Короткие дожди и яркие молнии. Барнаул встречает грозовое лето

Разгулы стихии стали настоящим зрелищем для тех, кто оказался у окна или успел поймать момент на камеру

16 июня 2026, 06:37, ИА Амител

Июньская гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

Жара в Алтайском крае пока не отступает, но в Барнауле все чаще стали слышны раскаты грома. Уже несколько дней над городом собираются грозовые тучи, вспыхивают молнии и проходят кратковременные дожди.

Они не спасают от зноя надолго, зато приносят хотя бы небольшой глоток свежего воздуха, а еще — красивые кадры летней стихии, которые нам удалось немного поймать.

По прогнозу, на этой неделе в Барнауле сохранится жаркая погода — до +26…+28 градусов. При этом кратковременные дожди и грозы продолжат напоминать о себе.