24 января 2026, 06:40, ИА Амител

Студенты / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Татьянин день – это праздник, объединяющий религиозную традицию со студенческой культурой уже более 270 лет. В этот день Церковь чтит память мученицы Татианы Римской, которую считают покровительницей всех студентов.

О том, какого числа будет Татьянин день в 2026 году, что это за праздник и какие традиции с ним связаны, – в материале amic.ru.

1 Когда празднуют Татьянин день в 2026 году? Дата праздника не меняется год от года. В 2026 году его, как и всегда, будут праздновать 25 января.

2 Что это за праздник и кому он посвящен? В этот день христиане чтят память святой мученицы Татианы, жившей в Риме в III веке. Согласно преданиям, она была дочерью римского консула, который исповедовал христианство и передал Татиане свою веру. Повзрослев, она сама стала служить Христу, помогать бедным и нуждающимся. Тогда же в Риме усилились гонения христиан. Гнев властей пал в том числе на Татиану. Ее привели в храм Аполлона, пытались силой заставить отречься от Христа и поклониться языческим богам. Но вера девушки была непреклонной. Ее начали истязать. Согласно древним писаниям, мучители жестоко издевались над Татианой, но каждое утро видели ее целой и невредимой. Тогда они решили отсечь голову девушке и ее отцу. Позднее Татиану признали святой. С 235 года ее почитают как мученицу.

3 А почему Татьянин день еще называют Днем студента? Дело в том, что 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна учредила Московский университет. Вуз основал граф Иван Шувалов, и его открытие он приурочил к именинам своей матери Татьяны. Так и повелось, что Татьянин день и День студента совпадают по дате. К тому же святая мученица Татиана считается покровительницей всех студентов. А в 2005 году президент России своим указом учредил 25 января официальный праздник – День российского студенчества.

4 Как студенты отмечают Татьянин день? 25 января для студентов – большой праздник, по поводу которого они устраивают веселые торжества. Говорят, что в дореволюционную эпоху в этот день учащимся позволялось чуть больше, чем остальным. Даже полицейские не задерживали их за бурные празднования. «Выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла», – писал о Дне студента Антон Чехов. В каждом учебном заведении есть свои традиции празднования. Например, в МГУ День студента совпадает с днем рождения вуза, и по случаю торжества учащихся принято угощать медовухой по старинному рецепту. Где-то проводят концерты, выставки и даже балы. А в храмах 25 января проходят службы, посвященные святой Татьяне. На них часто приглашают студентов.