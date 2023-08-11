"Кирпичи раскиданы". Алтайских водителей напугало произошедшее на трассе

На неожиданное препятствие водители наткнулись ночью

11 августа 2023, 13:18, ИА Амител





Кирпичи на дороге / Фото: vk.com/vkurse22barnaul

Водителей краевой столицы напугали кирпичи, разбросанные по всей дороге под Барнаулом, сообщает "В курсе 22".

На неожиданное препятствие автомобилисты наткнулись ночью 11 августа на выезде из Барнаула: в районе от КПП до реки Лосихи.