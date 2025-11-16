В Госдуме объяснили, как пожилые россияне могут увеличить пенсию в два раза
Для этого нужно проработать еще десять лет после наступления пенсионного возраста
16 ноября 2025, 13:35, ИА Амител
Россияне смогут увеличить размер своей пенсии более чем вдвое, если отправятся на заслуженный отдых на десять лет позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Со слов депутата, если гражданин проработает еще пять лет, его фиксированная выплата вырастет на 45%, а пенсионные коэффициенты – на 36%. Если он отложит выход на пенсию на десять лет, то увеличит ее более чем в два раза. Кроме того, за это время начислят дополнительные пенсионные баллы.
При этом Бессараб обратила внимание, что в таком случае россияне смогут получать только зарплату, а пенсию – нет.
«Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить – или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше», – добавила парламентарий.
Напомним, с 2026 года россияне будут получать повышенные пенсии и пособия. Кроме того, вырастет размер материнского капитала. Подробнее об индексации выплат можно прочитать здесь.
13:53:57 16-11-2025
чем дальше в лес тем злее депутаты.
09:42:26 17-11-2025
гость (13:53:57 16-11-2025) чем дальше в лес тем злее депутаты.... Подождать 10 лет чтобы что? Чтобы просто сдохнуть? Либо отменяйте поборы по 22% которые мы платим всю жизнь. Либо возвращайте бабки!
14:01:30 16-11-2025
Вот и получится как в том вирусном виде с мальчиком: работал, работал, работал, а потом сдох! Люди, пенсия и дается что бы после всех работ отдохнуть, по возможности подлечится и уж потом ... А как хорошо проснуться утром, не куда не спеша попить чай или кофе, взять спиннинг и по ходить по берегу ! И не слышать: ДАВАЙ, СКОРЕЙ, ПРОДАВАЙ, ДЕЛАЙ ЭТО И ДЕЛАЙ ТО...
14:48:37 16-11-2025
До нее еще кто то доживает?
15:51:45 16-11-2025
Прекращайте глумиться над пенсинерами их и так уже мало с вашими " крупными " пенсиями .
19:59:21 16-11-2025
Гость (15:51:45 16-11-2025) Прекращайте глумиться над пенсинерами их и так уже мало с ва... 41 миллион пенсионеров на 146 миллионов жителей и это ведь не считая пенсионеров силовых ведомств.Что этого вам мало? В России больше 4 с половиной миллионов жителей старше 80 лет, а при социализме таких жителей во всем СССР было чуть больше миллиона. Так что хватит хныкать
21:40:27 16-11-2025
гость-гостю (19:59:21 16-11-2025) 41 миллион пенсионеров на 146 миллионов жителей и это ведь... И в чем заслуга нынешнего режима что эти люди дожили до 80 и старше лет
16:11:39 16-11-2025
Также обещали "весомую" прибавку к пенсии в виде 1000 рублей, а по факту получился жуткий обман, к тому же, и деньги обесценились
09:45:05 17-11-2025
Гость (16:11:39 16-11-2025) Также обещали "весомую" прибавку к пенсии в виде 1000 рублей... Силуанов повышая пенсионный возраст говорил о том что наши пенсионеры должны отдыхать за рубежом, хорошо жить и тд и тп. они тогда +6 тысяч добавили в среднем, но и возраст выхода на пенсию увеличили на 5 лет. Хочется спросить, ну что кто-нибудь отдохнул уже заграницей? Слов нет.
13:47:23 17-11-2025
Гость (09:45:05 17-11-2025) Силуанов повышая пенсионный возраст говорил о том что наши п... А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? Отдых в ней подороже заграницы. Впрочем можешь и дальше плакаться
14:25:30 17-11-2025
гость-гостю (13:47:23 17-11-2025) А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? ... Пенсионеры разные бывают.Может это какие нибудь мвдэшники или депутаты местного уровня.А остальным на 20 тысяч пенсии в Белокуриху не разбежишься.Концы с концами бы свести.
14:32:40 17-11-2025
гость-гостю (13:47:23 17-11-2025) А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? ... Какого федерального судью занесло случайным ветром?? Которому труселя будут менять за счет бюджета пока он ласты не склеит?
16:21:38 16-11-2025
Ну то есть они в открытую предлагают мифического журавля, но через десять.
17:04:09 16-11-2025
Пишите уже новость так - В госдуме в очередной раз поглумились (поиздевались, посмеялись и тд) над пенсионерами
17:08:02 16-11-2025
Какое то странное заявление депутата,со средней продолжительность жизни в этом году 73-74 года и работать еще 10 лет,так вообще какой шанс получить пенсию,да и зачем тогда все эти выплаты в пенсионный фонд
18:48:13 16-11-2025
гость (17:08:02 16-11-2025) Какое то странное заявление депутата,со средней продолжитель... Любой фонд - занятые люди, рабочие места!
21:43:47 16-11-2025
dok_СФ (18:48:13 16-11-2025) Любой фонд - занятые люди, рабочие места!... Вау,давайте создадим кучу фондов,это столько рабочих мест,зачем нам что то производить
19:28:14 16-11-2025
На "супер" пенсион разинув рот,
До "дивидендов" кто же доживёт?
19:31:40 16-11-2025
Не получишь ничего, просто сдохнешь от нагрузки.
19:42:03 16-11-2025
Сидящие за компом не знают, что в России множество людей выходят на пенсию в возрасте 50 лет
19:46:22 16-11-2025
Очень здравое предложение. Депутаты Госдумы вполне могут прожить на свою зарплату после 60 и 65 лет соответственно в течение 10 лет, возраст в их трудной работе не помеха. Есть все возможности следить за здоровьем. Потом уйти на заслуженный отдых с двойной депутатской пенсией.
19:51:09 16-11-2025
Следующая новость: Пенсионер один день не доработал до 10-летней повышенной пенсии. Его уволили, а он не может найти работу на один день. Не может, потому что и не нужно, в скрыты условиях стаж 10 лет должен быть непрерывным, иначе сгорает и начинается заново, в вам слабо пенсионеры в 65 лет отпахать пару десяточек лет?
21:42:19 16-11-2025
У депутатов столь высокие зарплаты-что пенсия им вообще ни к чему
22:26:10 16-11-2025
Отличное предложение. Только мне что-то не хочется ехать в автобусе, за рулем которого будет сидеть старик 75 лет, ходить к врачу в маразме или учить детей у глубокой старушки. Где будут работать все эти старики?.. А вообще хочется от души пожелать этому депутату всего самого-самого, ибо цинизм уже зашкаливает.
08:49:44 17-11-2025
Опять эта идиотская идея.Понравилось,видно ,распоряжаться нашими денежками в пенсионном фонде.Хочется ещё больше.А где наши обещанные, перед повышением пенсионного возраста ,достойные пенсии ,на которые можно путешествовать ,отдыхать , лечиться в санаториях и жить шикарно?Теперь опять очередные лживые обещания?А кто нибудь задумывался и прикидывал сколько с человека отчисляется в пенсионный фонд за время его работы?Совсем неплохая сумма набежит.А выплачивают то жалкую подачку.Так что ,думаю,пусть не валяют дурака,а меняют эту грабительскую систему и перечисляют каждому на персональный счёт эти отчисления.Вот тогда мы и будем каждый копить свою пенсию и решать когда нам выйти на отдых.А также не будем кормить многочисленных нахлебников,которых нам повесили на шею.
08:55:20 17-11-2025
Афиноген (08:49:44 17-11-2025) А где наши обещанные, перед повышением пенсионного возраста ,достойные пенсии ,на которые можно путешествовать ,отдыхать , лечиться в санаториях и жить шикарно? Ну там же список не озвучивали тех, кто будет путешествовать, отдыхать, лечиться в санаториях и жить шикарно...
08:59:42 17-11-2025
Гость (08:55:20 17-11-2025) Ну там же список не озвучивали тех, кто будет путешествовать... Ваш ответ прямо молниеносный.Я только отправил комментарий.
09:06:25 17-11-2025
Афиноген (08:59:42 17-11-2025) Ваш ответ прямо молниеносный.Я только отправил комментарий.... Я страничку обновляю часто.
09:49:33 17-11-2025
вон оно че? действительно и вправду не озвучили кто будет жить в Геленджике в 17000 кв м особняке на пенсии со светомузыкой в бассейне... Занавес.