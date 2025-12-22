Китаец с параличом научился управлять роботами через нейрочип и вышел на работу

Ученые отмечают высокую стабильность электродов и быструю адаптацию мозга к новой форме взаимодействия с техникой

22 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Китайские ученые впервые в мире добились устойчивого практического управления техникой с помощью интерфейса "мозг – компьютер" у человека с тяжелой травмой спинного мозга. Об этом сообщили в Центре передовых исследований мозга и интеллектуальных технологий CEBSIT.

Пациент, полностью парализованный ниже шеи, смог научиться самостоятельно передвигаться на умной инвалидной коляске, работать за компьютером и управлять роботизированными устройствами, используя имплантированный нейроинтерфейс. Разработка вышла за рамки лабораторных экспериментов и уже применяется в реальной жизни: мужчина официально трудоустроен, получает зарплату, заказывает еду и поддерживает общение с окружающим миром через роботизированных помощников.

«Проект фактически реализовал концепцию "телепатического" управления техникой, которую в последние годы активно популяризирует Илон Маск. Если ранее подобные решения существовали лишь в виде экспериментальных прототипов, китайская система показала стабильную работу в повседневных условиях», – отметили в CEBSIT.

В основе технологии лежит имплант WRS01, состоящий из сенсорного и процессорного модулей, которые соединяются с внешней системой по беспроводному каналу через устройство, напоминающее шлем. После нескольких недель обучения пациент освоил управление курсором компьютера и роботами исключительно за счет мозговых сигналов. Одним из ключевых достижений стало сокращение задержки передачи команд до менее чем 100 миллисекунд – это ниже физиологического порога реакции человека.

Ученые отмечают высокую стабильность электродов и быструю адаптацию мозга к новой форме взаимодействия с техникой. В настоящее время команда работает над усовершенствованной версией интерфейса с увеличенным числом каналов, клинические испытания которой планируется начать в ближайшее время.

