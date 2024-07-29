Монумент павшим кавалерам орденов хотят отремонтировать на площади Победы в Барнауле

Ремонт площади Победы начался в Барнауле с 17 июля

29 июля 2024, 15:05, ИА Амител

Монумент павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая Звезда" в Барнауле / Фото: amic.ru

На площади Победы Барнаула вдобавок к основной реконструкции отреставрируют монумент павшим кавалерам орденов Славы и "Золотая Звезда", который является объектом культурного наследия. На ремонт памятника власти намерены потратить максимум чуть больше трех миллионов рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 26 июля, желающие смогут подавать заявки на аукцион до 7 августа. Итоги подведут 9 августа. Работы компании-победителю необходимо выполнить до 18 ноября 2024 года, а контракт будет действовать до конца года.

Подрядчик соберет временное защитное укрытие для памятника, разберет облицовку из гранитных и керамогранитных плит, отобьет штукатурный слой, демонтирует панно и звезды, оштукатурит и проведет гидрофобизацию поверхности, облицовку гранитными и керамогранитными плитами на растворе, восстановит мемориальные таблички, установит основание для звезды, а также сделает бесшовные покрытия из резиновой крошки. После окончания работ он должен будет провести уборку территории и вывезти строительный мусор.

Работы станут частью большого благоустройства Мемориала Славы, которое началось 17 июля. На него власти потратили 30,3 млн рублей. Там обновляют освещение, плитку, бордюрный камень, делают парковочную зону, приводят в порядок тротуар и так далее. Фамилии, у которых отвалились буквы, восстанавливают. Также подрядчик очищает стелы и тумбы со священной землей городов-героев, ремонтирует стилобат, объединяющий скульптурную группу "Прощание", и стелу. В конце работ он проведет озеленение прилегающей территории. Подготовительные работы завершатся к 1 октября 2024 года, а монтажные – к 25 декабря 2024 года.

Также на Мемориале отремонтируют наружное освещение. На это потратят 11, 8 млн рублей. Подрядчик должен будет закончить работы до 1 ноября 2024 года включительно.

24 июля ход работ проинспектировал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Тогда он отметил, что от общественных и ветеранских организаций поступило предложение сделать на Мемориале небольшую часовню. Ее проект уже разрабатывается.