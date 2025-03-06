Жителей Алтайского края предупредили о снеге с дождем и сильном ветре

В МЧС рассказали, что в каких именно районах прогнозируется ветер

06 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край 7 марта, сообщили в МЧС региона.

В этот день по всей территории ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, а также сильная гололедица, гололедные явления и усиление ветра до 20 метров в секунду в 15 районах.

"Ветер прогнозируется в Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Краснощековском, Рубцовском, Курьинском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Угловском, Поспелихинском, Романовском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском и Шипуновском районах", – перечислили в ведомстве.

По данным краевого Гидрометцентра, температура воздуха 7 марта составит +2...+7 градусов, а местами по западу будет от -4 до +1.