Концерты, салют и футбол. Куда сходить на грядущих первомайских выходных

Amic.ru составил список событий, которые можно посетить 29, 30 апреля и 1 мая

01 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Первомай / Фото: amic.ru

Майские праздники – лучшее время, чтобы выбраться из дома и куда-нибудь сходить. Это может быть обычная прогулка или же поход в кино, в театр, музей, на концерт и даже на футбол. Amic.ru составил список событий, которые можно посетить 1 мая.

В кино:

На 1 мая в кино можно посмотреть в основном премьеры прошлых недель. В прокате всё ещё есть первый снятый в космосе фильм "Вызов", блокбастер "Джон Уик 4" с Киану Ривзом и биографическая картина о Дамире Юсупове, посадившем в 2019 году самолёт "Уральских авиалиний" в кукурузном поле.

В кинотеатрах показывают и новинки, вышедшие в прокат 27 апреля. Например, сейчас идёт американский фильм "Возрождённые". По его сюжету Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Первым возрождённым становится ребёнок Ник, погибший в автокатастрофе. Мир делится на две части – на сторонников и защитников воскрешения. Рейтинг фильма на IMDB – 6 баллов из 10.

Также в кинотеатрах запустили германский мюзикл "Волшебная флейта". Сюжет рассказывает о 17-летнем Тиме, который поступает в музыкальную школу. Однажды там он находит волшебные двери и попадает в сказочный мир. Днём он живёт в обычной реальности и готовится к концерту, а ночью освобождает прекрасную принцессу Памину.

В музей:

На выходных можно будет посетить музеи. 29 апреля в Краеведческом музее (в Доме купца Зубова на Красноармейском, 28), например, можно посетить тематические экскурсии "Голоса природы" (12:00) и "От Чудских копей до Сибирских Афин" (14:00), а также послушать лекцию "Выход русских на Бию и основание города Бийска" (в 15:00). На Ползунова, 39 в 13 и в 17 часов пройдут экскурсии по выставке "Прошу к столу".

А в воскресенье, 30 апреля, в Доме купца Зубова состоится экскурсия "Знакомьтесь, музей". На Ползунова, 39 в 15:00 пройдёт лекция "Царские курганы Алтая и тайна Сибирской коллекции Петра I" и кураторская экскурсия по выставке "Кочевники. Покорители пространств и времён".

Музей в Барнауле/ Фото: amic.ru

29 апреля в 13:00 в музее ГМИЛИКА планируется просветительская программа "Алтайский писатель Лев Квин", в 15:00 – "В старину едали предки… О русском традиционном питании". 30 апреля в музее будет литературный день. Там пройдёт экскурсия "Наследие В.М. Шукшина в российской культуре", а также поэтические головоломки "Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского".

В музее "Горная аптека" 29 апреля в 14:00 пройдёт групповая экскурсия по музею истории аптечного дела "Бальзамоварение" и мастер-класс по приготовлению бальзама. А 30 апреля в 13:00 там состоится экскурсия, на которой расскажут о начале истории Барнаула и о роли в ней первой аптеки за Уралом. Каждому участнику экскурсии подарят стаканчик полезного сбитня.

В Художественном музее 29 апреля в 14:00 пройдёт кураторская экскурсия по выставке "Святая заступница России" об иконах Богоматери, а в 16:00 – лекция "Как на семейном образовании получаются талантливые дети".

В музее "Город" с 28 апреля стартовала выставка картин новосибирского художника Николая Марци. Она называется "Скифы Сибири", там будет представлено порядка 50 работ о мистической составляющей жизни скифов и переосмыслении Алтая. Также 28 апреля откроется выставка "Люди одного огня", посвящённая 35-летию народного художественного промысла "Турина гора". Есть в "Городе" и одна выставка, которая в грядущие выходные заканчивается. Это персональная выставка художника Максима Красулина. Посетить её можно до 30 апреля.

В театр:

Театры Барнаула на выходных не оставят горожан без спектаклей. Так, в Молодёжном театре 30 апреля дети смогут посмотреть "Сказку о царе Салтане" (в 12:00), а взрослые – стендап-комедию "Свободная пара" (в 17:00).

В Музыкальном театре 29 апреля можно посмотреть постановку по "Человеку-Амфибии" (17:00), а 30 апреля – музыкальную сказку "Спящая красавица" (в 11:00) и мюзикл-ревью "Дубровский" (17:00).

В театре кукол "Сказка" 29 апреля в 13 и в 17 часов сыграют пьесу "Цветы для Элджернона", а 30 апреля состоится два спектакля по "Гадкому утёнку" – в 11 и в 13 часов.

В Крепостном театре 29 апреля в 19:00 состоится "Шоу историй", а 30 апреля в 12:00 шоу Владимира Бурмина "Ох уж эти волшебники".

Театр "Сказка" в Барнауле / Фото: amic.ru

На концерт:

Самым крупным концертом выходных станет выступление группы "Кино" 29 апреля в "Титов-Арене" в 19:00. В этот же день и в то же время в ДК Моторостроителей выступит шансонье Евгений Коновалов.

В пабе Hairly Lemon на ул. Лазурной, 13, выступит кавер-группа GIVARA (в 23:00), а 30 апреля запланировано два концерта – представителей сибирского рока Диониса Буланичева и группы "Галлюциноген" (19:00) и группы Live & Drive.

В баре "Улисс" на ул. Шумакова, 23а, 29 апреля в 18:00 сыграет джазовый ансамбль "Кузнецкий Диксиленд", в 20:30 выступят стендаперы Ян Карпунькин и Пеня Евдокимов, а в 21:30 сыграет кавер-группа "G.A.G.A.R.I.N.". 30 апреля там состоится игра в мафию, а также выступление группы "Кириллица". 1 мая в баре пройдёт концерт "Jazz Band с Андреем Земсковым".

В баре "Перелётный кабан" 29 апреля в 18:00 сыграет группа "Балканский экспресс", в 21:30 состоится концерт кавер-группы "Кириллица", а 30 апреля в 19:00 планируется провести финал "Музыкальной битвы поколений".

На футбол:

На выходных будет и футбол. Так, 29 апреля в 17:00 на стадионе "Динамо" состоится матч барнаульского "Динамо" с ФК "Оренбург -2". Он станет для барнаульцев последним в сезоне.

На Первомай:

Непосредственно 1 мая в Барнауле будет ряд приуроченных к празднику мероприятий: выставка техники МЧС и "вальс пожарных машин", полевая кухня и концерт на площади Свободы; парад судов, шоу и фейерверк на барнаульской набережной; забег и эстафеты на площади Советов, турнир по футболу в парке спорта Алексея Смертина. Также локальные праздники пройдут в барнаульских парках "Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер" и в парке "Центральный".

Кроме того, партия КПРФ намерена организовать на Первомай шествие с митингом, а ЛДПР – автопробег. Подробнее о первомайских мероприятиях можно прочитать здесь.