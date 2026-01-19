Из-за коммунальной аварии в Барнауле перекрыли две полосы на проспекте Строителей
Специалисты локализовали утечку воды и начали земляные работы
19 января 2026, 16:35, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей, 117, специалисты "Росводоканала Барнаул" ведут работы по устранению повреждения водопровода диаметром 300 мм.
В настоящее время утечку воды локализовали и начали земляные работы. Для ликвидации аварии задействована бригада аварийно‑восстановительных работ и семь единиц специальной техники.
«В связи с проведением работ временно перекрыты две полосы проезжей части проспекта Строителей – в направлении от вокзала к Павловскому тракту в районе дома № 117. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда», – говорится в сообщении.
На данный момент холодное водоснабжение не отключили. Если это потребуется, жителей Барнаула предупредят. Ориентировочное время завершения ремонтных работ – 20:30.
Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии в Рубцовске.
Комментарии 0