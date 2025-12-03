В Кремле заявили, что компромиссного плана по Украине пока не найдено
Юрий Ушаков сообщил, что некоторые американские наработки приемлемы для РФ, а некоторые — нет
03 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по итогам пятичасовой встречи Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом "компромиссного варианта плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет", сообщает Shot. Переговоры прошли 2 декабря в Кремле.
По словам Ушакова, стороны обсудили несколько вариантов плана, включая территориальный вопрос.
«Некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят», – уточнил помощник президента.
Он также сообщил, что Москва получила от американской стороны дополнительные документы к первоначальному 28-пунктовому плану Трампа.
Ключевые итоги встречи по версии Ушакова:
-
обсуждены перспективы экономического взаимодействия России и США;
-
Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и "ряд важных политических сигналов";
-
президент РФ дал оценку "деструктивным действиям европейцев" в контексте урегулирования;
-
возможность личной встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса на переговорах.
Ушаков подчеркнул, что Россия и США продолжат "упорно работать" по линии помощников и представителей МИД. Официальная позиция Вашингтона по итогам встречи пока не обнародована.
08:02:32 03-12-2025
Почему про Херсон не разу не упоминали во всех этих планах и договорённостях?
08:29:43 03-12-2025
Наберите роту мажоров-московских
И компромиссный план найдётся тут же
09:22:55 03-12-2025
Гость (08:29:43 03-12-2025) Наберите роту мажоров-московскихИ компромиссный план най... Можно хоть какую-то компромиссную версию по Херсону?)
09:53:36 03-12-2025
Гость (08:29:43 03-12-2025) Наберите роту мажоров-московскихИ компромиссный план най... Конечно найдется, в виде капитуляции мажоров, это и без них можно реализовать
09:47:18 03-12-2025
Главное чтобы во время поиска компромисса, армия России не останавливала своего наступление...
10:54:20 03-12-2025
Вот так и везде, как будто и нет ни какого Херсона и граждан которым паспорта раздавали. А это ведь наши сограждане.
В лучшем случае в ответ на этот вопрос, хохлом назовут или либералом