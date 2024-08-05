Кратковременные дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 5 августа

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с

05 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь в лесу / Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 6-11 м/с.