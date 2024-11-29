"Кислород перекрывают". Эксперт объяснил подорожание импортной техники

Экономист заявил amic.ru, что цену товаров тянут сложности с расчетами, логистикой и ослабление рубля

29 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Стиральная машина / Фото: / unsplash.com / Carlos Lindner

Ослабление российской валюты неизбежно распространяет инфляцию на импортные товары, поэтому подорожание привозной техники на 10-20% является вполне естественным в текущих условиях. Об этом amic.ru рассказал экономист, президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

"Нам приходится тратить больше рублей на покупку валюты. Не только доллара, но и других мировых валют, по отношению к которым рубль тоже ослаб. При этом основной валютный приток в страну обеспечивают нефть, газ, другие связанные с недрами товары, с которыми тоже не всегда дело обстоит благополучно", – пояснил он.

Ранее иностранные и российские производители заявили о подорожании бытовой техники на 10-20% в ближайшее время. К примеру, французская компания "Группа "СЕБ-Восток" (Tefal, Rowenta, Krups и пр.) собирается с 1 января 2025 года повысить цены в среднем на 10%. Компания IPH appliances, принадлежащая турецкой фирме ArcelicBeko (Indesit, Grundig и другие), предупредила о росте цен уже с 2 декабря 2024 года. Причем дороже станет как локальная (производящаяся в России), так и импортная продукция. Одной из причин является ослабление рубля, ключевая ставка Центробанка и растущие логистические затраты.

Не стоит исключать и поведенческих факторов в вопросе переписывания ценников в магазинах, замечает Владимир Буев:

"Стоит учесть, что потребительские ожидания всегда влияют на стоимость товаров, что весьма отчетливо проявляется в условиях разбалансированной макроэкономической политики".

На подорожание товаров влияет и ситуация с международными расчетами за поставляемые товары, а также логистикой, продолжает эксперт:

"Кислород нам потихоньку перекрывают. Ведь блокировка расчетов за продукцию возникает не только с западными банками, но и с китайскими, а также арабскими. Те же китайские банки стали запрашивать больше, чем раньше, документов у отправителей товаров. К тому же они отслеживают маршрут груза".

Подобные сложности ведут к тому, что в доставке продукции участвует больше посредников, указывает собеседник.