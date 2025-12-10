На Алтае призвали не закрывать колонии из-за возможного всплеска преступности после СВО
Об этом сообщил омбудсмен Антон Васильев
10 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Количество осужденных в исправительных учреждениях в Алтайском крае за последние годы сократилось практически в два раза. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев. Так, еще десять лет назад в регионе за решеткой находилось около 10–12 тысяч человек. Сейчас же этот показатель на уровне шести тысяч осужденных.
Снижение произошло по понятной причине: многие решили отправиться воевать на Украину, тем более законодательство это стало позволять. Тысячи осужденных вышли на свободу и отправились на СВО. Кроме того, заметно снизился уровень преступности в России за последние десять лет.
Однако Антон Васильев призвал органы ФСИН не заниматься оптимизацией учреждений пенитенциарной системы. По мнению правозащитника, после завершения СВО, когда заключенные вернутся к нормальной жизни, уровень преступности в России может вновь вырасти. И если законсервируют колонии в регионе, то потом возобновить их работу будет крайне трудно.
Также Антон Васильев в целом рассказал, что ежегодно к нему поступают сотни обращений от осужденных. В основном они касаются пересмотра приговора суда. Также заключенные жалуются на бытовые проблемы и плохую медицинскую помощь. В настоящее время в крае в учреждениях УФСИН работает лишь 60% от необходимого числа медиков. Это приводит к тому, что, несмотря на сокращение числа заключенных, они не всегда могут получить должную медицинскую помощь.
По словам омбудсмена, ситуации с обеспечением медикаментами и необходимым оборудованием для больных гепатитом, раком и другими тяжелыми заболеваниями остаются проблемными. Порой ему приходится вмешиваться, чтобы обеспечить осужденных необходимыми препаратами и решить вопросы с лечением вне стен колонии. Например, недавно удалось вытащить из колонии отбывающего наказание за мошенничество осужденного, у которого была крайняя степень онкозаболевания. Мужчину отказывались выпускать на свободу, но и должного лечения в колонии он не получал. В итоге омбудсмен добился освобождения мужчины, который не был опасен для общества.
Не менее важной проблемой является система пробации, которая направлена на помощь заключенным в их реабилитации и возвращении в общество. По словам Васильева, только единичные осужденные реально могут пройти путь адаптации на свободе. После выхода из колонии бывшим заключенным не хватает социальной поддержки – трудоустройства, жилья, образования и медицинского обслуживания, что затрудняет их интеграцию в общество.
07:21:17 10-12-2025
Это зачем Васильев плохо про гнроев говорит
08:27:30 10-12-2025
Гость (07:21:17 10-12-2025) Это зачем Васильев плохо про гнроев говорит ... А вы не согласны с ним?
07:51:18 10-12-2025
после СВО -- там наверное выборы уже пройдут. Может не одни
09:29:20 10-12-2025
здравая идея. После СВО будет всплеск преступности. На СВО ушли преступники в большом количестве. При ранении их отпускают, как бы кровью заслужили свободу. Но это иллюзии. Война не место воспитания преступников. К ним нужно особое внимание. После возвращения со СВО они должны быть на строгом контроле - биометрия, ограничение доступа к власти, потому что многие преступили закон именно во власти. Пусть радуются, что на свободе, а не в тюрьме.
09:55:22 10-12-2025
Сколько невинных граждан пострадают пока будет идти этот всплеск.
10:37:01 10-12-2025
агрессивных подростков туда упаковывать
прям со школ
16:30:59 10-12-2025
Гость (10:37:01 10-12-2025) агрессивных подростков туда упаковывать прям со школ...
Пусть вернутся оттуда еще более отбитыми и с опытом военных действий. А можно нам другого министра образования?
11:17:02 10-12-2025
сколько умников вокруг. а то без вас не знают, как поступить)))))))))))))
11:59:47 10-12-2025
После ВОВ также было, всё циклично
12:43:39 10-12-2025
Столько выплат, сладких обещаний и пр... участникам ВСО, и вдруг такой поворот!