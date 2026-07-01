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Кому в России повысили пенсию с 1 июля 2026 года?

В этом месяце категорий будет три

01 июля 2026, 06:30, ИА Амител

Российские деньги, купюры / Фото: amic.ru
Российские деньги, купюры / Фото: amic.ru

Уже с 1 июля 2026 года часть российских пенсионеров может рассчитывать на прибавку к пенсии. Тем, кто соответствует определенным условиям, увеличат размер ежемесячных выплат. В ряде случаев доплата составит почти 10 тысяч рублей. 

Категорий, которые начнут получать больше, в июле всего три. О том, кто уже скоро получит повышенную пенсию, — в материале amic.ru. 

1

Пенсионеры, отметившие 80-летие

Речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет в июне. Уже с июля им положена повышенная пенсия. Размер фиксированной выплаты — сумму, "зашитую" внутрь ежемесячной выплаты, — удваивают. В 2026-м ее размер составляет 9584,69 рубля — такой прибавка и будет. 
Кроме того, по достижении 80-летнего возраста пенсионерам положена еще и надбавка за уход — 1413,86 рубля ежемесячно.
2

Пенсионеры, оформившие инвалидность

Похожий механизм действует и в отношении пенсионеров, которые в июне 2026-го оформили I группу инвалидности. Уже с 1 июля фиксированная выплата в структуре их пенсии удвоится. Таким образом, и эта категория граждан станет получать на 9584,69 рубля в месяц больше. 
Важно: фиксированную выплату могут удвоить лишь однажды. Если пенсионеру уже есть 80 лет, после оформления инвалидности прибавку он не получит. Точно так же и человек с инвалидностью по достижении 80-летия не сможет рассчитывать на повышение пенсии. 
3

Пенсионеры, официально уволившиеся с работы

Если человек вышел на пенсию к моменту, когда индексация для работающих пенсионеров была заморожена, то он наверняка пропустил несколько повышений. Так вот, после официального завершения трудовой деятельности им пересчитают размер ежемесячной выплаты с учетом всех пропущенных индексаций. Так что здесь размер индивидуален. 
Все иллюстрации к материалу: amic.ru

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