Прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко

18 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Аномально теплые температуры будут наблюдаться в Сибири из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на всей территории России наблюдаются очень высокие температуры из-за переноса воздушной массы из Атлантики.

В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко, но теперь такая ситуация происходит все чаще и чаще.

"Когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия", – пояснил Вильфанд.

Показатель, превышающий норму, прогнозируется практически во всей Сибири.