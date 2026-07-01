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Когда начнется прием заявок на добычу барсука в Алтайском крае. Дата и срок

Охотиться на зверя можно будет вести больше двух месяцев

01 июля 2026, 17:10, ИА Амител

Охотник / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Охотник / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Жители Алтайского края смогут начать подавать заявки на добычу барсука 2 июля, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Поймать животное можно будет с 15 августа до 31 октября на территории общедоступных охотничьих угодий.

Районы и квоты

  • Алтайский район — 48 особей;
  • Волчихинский район — 27 особей;
  • Ельцовский район — 8 особей;
  • Зональный район — 55 особей;
  • Косихинский район — 50 особей;
  • Красногорский район — 12 особей;
  • Кулундинский район — 5 особей;
  • Курьинский район — 67 особей;
  • Мамонтовский район — 33 особи;
  • Михайловский район — 43 особи;
  • Новичихинский район — 32 особи;
  • Петропавловский район — 140 особей;
  • Ребрихинский район — 95 особей;
  • Родинский район — 26 особей;
  • Рубцовский район — 21 особь;
  • Смоленский район — 34 особи;
  • Солонешенский район — 26 особей;
  • Солтонский район — 68 особей;
  • Тальменский район — 70 особей;
  • Угловский район — 30 особей.

За одну особь барсука необходимо заплатить 60 рублей в Казначейство Российской Федерации. Охотник имеет право в одном заявлении указать только один район.

Как подать заявление? 

Заявления принимают в Барнауле на ул. Чкалова, 230, в кабинете № 105.

Время приема: 

  • понедельник – четверг с 08:00 до 17:00;
  • пятница с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48;
  • выходные  дни — суббота и воскресенье.

Заявления также принимают уполномоченные лица министерства в районах края. Их график работы можно посмотреть здесь

Документ можно подать и через портал госуслуг — с 08:00 2 июля.

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