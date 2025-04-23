Конституцию изменят в Горном Алтае. Грозит ли республике утрата статуса

Этот шаг – требование времени, убежден глава региона

23 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Изменение региональной Конституции вновь затеяли в Республике Алтай. Теперь – чтобы разделить должности главы субъекта и председателя правительства.

Андрей Турчак заявляет: этот шаг – требование времени, он необходим для более эффективной работы. Жители считают, что изменения лишат Алтай целостности и якобы позволят облегчить процедуру присоединения республики к другому региону, а также помогут Турчаку вернуться на постоянное место жительства в Москву.

Что и зачем планируют менять в Конституции Горного Алтая на самом деле – разбирался amic.ru.

Зачем множить сущности?

Грядущие изменения Турчак представил на встрече с ветеранами Госслужбы. Разделение поста главы субъекта и председателя правительства, пояснил он, необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве. Также, по планам, всех министров впредь будут утверждать депутаты.

Председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, нацпроекты и госпрограммы. Глава займется вопросами стратегического развития республики, выполнением поручений президента и премьер-министра, будет представлять республику в отношениях с главой государства, Федеральным Собранием, правительством РФ и Госсоветом.

"Приведем наше законодательство в соответствие с федеральным, по которому эти две должности разделены. С учетом ставки одного из первых зампредов правительства, которую мы убрали ранее (в октябре Турчак представил новую структуру правительства с одной должностью первого зампреда, ранее их было два. – Прим. ред.), это не потребует дополнительных расходов и нагрузки на наш бюджет", – пояснил он.

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Некоторые жители не согласились:

"У нас в правительстве скоро всяких замов, помов (помощников. – Прим. ред.) будет как в Думе", "На 200 тыс. (жителей. – Прим. ред.) должностей не много?", "Если Турчак согласен на снижение з/п, а то если у простых смертных разделяют должность, то з/п снижают. Пусть работает за 100 тыс. руб. – тогда согласен".

Другие понимают, чем вызваны подобные планы: "Вообще-то это точная копия с федерального уровня управления. Только отмасштабированная. Там она показала свою эффективность, меньше стало депутатов, белок-истеричек, не отвечающих за свои слова, и чиновников словоблудов. Понемногу система оздоравливается и реформируется".

Политолог Евгений Минченко также отмечает, что разделение постов главы региона и главы правительства – это набирающая силу общероссийская тенденция. Если в 2016 году посты были разделены в 24 субъектах из 85, то сейчас – в 33 из 89. Эксперты считают, что новую должность на Алтае может получить как местный политик, так и приезжий.

Вернуться в Москву?

Однако жители республики смотрят на инициативу изменения Конституции региона все равно с опаской. Мол, разделение должностей нужно Турчаку для того, чтобы вырваться из провинции назад в Москву и заниматься там своими делами, думают они:

"Для чего (разделение должностей. – Прим. ред.)?! Чтобы удобнее было рулить непосредственно из Москвы... Турчак будет рулить из Москвы, а председатель в республике расхлебывать его дела, а до него не добраться, не достучаться будет", "Свалит в Москву, а проблемы пусть решает правительство, хорошо придумал. Видно, понял, что ловить в республике нечего, московские вопросы вполне решил бы представитель в Москве Полетаев".

Турчак опроверг домыслы о своем предстоящем "побеге" в Москву.

"Это не значит, что я переезжаю. Уже читаю комментарии: все, поработал десять месяцев и поехал в Москву. Конечно, так не получится. И еженедельные заседания правительства у нас останутся, и еженедельные выезды в районы у нас остаются. По управленческой модели ничего не меняется", – сказал он на встрече с депутатами.

Директор Алтайского центра политического консалтинга Катерина Сергеева считает, что слухи о переезде Турчака в Москву специально разгоняют, чтобы дискредитировать власть из-за законопроекта. Турчак переезжать в Москву не собирается, отмечает она.

Версию о подготовке Турчаком преемника для дальнейшего переезда в Москву исключает и эксперт по региональной политике Виталий Иванов:

"Ясно, что он бу­дет ра­бо­тать ми­ни­мум пять лет, – рань­ше ис­те­че­ния пер­во­го сро­ка пол­но­мо­чий Тур­чак не пе­ре­едет".

Согласен с ними и политтехнолог Константин Лукин: "Это не означает, что Турчак собирается уехать в Москву. Он продолжит выполнять свою непосредственную работу, как и раньше: проводить открытые заседания правительства каждый понедельник, выезжать в муниципалитеты".

Лишить Алтай статуса?

Наибольший ажиотаж вызвал анонсированный "ряд изменений юридико-технического характера".

"Под это дело попробуют протащить те изменения, которые не сумел Хорохордин. А именно – уберут гарантию целостности территории Республики Алтай, которую якобы гарантирует Конституция РФ, но если народ "захочет", то можно и объединиться с Алтайским краем. И уберут пункт, по которому глава республики является гарантом неделимости территории Республики Алтай", – предполагают жители в комментариях к публикациям, посвященным теме.

Они потребовали опровергнуть угрозу целостности субъекта. Турчак на заседании правительства 22 апреля подтвердил: статусу республики, неделимости территории ничего не угрожает.

"Территория Республики Алтай – часть территории Российской Федерации, она является исконной землей традиционного расселения ее коренного и других народов, обеспечивает сохранение их самобытности. Территория Республики Алтай едина и неделима. Ее граница не может быть изменена без согласия Республики Алтай", – процитировал он часть 1 статьи 10 Конституции Республики Алтай в предлагаемой новой редакции.

Утверждающих иное губернатор счел провокаторами.

Председатель Общественной палаты региона Татьяна Кончева напомнила: статья о том, что статус субъекта может быть изменен только по результатам всенародного референдума, остается в Конституции. Проведение же такого референдума – непростой процесс, требующий очень веских оснований, уточнила она.

Политтехнолог Константин Лукин считает, что местные элиты могут воспринять инициативу атакой на устои республики.

"Поэтому перед Турчаком стоит определенная задача – объяснить, донести мысль до чиновников, что разделение лежит исключительно в управленческой парадигме, не затрагивает конституционных устоев и не повлечет глобальных изменений в работе", – пояснил он "Клубу регионов".

Сохранить самобытность республики также важно для губернатора, добавил политик.

Административные границы региона являются неделимыми и не могут быть изменены без согласия самих жителей Республики Алтай, напоминает герой России, сенатор Амыр Аргамаков.

… или части территории?

Те самые технические изменения, заявляет ряд общественников и депутатов, подразумевают лишение региона целостности, неделимости, единства, неотчуждаемости. Один из общественников – Павел Пастухов – например, считает, что "упразднение "целостности" <…> открывает возможность создания в РА "неподконтрольной зоны" для инвесторов <…> отдельного государства в государстве, того же Манжерока, зоны Каракольских озер и прочее".

В пример приводит зону "Сириус" в Краснодарском крае, "где власти не могут влиять на данную территорию". Местные жители, кстати, сообщают, что "новый город" собираются строить не только в Майме, но и в Усть-Коксинском районе – недалеко от Белухи.

В то же время спикер Госсобрания Эжер Ялбаков напомнил, что "административно-территориальное устройство республики строится на принципах неделимости ее территории".

Жители же просят опубликовать официальный текст изменений в Конституцию, чтобы "избежать разнотолков и внести ясность".

Депутаты рассмотрят поправки уже 24 апреля. Изменения примут, если их поддержат минимум две трети депутатов Госсобрания. При этом у "Единой России" 36 мандатов из 40.