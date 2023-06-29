НОВОСТИКультура

Королева эпатажа. Как менялась певица Мадонна на протяжении своей карьеры

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 64-летней звезды

29 июня 2023, 11:57, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В СМИ на днях появилась информация об экстренной госпитализации американской певицы Мадонны. Как сообщают таблоиды, у 64-летней звезды обнаружили бактериальную инфекцию. Несколько дней Мадонна провела на ИВЛ. Подробностей о ее состоянии нет, но менеджер рассказал, что певица все еще находится "под медицинским наблюдением".

В связи с болезнью все мероприятия Мадонны, включая ее юбилейное турне, отменены.

В последние годы в Сети обсуждают большое количество пластических операций, которыми увлеклась Мадонна. Каждый ее выход в свет вызывает бурю комментариев и недоумения. Многие подозревают, что звезда зависима от пластики.

Мы собрали фотографии певицы в разные годы и посмотрели, как она менялась.

Шоу-бизнес

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:38:39 29-06-2023

Да уж, старость не радость.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:27 02-07-2023

Гость (12:38:39 29-06-2023) Да уж, старость не радость.... Старость здесь не при чём.Поистезайте много лет своё тело пласт.операциями, голодовками, сумашедшими телодвижениями.Вспомните Майкла Джексона.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров