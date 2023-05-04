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Компании из сфер ЖКХ и благоустройства смогут отлавливать собак в Барнауле

На данный момент единственным исполнителем подобных контрактов является приют "Ласка"

04 мая 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: Barnaul.org
Фото: Barnaul.org

Власти Барнаула провели совещание по вопросу отлова бездомных собак. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что на эти цели в 2023 году выделили 6,3 млн рублей, из которых 4,6 направили на контракт с приютом "Ласка" – единственной организацией, которая выполняет такие работы в городе. Оставшиеся деньги потратят на другой контракт.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о наделении подведомственных служб полномочиями по отлову бездомных животных. Заниматься этим смогут представители сфер ЖКХ и благоустройства.

Барнаул

Комментарии 14

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Гость

12:28:18 04-05-2023

Не плохая идея, они во дворах видят стаи, а ласка нет, пусть ласка занимается пустырями.

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Гость

19:31:14 04-05-2023

Гость (12:28:18 04-05-2023) Не плохая идея, они во дворах видят стаи, а ласка нет, пусть... писать грамотно сначала научись, потом мнение свое высказывай.

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Гость

12:28:55 04-05-2023

Заниматься этим смогут представители сфер ЖКХ и благоустройства.---- а что, им больше заняться нечем?)

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Гость

12:29:28 04-05-2023

4.6 ляма потратят на отлов, а 1.7 ляма просто скоммуниздят?

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Гость

12:35:18 04-05-2023

Отлично! У меня есть знакомый владелец УК, надо будет создать и возглавить у него новое направление. Догхантерское.

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Гость

12:35:55 04-05-2023

Надо продумать одновременно способ утилизации отловленных собак. Выпускать их обратно - множить проблему. Мыловаренный завод неплохо было бы.

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Гость

14:12:37 04-05-2023

Гость (12:35:55 04-05-2023) Надо продумать одновременно способ утилизации отловленных со... Вы задолбали, мыловары-иллюзионисты. Попробуй, свари из собаки, посмотрим как это получится

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Гость

09:27:08 05-05-2023

Гость (12:35:55 04-05-2023) Надо продумать одновременно способ утилизации отловленных со... Вы владелец этого завода? В каждой статье о собаках вы печетесь об этом заводе и мыле? Вам не хватает мыла? Вашу гниль им все равно не смыть..

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Гость.

13:53:23 04-05-2023

Когда официально признали ковид и жительница Барнаула, приехавшая из турпоездки за границу, первой была положительно диагностирована на эту заразу, особо буйные граждане, требовали для неё все возможные наказания и желательно одновременно. Потом, слегка освободившись от скопившейся злости, осмотрелись и успокоились. С бездомными собами, по моему то же самое происходит. Весна на дворе, да и СВО нервную систему взбодрила, вот "охотники за головами" и требуют крови. Потерпите господа, скоро пройдёт.

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Гость

14:16:44 04-05-2023

Отлавливать и куда? Надо или огромные государственные центры для содержания строить или закон менять! Очень много стай стало в городе

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Гость

14:22:02 04-05-2023

А потом мы удивляемся и возмущаемся, что подростки убивают детей и взрослых, потому что им скучно или они хотят поднять свой рейтинг. А то, что взрослые сами показывают пример, что они хотят решать проблемы только через кровь, этого наше общество не только не видит, но и одобряет.

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Гость

15:26:07 04-05-2023

Гость (14:22:02 04-05-2023) А потом мы удивляемся и возмущаемся, что подростки убивают д... В СССР отловленных собак массово умрщвляли, но детишки ниикого не убивали... может быть, Вы путаете тёплое имягкое? Может быть, нонешние деточки делают это потому что делают на камеру и для распространения? Всё общество сейчас живёт напоказ, как подметил Курт Воннегут: "норкой нараспашку"...

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Гость

16:21:59 04-05-2023

В СССР отловленных собак массово умрщвляли, но детишки ниикого не убивали...--- ну да, не сообщали, значит не было) в сссре и секса не было, помните?)))

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Гость

16:52:30 04-05-2023

Гость (16:21:59 04-05-2023) В СССР отловленных собак массово умрщвляли, но детишки ниико... И это тоже хорошо. Подражателей тоже не было

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