В Кремле заявили, что компромиссного плана по Украине пока не найдено

Юрий Ушаков сообщил, что некоторые американские наработки приемлемы для РФ, а некоторые — нет

03 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по итогам пятичасовой встречи Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом "компромиссного варианта плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет", сообщает Shot. Переговоры прошли 2 декабря в Кремле.

По словам Ушакова, стороны обсудили несколько вариантов плана, включая территориальный вопрос.

«Некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят», – уточнил помощник президента.

Он также сообщил, что Москва получила от американской стороны дополнительные документы к первоначальному 28-пунктовому плану Трампа.

Ключевые итоги встречи по версии Ушакова:

обсуждены перспективы экономического взаимодействия России и США;

Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и "ряд важных политических сигналов";

президент РФ дал оценку "деструктивным действиям европейцев" в контексте урегулирования;

возможность личной встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса на переговорах.

Ушаков подчеркнул, что Россия и США продолжат "упорно работать" по линии помощников и представителей МИД. Официальная позиция Вашингтона по итогам встречи пока не обнародована.