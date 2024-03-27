"Непочатый край". Томенко о том, что делать с разбитыми дорогами в городах Алтая

С дорогами внутри городов не все так хорошо, как с краевыми трассами, заметил губернатор

27 марта 2024, 08:14, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Далеко не все дороги в границах городов Алтайского края находятся в надлежащем состоянии. И краю, и муниципалитетам нужно искать новые механизмы по их восстановлению, считает губернатор региона Виктор Томенко. Об этой проблеме он высказался во время расширенного совещания краевого Минтранса, посвященного итогам года.

"Доехал хорошо, а дальше - через пень-колоду"

В ходе совещания глава региона подчеркнул, что в целом 2023 год получился очень хорошим для предприятий дорожного хозяйства. Отдельно он выделил успехи дорожников в ремонте краевых и межмуниципальных трасс.

"Мы неплохо продвинулись и будем двигаться дальше. Безусловно, здесь надо высказать огромную благодарность "Росавтодору". Есть поддержка с федерального уровня, нам предоставляются дополнительные средства. Все это хорошо", - сказал Томенко. Но вот ситуация с городскими дорогами не такая благополучная, констатировал губернатор.

"Человек доехал до нужного населенного пункта по хорошей дороге. А дальше начинается. Будь то Рубцовск, например, или тот же Бийск, - частенько добираться приходится через пень-колоду", - пояснил глава региона. По его словам, у этой проблемы вполне объективные причины: финансовые возможности муниципалитетов несопоставимы с той дорожной сетью, которую им приходится обслуживать.

За что браться в первую очередь?

В ходе заседания Минтранс выступил с предложением краевому правительству, которое могло бы стать первым шагом к изменению ситуации. В ведомстве считают, что необходимо провести полный аудит состояния дорог во всех городах края. На это министерству нужны деньги.

Будут ли выделены средства, губернатор на коллегии не сказал. Но к идее отнесся положительно.

"Я понимаю, что есть необходимость иметь лучшее представление о положении дел. Необходимость аудита, дополнительного обследования. Это поможет хотя бы выстроить приоритеты в той ситуации, когда средств не хватает", - ответил Томенко. Закончил он тем, что краю нужно искать новые механизмы, которые помогли бы восстановить состояние дорог в городах.

"Про это надо думать, и мы будем этим заниматься. Здесь у нас еще непочатый край работы", - констатировал губернатор.Кстати, новые механизмы, по мнению Томенко, нужны и в вопросе обновления общественного транспорта. Об этом он также рассказал на совещании. По словам главы региона, потенциал казначейских кредитов, которые используют сейчас, "не бездонный".