"Колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду
Прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко
18 ноября 2024, 10:14, ИА Амител
Аномально теплые температуры будут наблюдаться в Сибири из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что на всей территории России наблюдаются очень высокие температуры из-за переноса воздушной массы из Атлантики.
В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко, но теперь такая ситуация происходит все чаще и чаще.
"Когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия", – пояснил Вильфанд.
Показатель, превышающий норму, прогнозируется практически во всей Сибири.
"Аномалии будут достигать 16-20 градусов, вот настолько температура выше нормы связана с переносом этих воздушных масс", – подчеркнул климатолог.
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