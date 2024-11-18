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"Колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду

Прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко

18 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Аномально теплые температуры будут наблюдаться в Сибири из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на всей территории России наблюдаются очень высокие температуры из-за переноса воздушной массы из Атлантики.

В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко, но теперь такая ситуация происходит все чаще и чаще.

"Когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия", – пояснил Вильфанд.

Показатель, превышающий норму, прогнозируется практически во всей Сибири.

"Аномалии будут достигать 16-20 градусов, вот настолько температура выше нормы связана с переносом этих воздушных масс", – подчеркнул климатолог.

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

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Алтайский край Погода Сибирь

Комментарии 5

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Гость

10:32:03 18-11-2024

Слово "колоссально" редко употребляется в разговорной речи.

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Гость

10:33:18 18-11-2024

звиздеж чистой воды

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11:40:22 18-11-2024

только давайте без дождя

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12:19:00 18-11-2024

Зимой в плюсе будем?

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Гость

13:46:05 18-11-2024

Пора переезжать севернее)

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