Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Телеведущего, покинувшего страну в конце 2022 года, заметили в московском аэропорту

18 января 2024, 19:15, ИА Амител

Фото: соцсети Александра Гудкова

Российский юморист и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на своего читателя, который заметил знаменитость в московском аэропорту Шереметьево.

"Александр Гудков вернулся в Россию", – сказал он, сопроводив заявление снимком Гудкова.Напомним, что ранее Гудков, который работал в команде шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале оценил перспективу его возобновления. Он заявил журналистам, что в действительности передача не закрыта и может вернуться в эфир. При этом он отметил, что нужно работать, чтобы программа вернулась на экраны.

Гудков покинул Россию в конце 2022 года – СМИ писали, что он переехал в Турцию, откуда позднее отправился в Узбекистан. В сентябре 2022 года на него написали заявление в прокуратуру – председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков попросил возбудить дело из-за его пародии на композицию певца SHAMAN "Я русский".