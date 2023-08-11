НОВОСТИПроисшествия

"Кирпичи раскиданы". Алтайских водителей напугало произошедшее на трассе

На неожиданное препятствие водители наткнулись ночью

11 августа 2023, 13:18, ИА Амител

Водителей краевой столицы напугали кирпичи, разбросанные по всей дороге под Барнаулом, сообщает "В курсе 22".

На неожиданное препятствие автомобилисты наткнулись ночью 11 августа на выезде из Барнаула: в районе от КПП до реки Лосихи.

"Кирпичи раскиданы на протяжении 200 метров. Ни знаков, ничего не было!" – рассказали очевидцы.

Алтайский край Дороги

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:03:50 11-08-2023

Кто-то сильно чего-то испугался, вот и отложил кирпичей в штаны, а потом за ненадобностью выкинул... Кстати, от КПП до Лосихи около 8 километров, а не 200 метров. Верьте мне, я там дважды в день проезжаю.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:06 11-08-2023

Опять "горожане" напужалися!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров