Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи

03 декабря 2025, 10:19, ИА Амител

Владимир Путин и Стивен Уиткофф / Фото: kremlin.ru

2 декабря 2025 года президент России Владимир Путин встретился со спецпредставителями президента США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в Кремле и продлились пять часов. Итогами консультаций поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его комментарии опубликовала пресс-служба Кремля. Ушаков назвал встречу "весьма полезной, конструктивной и содержательной", однако заявил, что компромисс по ключевым вопросам стороны так и не нашли.

О том, как прошли российско-американские консультации и к чему в итоге пришли политики, – в материале amic.ru.

1 Что обсуждали Путин и Уиткофф на встрече в Москве 2 декабря? Как рассказал журналистам Юрий Ушаков, представители Трампа передали Путину "приветы и наилучшие пожелания", а также "целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали". Основной темой переговоров стало долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Конкретно обсуждались территориальные проблемы, без которых РФ не видит разрешения кризиса. Также речь шла о перспективах экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона. При этом Ушаков подчеркнул, что для их реализации нужно реальное стремление обеих сторон. Помощник президента РФ уточнил, что стороны обсудили суть американских предложений, которые ранее передали в Москву, а не конкретные формулировки. С некоторыми пунктами Путин согласился.

2 О чем договорились Путин и Уиткофф в ходе переговоров в Кремле? Ушаков отметил, что Россия и США договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров: встреча носила закрытый, секретный характер. Стороны условились продолжать контакты на уровне представителей и помощников. Диалог по урегулированию продолжат, когда американские спецпосланники представят доклад Трампу. Однако Москва и Вашингтон пока не нашли компромисса по разрешению украинского кризиса. «Некоторые американские наработки выглядят приемлемо, но их еще нужно обсуждать», – пояснил Ушаков. Как отметил представитель российского лидера, мир по итогам переговоров точно не стал дальше, но России и США предстоит еще много работать в этом направлении. В целом Ушаков положительно отозвался о встрече Путина с американскими представителями. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил помощник президента РФ.

3 Обсуждали ли Россия и США мирный план Трампа по Украине? Со слов Ушакова, изначально российская сторона получила мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 27 пунктов. Затем его доработали, и Москве предоставили еще четыре документа, которые обсуждали на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. Однако их суть помощник российского лидера не раскрыл.