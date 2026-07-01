В Алтайском крае начали готовиться к охоте на бурого медведя

Выдача разрешений стартует с 7 июля, а сама охота начнется с 1 августа

01 июля 2026, 16:17, ИА Амител

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае с 7 июля начинается выдача разрешений на добычу бурого медведя. По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, сезон охоты продлится с 1 августа по 31 декабря 2026 года.

Охотиться на бурого медведя разрешается в общедоступных охотничьих угодьях пяти районов: Ельцовского, Красногорского, Курьинского, Солтонского и Солонешенского. Размер налогового сбора за добычу одной особи составляет 3000 рублей.

«Подать заявку можно тремя способами: лично в Барнауле по ул. Чкалова, 230, кабинет 105, через районных уполномоченных лиц министерства либо с помощью портала госуслуг», — говорится в публикации.

При оформлении заявления в электронном виде потребуется дополнительно направить в министерство отдельное заявление, в котором нужно указать конкретные периоды планируемой охоты.