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Кологривый лишился роли Жириновского из-за дебоша в баре

Вскоре будет объявлен новый кастинг

26 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Актера Никита Кологривый лишился главной роли в биографическом фильме о лидере ЛДПР  Владимире Жириновском после дебоша в новосибирском баре, сообщает Regions.

Владелец усадьбы Гребнево, где уже в этом году должны начаться съемки фильма, рассказал, что процесс затормозился и вскоре будет объявлен новый кастинг.

"Из-за поведения актера, отобранного на главную роль. У актера два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдет за ним", - пояснил бизнесмен Андрей Ковалев, добавив, что Кологривый зазвездился.

На данный момент неизвестно, кто сыграет Владимира Жириновского.

Напомним, Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и укусил официантку. Он объяснил это тем, что устал от графика, жизни и эмоций. 21 марта его арестовали на семь суток.

За месяц до дебоша стало известно, что Кологривый сыграет Жириновского. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал артиста очень эмоциональным и харизматичным парнем с "правильными ценностями".

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Комментарии 11

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гость

13:03:57 26-03-2024

Надоело - одна мутата....

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Гость

13:05:53 26-03-2024

нормуль

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гость

13:15:02 26-03-2024

Вот его распиарили. Да кому он нужен.

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Гость

13:17:30 26-03-2024

Сняться в фильме холоп-3 камео )

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Гость

13:19:56 26-03-2024

Зря. Типаж подходящий. Собственно какая разница как он себя после работы ведёт и где развлекается, главное чтоб на смену к станку приходил вовремя и трезвый

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горожанка

13:29:48 26-03-2024

Аплодирую стоя! Так с такими и надо. Не те времена сейчас.

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Гость

16:38:01 26-03-2024

горожанка (13:29:48 26-03-2024) Аплодирую стоя! Так с такими и надо. Не те времена сейчас.

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Гость

14:36:45 26-03-2024

Адекватные продюсеры.

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Гость

15:07:22 26-03-2024

Снимали ведь Панина, Галкина, Башарова, а почему его нельзя?

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Гость

15:28:20 26-03-2024

Ура!!!

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Вась

18:41:45 26-03-2024

Он стажировался на роль, причём успешно очень жаль

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