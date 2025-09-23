Алтайский медуниверситет купил робота-роженицу за 5,4 млн рублей

Учебный комплекс должен быть доставлен в Барнаул до 1 декабря

23 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) приобрел высокотехнологичный симулятор роженицы для обучения будущих акушеров. Как следует из данных на портале госзакупок, контракт на сумму 5,44 миллиона рублей с московским ООО "Медрескью" был заключен 22 сентября.

Учебный комплекс, который должны доставить в Барнаул до 1 декабря, включает в себя анатомически точный манекен беременной женщины и манекен новорожденного. Главная особенность робота-роженицы – его реалистичность: симулятор умеет стонать, кашлять и жаловаться на боль, что позволяет студентам отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Управление процессом "родов" осуществляется через планшет. Программное обеспечение позволяет имитировать все этапы – от начала схваток до оказания послеродовой помощи, включая различные осложнения. Поставщик, ООО "Медрескью", стал единственным участником тендера и согласился на начальную максимальную цену контракта.