Кологривый лишился роли Жириновского из-за дебоша в баре

Вскоре будет объявлен новый кастинг

26 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Актера Никита Кологривый лишился главной роли в биографическом фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском после дебоша в новосибирском баре, сообщает Regions.

Владелец усадьбы Гребнево, где уже в этом году должны начаться съемки фильма, рассказал, что процесс затормозился и вскоре будет объявлен новый кастинг.

"Из-за поведения актера, отобранного на главную роль. У актера два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдет за ним", - пояснил бизнесмен Андрей Ковалев, добавив, что Кологривый зазвездился.

На данный момент неизвестно, кто сыграет Владимира Жириновского.

Напомним, Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку. Он объяснил это тем, что устал от графика, жизни и эмоций. 21 марта его арестовали на семь суток.

За месяц до дебоша стало известно, что Кологривый сыграет Жириновского. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями".