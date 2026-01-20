Коммунальную аварию устранили на проспекте Строителей в Барнауле
Работы на магистрали диаметром 300 мм начались вечером в понедельник, 19 января
20 января 2026, 09:38, ИА Амител
Авария на проспекте Строителей / Фото: @barnaul_org
В Барнауле в ночь на 20 января устранили повреждение водопровода по адресу пр. Строителей, 117. К ликвидации аварии были привлечены две бригады специалистов.
«Повреждение водопровода по адресу пр. Строителей, 117, устранено. Водоснабжение восстановлено. Движение открыто», – сообщили в мэрии Барнаула.
На месте было задействовано семь единиц специальной техники, для автомобилистов перекрыли две полосы в направлении от вокзала к Павловскому тракту.
