Китаец с параличом научился управлять роботами через нейрочип и вышел на работу
Ученые отмечают высокую стабильность электродов и быструю адаптацию мозга к новой форме взаимодействия с техникой
22 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
Китайские ученые впервые в мире добились устойчивого практического управления техникой с помощью интерфейса "мозг – компьютер" у человека с тяжелой травмой спинного мозга. Об этом сообщили в Центре передовых исследований мозга и интеллектуальных технологий CEBSIT.
Пациент, полностью парализованный ниже шеи, смог научиться самостоятельно передвигаться на умной инвалидной коляске, работать за компьютером и управлять роботизированными устройствами, используя имплантированный нейроинтерфейс. Разработка вышла за рамки лабораторных экспериментов и уже применяется в реальной жизни: мужчина официально трудоустроен, получает зарплату, заказывает еду и поддерживает общение с окружающим миром через роботизированных помощников.
«Проект фактически реализовал концепцию "телепатического" управления техникой, которую в последние годы активно популяризирует Илон Маск. Если ранее подобные решения существовали лишь в виде экспериментальных прототипов, китайская система показала стабильную работу в повседневных условиях», – отметили в CEBSIT.
В основе технологии лежит имплант WRS01, состоящий из сенсорного и процессорного модулей, которые соединяются с внешней системой по беспроводному каналу через устройство, напоминающее шлем. После нескольких недель обучения пациент освоил управление курсором компьютера и роботами исключительно за счет мозговых сигналов. Одним из ключевых достижений стало сокращение задержки передачи команд до менее чем 100 миллисекунд – это ниже физиологического порога реакции человека.
Ученые отмечают высокую стабильность электродов и быструю адаптацию мозга к новой форме взаимодействия с техникой. В настоящее время команда работает над усовершенствованной версией интерфейса с увеличенным числом каналов, клинические испытания которой планируется начать в ближайшее время.
07:09:32 23-12-2025
Робокоп
09:42:23 23-12-2025
Гость (07:09:32 23-12-2025) Робокоп... голова профессора Доуэля.
в худ.литературе и ранее такое описывалось.
военные приложения прям видны... 8-(((
11:01:23 23-12-2025
То есть теперь даже паралич не повод не работать )))
14:23:04 23-12-2025
Гость (11:01:23 23-12-2025) То есть теперь даже паралич не повод не работать )))... ну кому как. танцору плохому вон его *д мешает, кому-как...
14:24:29 23-12-2025
военная примочка. бошки заимствовать у врагов, внедрять чипы, сажать в физраствор и на каждую вешать по 5 роботов с оружием. Ой. кажется, готовый сюжет фантастического сериала для нетфликс...