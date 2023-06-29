Королева эпатажа. Как менялась певица Мадонна на протяжении своей карьеры
В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 64-летней звезды
29 июня 2023, 11:57, ИА Амител
В СМИ на днях появилась информация об экстренной госпитализации американской певицы Мадонны. Как сообщают таблоиды, у 64-летней звезды обнаружили бактериальную инфекцию. Несколько дней Мадонна провела на ИВЛ. Подробностей о ее состоянии нет, но менеджер рассказал, что певица все еще находится "под медицинским наблюдением".
В связи с болезнью все мероприятия Мадонны, включая ее юбилейное турне, отменены.
В последние годы в Сети обсуждают большое количество пластических операций, которыми увлеклась Мадонна. Каждый ее выход в свет вызывает бурю комментариев и недоумения. Многие подозревают, что звезда зависима от пластики.
Мы собрали фотографии певицы в разные годы и посмотрели, как она менялась.
- 1987
- 1995
- 1997
- 1999
- 2005
- 2006
- 2016
- 2013
- 2021
- 2023
12:38:39 29-06-2023
Да уж, старость не радость.
18:24:27 02-07-2023
Гость (12:38:39 29-06-2023) Да уж, старость не радость.... Старость здесь не при чём.Поистезайте много лет своё тело пласт.операциями, голодовками, сумашедшими телодвижениями.Вспомните Майкла Джексона.