В Барнауле распустились пионы — пышные, ароматные и почти сказочные. Фото

Факт: пион — символ богатства и удачи в китайской культуре. Его часто называют королем цветов

12 июня 2026, 06:45, ИА Амител

Распустившиеся пионы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле наступило время пионов. Во дворах, садах и садоводствах распустились крупные, пушистые, роскошные цветы — от нежно-розовых до густо-малиновых и белоснежных.

Где-то пионы только раскрываются, где-то уже начали осыпаться, оставляя на земле яркие лепестки. Но даже в этом коротком цветении есть особая красота: они успевают наполнить воздух тонким сладким ароматом и превратить обычный двор или дачную клумбу в маленький праздник.