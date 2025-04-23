Конституцию изменят в Горном Алтае. Грозит ли республике утрата статуса
Этот шаг – требование времени, убежден глава региона
23 апреля 2025, 07:15, ИА Амител
Изменение региональной Конституции вновь затеяли в Республике Алтай. Теперь – чтобы разделить должности главы субъекта и председателя правительства.
Андрей Турчак заявляет: этот шаг – требование времени, он необходим для более эффективной работы. Жители считают, что изменения лишат Алтай целостности и якобы позволят облегчить процедуру присоединения республики к другому региону, а также помогут Турчаку вернуться на постоянное место жительства в Москву.
Что и зачем планируют менять в Конституции Горного Алтая на самом деле – разбирался amic.ru.
Зачем множить сущности?
Грядущие изменения Турчак представил на встрече с ветеранами Госслужбы. Разделение поста главы субъекта и председателя правительства, пояснил он, необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве. Также, по планам, всех министров впредь будут утверждать депутаты.
Председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, нацпроекты и госпрограммы. Глава займется вопросами стратегического развития республики, выполнением поручений президента и премьер-министра, будет представлять республику в отношениях с главой государства, Федеральным Собранием, правительством РФ и Госсоветом.
"Приведем наше законодательство в соответствие с федеральным, по которому эти две должности разделены. С учетом ставки одного из первых зампредов правительства, которую мы убрали ранее (в октябре Турчак представил новую структуру правительства с одной должностью первого зампреда, ранее их было два. – Прим. ред.), это не потребует дополнительных расходов и нагрузки на наш бюджет", – пояснил он.
Некоторые жители не согласились:
"У нас в правительстве скоро всяких замов, помов (помощников. – Прим. ред.) будет как в Думе", "На 200 тыс. (жителей. – Прим. ред.) должностей не много?", "Если Турчак согласен на снижение з/п, а то если у простых смертных разделяют должность, то з/п снижают. Пусть работает за 100 тыс. руб. – тогда согласен".
Другие понимают, чем вызваны подобные планы: "Вообще-то это точная копия с федерального уровня управления. Только отмасштабированная. Там она показала свою эффективность, меньше стало депутатов, белок-истеричек, не отвечающих за свои слова, и чиновников словоблудов. Понемногу система оздоравливается и реформируется".
Политолог Евгений Минченко также отмечает, что разделение постов главы региона и главы правительства – это набирающая силу общероссийская тенденция. Если в 2016 году посты были разделены в 24 субъектах из 85, то сейчас – в 33 из 89. Эксперты считают, что новую должность на Алтае может получить как местный политик, так и приезжий.
Вернуться в Москву?
Однако жители республики смотрят на инициативу изменения Конституции региона все равно с опаской. Мол, разделение должностей нужно Турчаку для того, чтобы вырваться из провинции назад в Москву и заниматься там своими делами, думают они:
"Для чего (разделение должностей. – Прим. ред.)?! Чтобы удобнее было рулить непосредственно из Москвы... Турчак будет рулить из Москвы, а председатель в республике расхлебывать его дела, а до него не добраться, не достучаться будет", "Свалит в Москву, а проблемы пусть решает правительство, хорошо придумал. Видно, понял, что ловить в республике нечего, московские вопросы вполне решил бы представитель в Москве Полетаев".
Турчак опроверг домыслы о своем предстоящем "побеге" в Москву.
"Это не значит, что я переезжаю. Уже читаю комментарии: все, поработал десять месяцев и поехал в Москву. Конечно, так не получится. И еженедельные заседания правительства у нас останутся, и еженедельные выезды в районы у нас остаются. По управленческой модели ничего не меняется", – сказал он на встрече с депутатами.
Директор Алтайского центра политического консалтинга Катерина Сергеева считает, что слухи о переезде Турчака в Москву специально разгоняют, чтобы дискредитировать власть из-за законопроекта. Турчак переезжать в Москву не собирается, отмечает она.
Версию о подготовке Турчаком преемника для дальнейшего переезда в Москву исключает и эксперт по региональной политике Виталий Иванов:
"Ясно, что он будет работать минимум пять лет, – раньше истечения первого срока полномочий Турчак не переедет".
Согласен с ними и политтехнолог Константин Лукин: "Это не означает, что Турчак собирается уехать в Москву. Он продолжит выполнять свою непосредственную работу, как и раньше: проводить открытые заседания правительства каждый понедельник, выезжать в муниципалитеты".
Лишить Алтай статуса?
Наибольший ажиотаж вызвал анонсированный "ряд изменений юридико-технического характера".
"Под это дело попробуют протащить те изменения, которые не сумел Хорохордин. А именно – уберут гарантию целостности территории Республики Алтай, которую якобы гарантирует Конституция РФ, но если народ "захочет", то можно и объединиться с Алтайским краем. И уберут пункт, по которому глава республики является гарантом неделимости территории Республики Алтай", – предполагают жители в комментариях к публикациям, посвященным теме.
Они потребовали опровергнуть угрозу целостности субъекта. Турчак на заседании правительства 22 апреля подтвердил: статусу республики, неделимости территории ничего не угрожает.
"Территория Республики Алтай – часть территории Российской Федерации, она является исконной землей традиционного расселения ее коренного и других народов, обеспечивает сохранение их самобытности. Территория Республики Алтай едина и неделима. Ее граница не может быть изменена без согласия Республики Алтай", – процитировал он часть 1 статьи 10 Конституции Республики Алтай в предлагаемой новой редакции.
Утверждающих иное губернатор счел провокаторами.
Председатель Общественной палаты региона Татьяна Кончева напомнила: статья о том, что статус субъекта может быть изменен только по результатам всенародного референдума, остается в Конституции. Проведение же такого референдума – непростой процесс, требующий очень веских оснований, уточнила она.
Политтехнолог Константин Лукин считает, что местные элиты могут воспринять инициативу атакой на устои республики.
"Поэтому перед Турчаком стоит определенная задача – объяснить, донести мысль до чиновников, что разделение лежит исключительно в управленческой парадигме, не затрагивает конституционных устоев и не повлечет глобальных изменений в работе", – пояснил он "Клубу регионов".
Сохранить самобытность республики также важно для губернатора, добавил политик.
Административные границы региона являются неделимыми и не могут быть изменены без согласия самих жителей Республики Алтай, напоминает герой России, сенатор Амыр Аргамаков.
… или части территории?
Те самые технические изменения, заявляет ряд общественников и депутатов, подразумевают лишение региона целостности, неделимости, единства, неотчуждаемости. Один из общественников – Павел Пастухов – например, считает, что "упразднение "целостности" <…> открывает возможность создания в РА "неподконтрольной зоны" для инвесторов <…> отдельного государства в государстве, того же Манжерока, зоны Каракольских озер и прочее".
В пример приводит зону "Сириус" в Краснодарском крае, "где власти не могут влиять на данную территорию". Местные жители, кстати, сообщают, что "новый город" собираются строить не только в Майме, но и в Усть-Коксинском районе – недалеко от Белухи.
В то же время спикер Госсобрания Эжер Ялбаков напомнил, что "административно-территориальное устройство республики строится на принципах неделимости ее территории".
Жители же просят опубликовать официальный текст изменений в Конституцию, чтобы "избежать разнотолков и внести ясность".
Депутаты рассмотрят поправки уже 24 апреля. Изменения примут, если их поддержат минимум две трети депутатов Госсобрания. При этом у "Единой России" 36 мандатов из 40.
07:36:48 23-04-2025
Что-то не помню народного референдума по разделению Алтайского края на 2 региона. Для разделения необходимо было провести голосование жителей всего края. А то 200тыс чел решили обособиться, им пожалуйста! На каком основании? В регионе населения было около 3млн, их не спросили.
07:44:15 23-04-2025
Время заставит обьединять республики. Бюджет слабеет.
12:44:33 23-04-2025
Гость (07:44:15 23-04-2025) Время заставит обьединять республики. Бюджет слабеет.... И ты хочешь к республиканскому присосаться?
17:45:56 23-04-2025
Гость (12:44:33 23-04-2025) И ты хочешь к республиканскому присосаться?... рассмешили
08:09:11 23-04-2025
Все изменения конституции делаются в интересах определенных лиц. Вспомните хотя бы обнуление, сами знаете кого, или природные ресурсы, которые сейчас принадлежат олигархам, а раньше, хотя бы формально, всенародные были.
08:18:59 23-04-2025
Russkiy (08:09:11 23-04-2025) Все изменения конституции делаются в интересах определенных ... То есть это не текущее время требует,а что-то другое,другой фактор? )
08:23:50 23-04-2025
Край присоединитесь к Алтаю
08:45:26 23-04-2025
Гость (08:23:50 23-04-2025) Край присоединитесь к Алтаю... Я тоже считаю, что край должен воссоединиться под эгидой Республики Алтай.
09:12:20 23-04-2025
Помните, как «уравнивали» тарифы на электричество в регионах? Поскольку в РА электричество было дороже, решили им уменьшить, а краю увеличить. Но ведь доплата районного коэффициента в АК всего 15%, а в РА доходит до 40%. То есть жителей края заставляют платить за использование электричества населением республики, а им за это ещё и доплачивают! Или один регион, или пусть "плавают" сами!
09:35:42 23-04-2025
Жители считают, что изменения лишат Алтай целостности и якобы позволят облегчить процедуру присоединения республики к другому региону.
Наивные, рабы. О том ли надо думать?
09:36:01 23-04-2025
С каких белок и зайчиков Горно-Алтайская Автономная Область, всю жизнь входившая в Алтайский Край в качестве обычной области, вдруг стал отдельной Республикой?
Нужно вернуть историческую справедливость. Есть Рубцовский район. Есть Бийский район. Должен быть Горно-Алтайский район. Это даст экономию бюджетных средств, снизит число чиновников, улучшит управляемость региона, выведет из тени все эти полулегальные туристические базы в горном. Одни плюсы.
09:57:02 23-04-2025
4564564 (09:36:01 23-04-2025) С каких белок и зайчиков Горно-Алтайская Автономная Область,... Да, это непонятно. Но в настоящее время при восстановлении исторической справедливости лучше назвать общий регион "Республика Алтай", поскольку "Алтай" - раскрученный бренд. Тем более, что этот бренд пытаются использовать ещё и казахи, и китайцы. Зачем нам отдавать им своё? Тем более, что республикой быть круче. Посмотрите на другие республики в составе РФ, всем больше плюшек, чем бедному краю.
11:22:28 23-04-2025
4564564 (09:36:01 23-04-2025) С каких белок и зайчиков Горно-Алтайская Автономная Область,... еще чего изволите? сидите в своей степной барнаульской области и рот на наши горы не разевайте.
17:47:24 23-04-2025
я (11:22:28 23-04-2025) еще чего изволите? сидите в своей степной барнаульской облас... вы с такой риторикой схлопочете по шее, и поделом
12:46:28 23-04-2025
4564564 (09:36:01 23-04-2025) С каких белок и зайчиков Горно-Алтайская Автономная Область,... А эти плюсы, они с Вами в комнате сейчас?
10:12:32 23-04-2025
вчера было заседание правительства РА, Турчак вел, есть запись.
смотрел с завистью - нам б такого.
против наших я не против, но это что-то...
12:59:06 23-04-2025
Присоединять к краю на правах района, и точка.
13:50:18 23-04-2025
убрать из всей Конституции слова о целостности территории!!!
снять с главы республики понятие Гарант Конституции!!!
то что не смог сделать Хорохордин!!!
Совет Алтая. Аруна Арна.
16:34:26 23-04-2025
Гость (13:50:18 23-04-2025) убрать из всей Конституции слова о целостности территории!!!... Ну да, целостность территории при воссоединении с Алтайским краем не нарушится. Территория республики не разделится, а присоединится целиком.
17:50:28 23-04-2025
Гость (13:50:18 23-04-2025) убрать из всей Конституции слова о целостности территории!!!... Хорохордин очень грамотно погасил ужасный национализм и поганое отношение к русским, расцветшее еще при Сурикове,, теперь он управляет новыми территориями на Западе. Сейчас курс не ресепарирование, и со временем территории будут снова единым Краем. Дальние территории с националистически настроенными руководителями представляют УГРОЗУ целостности РФ!
23:41:28 23-04-2025
Столицей, полагаю, обьединенного субьекта сделают Горно-Алтайск.