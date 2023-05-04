Компании из сфер ЖКХ и благоустройства смогут отлавливать собак в Барнауле

На данный момент единственным исполнителем подобных контрактов является приют "Ласка"

04 мая 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

Власти Барнаула провели совещание по вопросу отлова бездомных собак. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что на эти цели в 2023 году выделили 6,3 млн рублей, из которых 4,6 направили на контракт с приютом "Ласка" – единственной организацией, которая выполняет такие работы в городе. Оставшиеся деньги потратят на другой контракт.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о наделении подведомственных служб полномочиями по отлову бездомных животных. Заниматься этим смогут представители сфер ЖКХ и благоустройства.