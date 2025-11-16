Для этого нужно проработать еще десять лет после наступления пенсионного возраста

Россияне смогут увеличить размер своей пенсии более чем вдвое, если отправятся на заслуженный отдых на десять лет позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Со слов депутата, если гражданин проработает еще пять лет, его фиксированная выплата вырастет на 45%, а пенсионные коэффициенты – на 36%. Если он отложит выход на пенсию на десять лет, то увеличит ее более чем в два раза. Кроме того, за это время начислят дополнительные пенсионные баллы.

При этом Бессараб обратила внимание, что в таком случае россияне смогут получать только зарплату, а пенсию – нет.

«Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить – или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше», – добавила парламентарий.

