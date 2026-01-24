НОВОСТИОбщество

Когда Татьянин день будет в 2026 году и почему его считают праздником студентов?

Рассказываем, какие традиции связаны с этим днем у тех, кто учится в вузах

Студенты / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Татьянин день – это праздник, объединяющий религиозную традицию со студенческой культурой уже более 270 лет. В этот день Церковь чтит память мученицы Татианы Римской, которую считают покровительницей всех студентов.

О том, какого числа будет Татьянин день в 2026 году, что это за праздник и какие традиции с ним связаны, – в материале amic.ru.

Когда празднуют Татьянин день в 2026 году?

Дата праздника не меняется год от года. В 2026 году его, как и всегда, будут праздновать 25 января
Что это за праздник и кому он посвящен?

В этот день христиане чтят память святой мученицы Татианы, жившей в Риме в III веке. Согласно преданиям, она была дочерью римского консула, который исповедовал христианство и передал Татиане свою веру. Повзрослев, она сама стала служить Христу, помогать бедным и нуждающимся.

Тогда же в Риме усилились гонения христиан. Гнев властей пал в том числе на Татиану. Ее привели в храм Аполлона, пытались силой заставить отречься от Христа и поклониться языческим богам. Но вера девушки была непреклонной. Ее начали истязать. Согласно древним писаниям, мучители жестоко издевались над Татианой, но каждое утро видели ее целой и невредимой. Тогда они решили отсечь голову девушке и ее отцу.

Позднее Татиану признали святой. С 235 года ее почитают как мученицу.

А почему Татьянин день еще называют Днем студента?

Дело в том, что 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна учредила Московский университет. Вуз основал граф Иван Шувалов, и его открытие он приурочил к именинам своей матери Татьяны. Так и повелось, что Татьянин день и День студента совпадают по дате. К тому же святая мученица Татиана считается покровительницей всех студентов.

А в 2005 году президент России своим указом учредил 25 января официальный праздник – День российского студенчества.

Как студенты отмечают Татьянин день?

25 января для студентов – большой праздник, по поводу которого они устраивают веселые торжества. Говорят, что в дореволюционную эпоху в этот день учащимся позволялось чуть больше, чем остальным. Даже полицейские не задерживали их за бурные празднования.

«Выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла», – писал о Дне студента Антон Чехов.

В каждом учебном заведении есть свои традиции празднования. Например, в МГУ День студента совпадает с днем рождения вуза, и по случаю торжества учащихся принято угощать медовухой по старинному рецепту. Где-то проводят концерты, выставки и даже балы.

А в храмах 25 января проходят службы, посвященные святой Татьяне. На них часто приглашают студентов.

Какие традиции есть у студентов на Татьянин день?

Самая известная традиция на День студента – это "Халява, приди!". Такую фразу учащиеся ночью кричат из окна, размахивая зачетками. Считается, что так можно привлечь хорошие оценки, для которых не нужно будет прилагать особых усилий.
Есть еще одна традиция: на последней странице зачетной книжки нужно нарисовать домик с трубой, из которой идет дым. Чем длиннее он получится, тем успешнее будет учеба в предстоящем году.
А еще есть поверье, что если вы сдаете экзамен на следующий день после 25 января, то он пройдет очень легко.
