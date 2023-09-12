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Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи в семи городах России

В том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

12 сентября 2023, 12:30, ИА Амител erid: LjN8K4RC2

Фото предоставлено Tele2
Фото предоставлено Tele2

Tele2* снова запускает культурный обмен и предлагает клиентам потратить накопленные минуты на билеты в музеи. Оператор связи расширяет географию проекта, чтобы абоненты могли посетить музеи сразу в семи городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле.

Tele2 совместно c Tiburon Research* провел исследование и выявил, что в топ-4 самых популярных культурно-досуговых мест за последний год входят:

  • кинотеатры (70%);
  • музеи и выставки (58%);
  • дни города и городские праздники (51%);
  • театры (46%).

Поддерживая интерес клиентов к искусству, в начале 2023 года Tele2 реализовал свою механику "обмен минут" в партнерстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут.

С 4 сентября 2023 года Tele2 запускает вторую волну культурного обмена. Теперь минуты можно потратить в семи городах России:

  • Москве;
  • Санкт-Петербурге;
  • Нижнем Новгороде;
  • Екатеринбурге;
  • Казани;
  • Красноярске;
  • Туле.

Принять участие в акции могут абоненты всех регионов. Для этого нужно выбрать город и музей, обменять накопленные минуты в личном кабинете или приложении "Мой Tele2" на QR-код* (билет) или промокод. Акция продлится до 9 октября 2023 года, а полученными промокодами или билетами необходимо воспользоваться до 23 октября.

*Tele2 (Теле2)

*Tiburon Research (Тибурон Рисерч); QR-код (кюар-код)

культура Мобильная связь

Комментарии 2

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Гость

14:12:18 12-09-2023

Почему во всех городах акцию не запускают?

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Гость

16:00:37 12-09-2023

Зачем эта информация жителям Алтайского края? Чтобы подумать куда переехать?

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