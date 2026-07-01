В этом месяце категорий будет три

01 июля 2026, 06:30, ИА Амител

Российские деньги, купюры / Фото: amic.ru

Уже с 1 июля 2026 года часть российских пенсионеров может рассчитывать на прибавку к пенсии. Тем, кто соответствует определенным условиям, увеличат размер ежемесячных выплат. В ряде случаев доплата составит почти 10 тысяч рублей.

Категорий, которые начнут получать больше, в июле всего три. О том, кто уже скоро получит повышенную пенсию, — в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, отметившие 80-летие Речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет в июне. Уже с июля им положена повышенная пенсия. Размер фиксированной выплаты — сумму, "зашитую" внутрь ежемесячной выплаты, — удваивают. В 2026-м ее размер составляет 9584,69 рубля — такой прибавка и будет. Кроме того, по достижении 80-летнего возраста пенсионерам положена еще и надбавка за уход — 1413,86 рубля ежемесячно.

2 Пенсионеры, оформившие инвалидность Похожий механизм действует и в отношении пенсионеров, которые в июне 2026-го оформили I группу инвалидности. Уже с 1 июля фиксированная выплата в структуре их пенсии удвоится. Таким образом, и эта категория граждан станет получать на 9584,69 рубля в месяц больше. Важно: фиксированную выплату могут удвоить лишь однажды. Если пенсионеру уже есть 80 лет, после оформления инвалидности прибавку он не получит. Точно так же и человек с инвалидностью по достижении 80-летия не сможет рассчитывать на повышение пенсии.