В Кремле заявили, что компромиссного плана по Украине пока не найдено

Юрий Ушаков сообщил, что некоторые американские наработки приемлемы для РФ, а некоторые — нет

03 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по итогам пятичасовой встречи Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом "компромиссного варианта плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет", сообщает Shot. Переговоры прошли 2 декабря в Кремле.

По словам Ушакова, стороны обсудили несколько вариантов плана, включая территориальный вопрос.

«Некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят», – уточнил помощник президента.

Он также сообщил, что Москва получила от американской стороны дополнительные документы к первоначальному 28-пунктовому плану Трампа.

Ключевые итоги встречи по версии Ушакова:

  • обсуждены перспективы экономического взаимодействия России и США;

  • Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и "ряд важных политических сигналов";

  • президент РФ дал оценку "деструктивным действиям европейцев" в контексте урегулирования;

  • возможность личной встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса на переговорах.

Ушаков подчеркнул, что Россия и США продолжат "упорно работать" по линии помощников и представителей МИД. Официальная позиция Вашингтона по итогам встречи пока не обнародована.

Комментарии


Гость

08:02:32 03-12-2025

Почему про Херсон не разу не упоминали во всех этих планах и договорённостях?

  


Гость

08:29:43 03-12-2025

Наберите роту мажоров-московских
И компромиссный план найдётся тут же

  


Гость

09:22:55 03-12-2025

Гость (08:29:43 03-12-2025) Наберите роту мажоров-московскихИ компромиссный план най... Можно хоть какую-то компромиссную версию по Херсону?)

  


Гость

09:53:36 03-12-2025

Гость (08:29:43 03-12-2025) Наберите роту мажоров-московскихИ компромиссный план най... Конечно найдется, в виде капитуляции мажоров, это и без них можно реализовать

  


ППШариков

09:47:18 03-12-2025

Главное чтобы во время поиска компромисса, армия России не останавливала своего наступление...

  


Гость

10:54:20 03-12-2025

Вот так и везде, как будто и нет ни какого Херсона и граждан которым паспорта раздавали. А это ведь наши сограждане.
В лучшем случае в ответ на этот вопрос, хохлом назовут или либералом

  

