Когда начнется прием заявок на добычу барсука в Алтайском крае. Дата и срок

Охотиться на зверя можно будет вести больше двух месяцев

01 июля 2026, 17:10, ИА Амител

Охотник / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Жители Алтайского края смогут начать подавать заявки на добычу барсука 2 июля, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Поймать животное можно будет с 15 августа до 31 октября на территории общедоступных охотничьих угодий.

Районы и квоты

Алтайский район — 48 особей;

Волчихинский район — 27 особей;

Ельцовский район — 8 особей;

Зональный район — 55 особей;

Косихинский район — 50 особей;

Красногорский район — 12 особей;

Кулундинский район — 5 особей;

Курьинский район — 67 особей;

Мамонтовский район — 33 особи;

Михайловский район — 43 особи;

Новичихинский район — 32 особи;

Петропавловский район — 140 особей;

Ребрихинский район — 95 особей;

Родинский район — 26 особей;

Рубцовский район — 21 особь;

Смоленский район — 34 особи;

Солонешенский район — 26 особей;

Солтонский район — 68 особей;

Тальменский район — 70 особей;

Угловский район — 30 особей.

За одну особь барсука необходимо заплатить 60 рублей в Казначейство Российской Федерации. Охотник имеет право в одном заявлении указать только один район.

Как подать заявление?

Заявления принимают в Барнауле на ул. Чкалова, 230, в кабинете № 105.

Время приема:

понедельник – четверг с 08:00 до 17:00;

пятница с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48;

выходные дни — суббота и воскресенье.

Заявления также принимают уполномоченные лица министерства в районах края. Их график работы можно посмотреть здесь.

Документ можно подать и через портал госуслуг — с 08:00 2 июля.