"Непочатый край". Томенко о том, что делать с разбитыми дорогами в городах Алтая
С дорогами внутри городов не все так хорошо, как с краевыми трассами, заметил губернатор
27 марта 2024, 08:14, ИА Амител
Далеко не все дороги в границах городов Алтайского края находятся в надлежащем состоянии. И краю, и муниципалитетам нужно искать новые механизмы по их восстановлению, считает губернатор региона Виктор Томенко. Об этой проблеме он высказался во время расширенного совещания краевого Минтранса, посвященного итогам года.
"Доехал хорошо, а дальше - через пень-колоду"
В ходе совещания глава региона подчеркнул, что в целом 2023 год получился очень хорошим для предприятий дорожного хозяйства. Отдельно он выделил успехи дорожников в ремонте краевых и межмуниципальных трасс.
"Мы неплохо продвинулись и будем двигаться дальше. Безусловно, здесь надо высказать огромную благодарность "Росавтодору". Есть поддержка с федерального уровня, нам предоставляются дополнительные средства. Все это хорошо", - сказал Томенко. Но вот ситуация с городскими дорогами не такая благополучная, констатировал губернатор.
"Человек доехал до нужного населенного пункта по хорошей дороге. А дальше начинается. Будь то Рубцовск, например, или тот же Бийск, - частенько добираться приходится через пень-колоду", - пояснил глава региона. По его словам, у этой проблемы вполне объективные причины: финансовые возможности муниципалитетов несопоставимы с той дорожной сетью, которую им приходится обслуживать.
За что браться в первую очередь?
В ходе заседания Минтранс выступил с предложением краевому правительству, которое могло бы стать первым шагом к изменению ситуации. В ведомстве считают, что необходимо провести полный аудит состояния дорог во всех городах края. На это министерству нужны деньги.
Будут ли выделены средства, губернатор на коллегии не сказал. Но к идее отнесся положительно.
"Я понимаю, что есть необходимость иметь лучшее представление о положении дел. Необходимость аудита, дополнительного обследования. Это поможет хотя бы выстроить приоритеты в той ситуации, когда средств не хватает", - ответил Томенко. Закончил он тем, что краю нужно искать новые механизмы, которые помогли бы восстановить состояние дорог в городах.
"Про это надо думать, и мы будем этим заниматься. Здесь у нас еще непочатый край работы", - констатировал губернатор.Кстати, новые механизмы, по мнению Томенко, нужны и в вопросе обновления общественного транспорта. Об этом он также рассказал на совещании. По словам главы региона, потенциал казначейских кредитов, которые используют сейчас, "не бездонный".
08:34:24 27-03-2024
в городе асфальт вместе со снегом сошел((((
18:00:22 27-03-2024
Гость (08:34:24 27-03-2024) в городе асфальт вместе со снегом сошел((((... У них без аудита из кабинета не видно, на это ведь деньги нужны
08:38:21 27-03-2024
Дених нетути... И не будет...
08:53:17 27-03-2024
Гарантия на покрытие должна быть 5 лет. Дороги сделанные по программе "безопасные и качественные " уже опять нужно включать в эту программу.
10:39:12 27-03-2024
Гость (08:53:17 27-03-2024) Гарантия на покрытие должна быть 5 лет. Дороги сделанные по ... Почему не 10 или мы не умеем?
09:06:29 27-03-2024
И краю, и муниципалитетам нужно искать новые механизмы по их восстановлению, считает губернатор региона Виктор Томенко.
Понятно. В лучшем случае лотать бубут кирпичами или крупным гравием. Это в лучшем случае.
09:13:01 27-03-2024
Деньги есть.
12:21:51 27-03-2024
Олег (09:13:01 27-03-2024) Деньги есть.... Деньги есть, но идет война, товарищ!
09:38:51 27-03-2024
может надо что бы головы замов полетели и з/п у дорожников подняли ? меньше слов больше дела
09:51:25 27-03-2024
Пусть например участок на Змеиногорском от кольца у КП до Ленточного бора проедет правым рядом и поймет как у нас не очень хорошо. Там не то что не хорошо, там ппц как плохо, только на танке проезжать. И ни одна ..... из Автодора даже не удосужится хотя бы гравием эти колдобины подсыпать.
15:02:36 27-03-2024
Гость (09:51:25 27-03-2024) Пусть например участок на Змеиногорском от кольца у КП до Ле... лушче пусть правым рядом в обратном направлении в сторону южного в лес свернет на борзовку.
10:01:43 27-03-2024
по фурманова вчера поехал, всё проклял, участок от павловского тракта до власихинской - сплошные ямищи, под водой!
10:26:03 27-03-2024
Пусть китайские кампании дорогие "стелят",дёшево и сердито. Опыт в РФ уже есть.
12:19:32 27-03-2024
- "Про это надо думать, и мы будем этим заниматься. Кстати, новые механизмы, по мнению Томенко, нужны и в вопросе обновления общественного транспорта." =========== Не думать надо, а дела делать.
12:40:26 27-03-2024
причем тут рубкцовск или бийск, господин, вы по городу кроме ленина прокатитесь САМИ, не по дороге которой васповезут. Например во власиху заедьте, а то вашего коллегу недавно возили в наши края через октябрьский. А просто на мерседесах вы не проедите, у нас во власихе уже танки буксуют.
21:19:53 29-03-2024
Гость (12:40:26 27-03-2024) причем тут рубкцовск или бийск, господин, вы по городу кроме... При том, что здесь дорог нет, пол города плавает в Бийске. Автобусы прекращают ходить, людям до работы не добраться, так же, как и у вас и везде, впрчем
12:47:52 27-03-2024
Развязка из Ленточного бора на Змеиногорский наверное дорогая
12:52:23 27-03-2024
Власиха дорога, как после бомбардировки, а еще стройки поселков коттеджных собрались производить. Пробка с 7 утра до пивзавода.
14:06:45 27-03-2024
посадки будут?
17:50:26 27-03-2024
Он где хорошие краевые трассы увидел до райцентров трудно добраться не говоря уж дорогах между сел
23:29:09 27-03-2024
"финансовые возможности муниципалитетов несопоставимы с той дорожной сетью, которую им приходится обслуживать".
- не воровать, нарушая НОРМЫ и ТЕХНОЛОГИИ строительства, укладывая "навоз" в грязь взамен асфальтобетона на проектное основание;
- строить и ремонтировать дороги по лучшим на сегодня технологиям с гарантией 10 лет и более. Скупой платит дважды и более;
- дорожные покрытия ремонтировать при малейших нарушениях не дожидаясь "перитонита". На порядки дешевле заделать трещину в 10 мм, чем делать новое покрытие;
- плохие дороги создают огромные экономические и душевные потери для всех и вся, поэтому строительство и содержание дорог есть приоритет, "туркластеры" и стелы могут и должны подождать.
09:28:58 28-03-2024
Гость (23:29:09 27-03-2024) "финансовые возможности муниципалитетов несопоставимы с той ... Чем чаще ремонтируют, перестилают и тп, пусть даже и навозом, тем чаще можно пригреть руки. А так сделают раз дорого, но на 10-20лет и в первый раз нечего ущепнуть и далее не с чего...