Когда начнется прием заявок на добычу барсука в Алтайском крае. Дата и срок
Охотиться на зверя можно будет вести больше двух месяцев
01 июля 2026, 17:10, ИА Амител
Жители Алтайского края смогут начать подавать заявки на добычу барсука 2 июля, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Поймать животное можно будет с 15 августа до 31 октября на территории общедоступных охотничьих угодий.
Районы и квоты
- Алтайский район — 48 особей;
- Волчихинский район — 27 особей;
- Ельцовский район — 8 особей;
- Зональный район — 55 особей;
- Косихинский район — 50 особей;
- Красногорский район — 12 особей;
- Кулундинский район — 5 особей;
- Курьинский район — 67 особей;
- Мамонтовский район — 33 особи;
- Михайловский район — 43 особи;
- Новичихинский район — 32 особи;
- Петропавловский район — 140 особей;
- Ребрихинский район — 95 особей;
- Родинский район — 26 особей;
- Рубцовский район — 21 особь;
- Смоленский район — 34 особи;
- Солонешенский район — 26 особей;
- Солтонский район — 68 особей;
- Тальменский район — 70 особей;
- Угловский район — 30 особей.
За одну особь барсука необходимо заплатить 60 рублей в Казначейство Российской Федерации. Охотник имеет право в одном заявлении указать только один район.
Как подать заявление?
Заявления принимают в Барнауле на ул. Чкалова, 230, в кабинете № 105.
Время приема:
- понедельник – четверг с 08:00 до 17:00;
- пятница с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48;
- выходные дни — суббота и воскресенье.
Заявления также принимают уполномоченные лица министерства в районах края. Их график работы можно посмотреть здесь.
Документ можно подать и через портал госуслуг — с 08:00 2 июля.
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