Комик Александр Гудков вернулся в Россию
Телеведущего, покинувшего страну в конце 2022 года, заметили в московском аэропорту
18 января 2024, 19:15, ИА Амител
Российский юморист и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на своего читателя, который заметил знаменитость в московском аэропорту Шереметьево.
"Александр Гудков вернулся в Россию", – сказал он, сопроводив заявление снимком Гудкова.Напомним, что ранее Гудков, который работал в команде шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале оценил перспективу его возобновления. Он заявил журналистам, что в действительности передача не закрыта и может вернуться в эфир. При этом он отметил, что нужно работать, чтобы программа вернулась на экраны.
Гудков покинул Россию в конце 2022 года – СМИ писали, что он переехал в Турцию, откуда позднее отправился в Узбекистан. В сентябре 2022 года на него написали заявление в прокуратуру – председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков попросил возбудить дело из-за его пародии на композицию певца SHAMAN "Я русский".
20:04:46 18-01-2024
Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тварей оскорбляющих страну и народ без должного наказания????????Или они выполняли их поручения по разложению народа.
21:36:39 18-01-2024
Гость (20:04:46 18-01-2024) Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тва... Чем и кого он оскорбил??
06:27:39 19-01-2024
Гость (20:04:46 18-01-2024) Какие мрази на верху из правящего режима возвращают этих тва... Эти мрази, эти твари и только ты первокурсница в белом передничке
20:11:44 18-01-2024
Нам клоунов не хватает? Тем более, таких злобных...
20:16:47 18-01-2024
Новость ни о чем. Гудок как минимум в ноябре светился на предновогодней вечеринке лейбла stvol, которая проходила в одном из московских клубов
20:40:04 18-01-2024
мерзость, не пускайте таких особей на экраны наших телевизоров
21:09:21 18-01-2024
Те артисты (лицедеи, клоуны, певцы-певички и пр. "шоумусор"), которые в 2022г. сорвались в иностраны - такое впечатление,- как по команде ("дядей сэмов"из-за океана?!). Они там нажали кнопку-приказ, и эти мигом сорвались, как зомбированные? Вопрос: все они(т.н. артисты) были на западном финансировании?? ну если, как по команде, мигом, почти в одно время сбежали!!.. А этот вернувшийся - просто гнида.
21:47:42 18-01-2024
Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране человек, который высмеивает нашу любимую песню "Я русский" Запретить этому типу выходить в эфир. Подать в суд за оскорбление чувств русских за его пародию. И гнать, гнать, гнать. Это скрытый враг
22:17:33 18-01-2024
Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... Деда Архимеда посмотрите на эту песню, там поинтереснее. Если пародии запрещены, нужно было выгнать из страны почти всех советских юмористов. Зачем так палку то перегибать?
06:34:57 19-01-2024
Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... Обратитесь к доктору. Явно с вами что-то не в порядке.
08:05:06 19-01-2024
Патриот (21:47:42 18-01-2024) Пусть катится обратно, откуда приехал. Нам не нужен в стране... так,мысли в слух,как там звучит в основном законе-мы,МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ народ Российской федерации и далее по тексту,а вот пропагандируемая вами песенка ну очень попахивает нарушением Конституции РФ
22:56:56 18-01-2024
Ржунимагу
00:12:31 19-01-2024
Просто деньги. А за них продают всё: друзей, Родину. Но не все. Это не личность - просто мусор и такого хлама, к сожалению у нас хватает.
06:15:00 19-01-2024
Гость (21:36:39 18-01-2024) Чем и кого он оскорбил??... А ты читай внимательно выше, мышление включи
07:13:19 19-01-2024
Педераста на СВО
16:39:03 19-01-2024
Антон (07:13:19 19-01-2024) Педераста на СВО... А тебя к педерастам?
07:26:09 19-01-2024
По нему статья плачет.Прилетел с мощным адвокатом,который его защитит.Чем там на верху думают?
09:39:36 19-01-2024
Очень хорошая новость. Значит там им не лучше. Если не получил заказ вредить. Но это наверное можно проверить. По нему можно догадаться что не служил, но и это надо проверить. У нас геям отсрочку не дают, а что у него еще было, вдруг за деньги
12:55:30 19-01-2024
Наверное ждал, что там что-нибудь предложат. Не предложили, вернулся. Может надеется, что тут предложат. Переобуться. Ничего личного, чисто бизнес, не предложили там, сами виноваты