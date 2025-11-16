НОВОСТИЭкономика

В Госдуме объяснили, как пожилые россияне могут увеличить пенсию в два раза

Для этого нужно проработать еще десять лет после наступления пенсионного возраста

16 ноября 2025, 13:35, ИА Амител

Россияне смогут увеличить размер своей пенсии более чем вдвое, если отправятся на заслуженный отдых на десять лет позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Со слов депутата, если гражданин проработает еще пять лет, его фиксированная выплата вырастет на 45%, а пенсионные коэффициенты – на 36%. Если он отложит выход на пенсию на десять лет, то увеличит ее более чем в два раза. Кроме того, за это время начислят дополнительные пенсионные баллы.

При этом Бессараб обратила внимание, что в таком случае россияне смогут получать только зарплату, а пенсию – нет.

«Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить – или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше», – добавила парламентарий.

Напомним, с 2026 года россияне будут получать повышенные пенсии и пособия. Кроме того, вырастет размер материнского капитала. Подробнее об индексации выплат можно прочитать здесь.

Комментарии 29

Avatar Picture
гость

13:53:57 16-11-2025

чем дальше в лес тем злее депутаты.

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:26 17-11-2025

гость (13:53:57 16-11-2025) чем дальше в лес тем злее депутаты.... Подождать 10 лет чтобы что? Чтобы просто сдохнуть? Либо отменяйте поборы по 22% которые мы платим всю жизнь. Либо возвращайте бабки!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:30 16-11-2025

Вот и получится как в том вирусном виде с мальчиком: работал, работал, работал, а потом сдох! Люди, пенсия и дается что бы после всех работ отдохнуть, по возможности подлечится и уж потом ... А как хорошо проснуться утром, не куда не спеша попить чай или кофе, взять спиннинг и по ходить по берегу ! И не слышать: ДАВАЙ, СКОРЕЙ, ПРОДАВАЙ, ДЕЛАЙ ЭТО И ДЕЛАЙ ТО...

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:37 16-11-2025

До нее еще кто то доживает?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:45 16-11-2025

Прекращайте глумиться над пенсинерами их и так уже мало с вашими " крупными " пенсиями .

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

19:59:21 16-11-2025

Гость (15:51:45 16-11-2025) Прекращайте глумиться над пенсинерами их и так уже мало с ва... 41 миллион пенсионеров на 146 миллионов жителей и это ведь не считая пенсионеров силовых ведомств.Что этого вам мало? В России больше 4 с половиной миллионов жителей старше 80 лет, а при социализме таких жителей во всем СССР было чуть больше миллиона. Так что хватит хныкать

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:40:27 16-11-2025

гость-гостю (19:59:21 16-11-2025) 41 миллион пенсионеров на 146 миллионов жителей и это ведь... И в чем заслуга нынешнего режима что эти люди дожили до 80 и старше лет

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:39 16-11-2025

Также обещали "весомую" прибавку к пенсии в виде 1000 рублей, а по факту получился жуткий обман, к тому же, и деньги обесценились

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:05 17-11-2025

Гость (16:11:39 16-11-2025) Также обещали "весомую" прибавку к пенсии в виде 1000 рублей... Силуанов повышая пенсионный возраст говорил о том что наши пенсионеры должны отдыхать за рубежом, хорошо жить и тд и тп. они тогда +6 тысяч добавили в среднем, но и возраст выхода на пенсию увеличили на 5 лет. Хочется спросить, ну что кто-нибудь отдохнул уже заграницей? Слов нет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

13:47:23 17-11-2025

Гость (09:45:05 17-11-2025) Силуанов повышая пенсионный возраст говорил о том что наши п... А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? Отдых в ней подороже заграницы. Впрочем можешь и дальше плакаться

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

14:25:30 17-11-2025

гость-гостю (13:47:23 17-11-2025) А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? ... Пенсионеры разные бывают.Может это какие нибудь мвдэшники или депутаты местного уровня.А остальным на 20 тысяч пенсии в Белокуриху не разбежишься.Концы с концами бы свести.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:40 17-11-2025

гость-гостю (13:47:23 17-11-2025) А ты что думаешь в Белокурихе мало пенсионеров отдыхают? ... Какого федерального судью занесло случайным ветром?? Которому труселя будут менять за счет бюджета пока он ласты не склеит?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:38 16-11-2025

Ну то есть они в открытую предлагают мифического журавля, но через десять.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:09 16-11-2025

Пишите уже новость так - В госдуме в очередной раз поглумились (поиздевались, посмеялись и тд) над пенсионерами

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:08:02 16-11-2025

Какое то странное заявление депутата,со средней продолжительность жизни в этом году 73-74 года и работать еще 10 лет,так вообще какой шанс получить пенсию,да и зачем тогда все эти выплаты в пенсионный фонд

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:48:13 16-11-2025

гость (17:08:02 16-11-2025) Какое то странное заявление депутата,со средней продолжитель... Любой фонд - занятые люди, рабочие места!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:47 16-11-2025

dok_СФ (18:48:13 16-11-2025) Любой фонд - занятые люди, рабочие места!... Вау,давайте создадим кучу фондов,это столько рабочих мест,зачем нам что то производить

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:28:14 16-11-2025

На "супер" пенсион разинув рот,
До "дивидендов" кто же доживёт?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:40 16-11-2025

Не получишь ничего, просто сдохнешь от нагрузки.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость- гостю

19:42:03 16-11-2025

Сидящие за компом не знают, что в России множество людей выходят на пенсию в возрасте 50 лет

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:22 16-11-2025

Очень здравое предложение. Депутаты Госдумы вполне могут прожить на свою зарплату после 60 и 65 лет соответственно в течение 10 лет, возраст в их трудной работе не помеха. Есть все возможности следить за здоровьем. Потом уйти на заслуженный отдых с двойной депутатской пенсией.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:09 16-11-2025

Следующая новость: Пенсионер один день не доработал до 10-летней повышенной пенсии. Его уволили, а он не может найти работу на один день. Не может, потому что и не нужно, в скрыты условиях стаж 10 лет должен быть непрерывным, иначе сгорает и начинается заново, в вам слабо пенсионеры в 65 лет отпахать пару десяточек лет?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

21:42:19 16-11-2025

У депутатов столь высокие зарплаты-что пенсия им вообще ни к чему

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:10 16-11-2025

Отличное предложение. Только мне что-то не хочется ехать в автобусе, за рулем которого будет сидеть старик 75 лет, ходить к врачу в маразме или учить детей у глубокой старушки. Где будут работать все эти старики?.. А вообще хочется от души пожелать этому депутату всего самого-самого, ибо цинизм уже зашкаливает.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:49:44 17-11-2025

Опять эта идиотская идея.Понравилось,видно ,распоряжаться нашими денежками

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:20 17-11-2025

Афиноген (08:49:44 17-11-2025) А где наши обещанные, перед повышением пенсионного возраста ,достойные пенсии ,на которые можно путешествовать ,отдыхать , лечиться в санаториях и жить шикарно? Ну там же список не озвучивали тех, кто будет путешествовать, отдыхать, лечиться в санаториях и жить шикарно...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:59:42 17-11-2025

Гость (08:55:20 17-11-2025) Ну там же список не озвучивали тех, кто будет путешествовать... Ваш ответ прямо молниеносный.Я только отправил комментарий.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:25 17-11-2025

Афиноген (08:59:42 17-11-2025) Ваш ответ прямо молниеносный.Я только отправил комментарий.... Я страничку обновляю часто.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:33 17-11-2025

вон оно че? действительно и вправду не озвучили кто будет жить в Геленджике в 17000 кв м особняке на пенсии со светомузыкой в бассейне... Занавес.

  2 Нравится
Ответить
