Коммунальную аварию устранили на проспекте Строителей в Барнауле

Работы на магистрали диаметром 300 мм начались вечером в понедельник, 19 января

20 января 2026, 09:38, ИА Амител

Авария на проспекте Строителей / Фото: @barnaul_org

В Барнауле в ночь на 20 января устранили повреждение водопровода по адресу пр. Строителей, 117. К ликвидации аварии были привлечены две бригады специалистов.

«Повреждение водопровода по адресу пр. Строителей, 117, устранено. Водоснабжение восстановлено. Движение открыто», – сообщили в мэрии Барнаула.

На месте было задействовано семь единиц специальной техники, для автомобилистов перекрыли две полосы в направлении от вокзала к Павловскому тракту.