супругам 900 тысяч рублей – в эту сумму вошли также судебные издержки, моральный ущерб и пени за просрочку платежа. Семья готова согласиться и с суммой 385 тысяч рублей и остановить исполнительное производство, но бизнесмен им деньги не отдает, так и "кормит завтраками" всех, пояснила Татьяна. Сейчас они вместе с другими пострадавшими намерены подавать уже иск о мошенничестве, а также обращаться с жалобой в прокуратуру.

"Он ссылается на другие заказы – говорит, что закончит дом в Горном Алтае и все отдаст. Он всем такие сказки рассказывает. Как деньги забирать? Первый, второй, третий раз он в полицию приезжает, показания под копирку дает и его отпускают. Много людей пострадало, он систематически не отдает деньги. Он на дорогой машине ездит и даже ее не продает, чтобы рассчитаться", – возмущается Татьяна.

Сруб / Фото предоставлено клиентами Воробьева

"Думаю, с него и взять нечего"

Клиентами Воробьева были и предприниматели. Один из таких – Юрий Д. Он заказывал сруб для строительства трех бревенчатых домов на базе отдыха в Чемальском районе. За товар Юрий заплатил миллион рублей, еще 500 тысяч обязался выплатить после сдачи последнего дома. 1 июля 2023 года мужчина заключил с Воробьевым договор, по которому дома должны были быть готовы к 1 ноября 2023 года. Однако первые работы начались только в апреле 2024 года.

"Он возил по 10-20 бревен. В итоге Воробьев поставил мне две трети дома на 300 тысяч рублей. Потом возить вообще перестал, терялся, обещал, расписки какие-то писал, но все так и не поставил. Пришлось заказывать у другого человека. Теперь уже получить деньги с него, наверное, по-честному не получится. Он чистейший мошенник. Такое количество людей ввести в заблуждение, со всех собрать деньги, никому ничего не сделать", – переживает Юрий Д.

По его словам, из-за действий Воробьева он сдал дома не в апреле, а в середине июля, и тем самым потерял примерно два миллиона рублей прибыли. При этом Юрий подчеркивает, что издержки ему не нужны, и он хочет вернуть только свои деньги – миллион рублей, которые он выплатил Воробьеву.

Сруб / Фото предоставлено клиентами Воробьева

Предприниматель в июне 2024 года подал на Воробьева в суд, который должен вынести решение по делу 26 декабря. При этом Юрий Д. утверждает, что гендиректор "Древа" пытается ввести суд в заблуждение.

"У Воробьева нет ни одного акта выполненных работ, потому что ничего не было сделано. Он показал товарно-транспортные накладные, по которым он якобы что-то привозил. Там от меня подписывался непонятно какой человек, хотя расписываться должен либо сам хозяин, либо его представитель по доверенности. То есть он подделал документы и представил их в суд. Сейчас эти подписи проверяются, 26 декабря суд вынесет решение. Но я думаю, с него и взять нечего", – резюмировал Юрий.

Что сказал Воробьев?

В своей честности Воробьев убеждает не только своих клиентов, но и amic.ru – в разговоре с редакцией он подчеркивал, что вопрос с заказчиками постепенно решается, да и деньги отдает, пусть и медленно.

"Мы с ними находимся в контакте, вопрос решается. Проблемы были связаны с погодными условиями и нехваткой рабочих рук. Все делаем медленно, но верно. Так сложилась ситуация, что в срок поставить товар мы не успели", – поясняет он.

Разобранный сруб / Фото предоставлено клиентами Воробьева

Проблема с исполнительными производствами сейчас тоже решается – также настаивает гендиректор ООО "Древо". Только вот как именно – не пояснил.

Напомним, 11 октября Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 8 декабря 2024 года директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина. Его фирма брала с клиентов миллионы за строительство коттеджей, но не сдавала дома. Всего Заикина подозревают в совершении 21 преступления, потерпевшими являются 22 человека, общий ущерб превышает 120 млн рублей. В отношении Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Подробнее о ситуации, в которую попали клиенты "Малоэтажной Сибири", можно прочитать здесь.