Кологривый лишился роли Жириновского из-за дебоша в баре
Вскоре будет объявлен новый кастинг
26 марта 2024, 13:00, ИА Амител
Актера Никита Кологривый лишился главной роли в биографическом фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском после дебоша в новосибирском баре, сообщает Regions.
Владелец усадьбы Гребнево, где уже в этом году должны начаться съемки фильма, рассказал, что процесс затормозился и вскоре будет объявлен новый кастинг.
"Из-за поведения актера, отобранного на главную роль. У актера два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдет за ним", - пояснил бизнесмен Андрей Ковалев, добавив, что Кологривый зазвездился.
На данный момент неизвестно, кто сыграет Владимира Жириновского.
Напомним, Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку. Он объяснил это тем, что устал от графика, жизни и эмоций. 21 марта его арестовали на семь суток.
За месяц до дебоша стало известно, что Кологривый сыграет Жириновского. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями".
13:03:57 26-03-2024
Надоело - одна мутата....
13:05:53 26-03-2024
нормуль
13:15:02 26-03-2024
Вот его распиарили. Да кому он нужен.
13:17:30 26-03-2024
Сняться в фильме холоп-3 камео )
13:19:56 26-03-2024
Зря. Типаж подходящий. Собственно какая разница как он себя после работы ведёт и где развлекается, главное чтоб на смену к станку приходил вовремя и трезвый
13:29:48 26-03-2024
Аплодирую стоя! Так с такими и надо. Не те времена сейчас.
16:38:01 26-03-2024
горожанка (13:29:48 26-03-2024) Аплодирую стоя! Так с такими и надо. Не те времена сейчас.
14:36:45 26-03-2024
Адекватные продюсеры.
15:07:22 26-03-2024
Снимали ведь Панина, Галкина, Башарова, а почему его нельзя?
15:28:20 26-03-2024
Ура!!!
18:41:45 26-03-2024
Он стажировался на роль, причём успешно очень жаль