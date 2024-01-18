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Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Телеведущего, покинувшего страну в конце 2022 года, заметили в московском аэропорту

18 января 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: соцсети Александра Гудкова
Фото: соцсети Александра Гудкова

Российский юморист и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на своего читателя, который заметил знаменитость в московском аэропорту Шереметьево.

"Александр Гудков вернулся в Россию", – сказал он, сопроводив заявление снимком Гудкова.Напомним, что ранее Гудков, который работал в команде шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале оценил перспективу его возобновления. Он заявил журналистам, что в действительности передача не закрыта и может вернуться в эфир. При этом он отметил, что нужно работать, чтобы программа вернулась на экраны.

Гудков покинул Россию в конце 2022 года – СМИ писали, что он переехал в Турцию, откуда позднее отправился в Узбекистан. В сентябре 2022 года на него написали заявление в прокуратуру – председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков попросил возбудить дело из-за его пародии на композицию певца SHAMAN "Я русский".

культура Знаменитости

Комментарии 19

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Гость

20:04:46 18-01-2024

Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тварей оскорбляющих страну и народ без должного наказания????????Или они выполняли их поручения по разложению народа.

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Гость

21:36:39 18-01-2024

Гость (20:04:46 18-01-2024) Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тва... Чем и кого он оскорбил??

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Гость

06:27:39 19-01-2024

Гость (20:04:46 18-01-2024) Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тва... Эти мрази, эти твари и только ты первокурсница в белом передничке

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Гость

20:11:44 18-01-2024

Нам клоунов не хватает? Тем более, таких злобных...

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Интересующийся

20:16:47 18-01-2024

Новость ни о чем. Гудок как минимум в ноябре светился на предновогодней вечеринке лейбла stvol, которая проходила в одном из московских клубов

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гостья

20:40:04 18-01-2024

мерзость, не пускайте таких особей на экраны наших телевизоров

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гость

21:09:21 18-01-2024

Те артисты (лицедеи, клоуны, певцы-певички и пр. "шоумусор"), которые в 2022г. сорвались в иностраны - такое впечатление,- как по команде ("дядей сэмов"из-за океана?!). Они там нажали кнопку-приказ, и эти мигом сорвались, как зомбированные? Вопрос: все они(т.н. артисты) были на западном финансировании?? ну если, как по команде, мигом, почти в одно время сбежали!!.. А этот вернувшийся - просто гнида.

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Патриот

21:47:42 18-01-2024

Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране человек, который высмеивает нашу любимую песню "Я русский" Запретить этому типу выходить в эфир. Подать в суд за оскорбление чувств русских за его пародию. И гнать, гнать, гнать. Это скрытый враг

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Гость

22:17:33 18-01-2024

Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... Деда Архимеда посмотрите на эту песню, там поинтереснее. Если пародии запрещены, нужно было выгнать из страны почти всех советских юмористов. Зачем так палку то перегибать?

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Гость

06:34:57 19-01-2024

Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... Обратитесь к доктору. Явно с вами что-то не в порядке.

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гость

08:05:06 19-01-2024

Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... так,мысли в слух,как там звучит в основном законе-мы,МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ народ Российской федерации и далее по тексту,а вот пропагандируемая вами песенка ну очень попахивает нарушением Конституции РФ

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Дима

22:56:56 18-01-2024

Ржунимагу

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Олег

00:12:31 19-01-2024

Просто деньги. А за них продают всё: друзей, Родину. Но не все. Это не личность - просто мусор и такого хлама, к сожалению у нас хватает.

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Гость

06:15:00 19-01-2024

Гость (21:36:39 18-01-2024) Чем и кого он оскорбил??... А ты читай внимательно выше, мышление включи

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Антон

07:13:19 19-01-2024

Педераста на СВО

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Гость

16:39:03 19-01-2024

Антон (07:13:19 19-01-2024) Педераста на СВО... А тебя к педерастам?

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Гость

07:26:09 19-01-2024

По нему статья плачет.Прилетел с мощным адвокатом,который его защитит.Чем там на верху думают?

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Гость

09:39:36 19-01-2024

Очень хорошая новость. Значит там им не лучше. Если не получил заказ вредить. Но это наверное можно проверить. По нему можно догадаться что не служил, но и это надо проверить. У нас геям отсрочку не дают, а что у него еще было, вдруг за деньги

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Гость

12:55:30 19-01-2024

Наверное ждал, что там что-нибудь предложат. Не предложили, вернулся. Может надеется, что тут предложат. Переобуться. Ничего личного, чисто бизнес, не предложили там, сами виноваты

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