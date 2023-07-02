Критики приняли третий сезон "Ведьмака" хуже предыдущих

Одна из серий получила самую низкую оценку за всю историю шоу

02 июля 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Третий сезон сериальной адаптации "Ведьмака" критики оценили хуже, чем предыдущие. На сервисе iMDB ни одна из серий не преодолела отметки 8 баллов.

Все серии первых двух сезонов имеют оценку 8 баллов или стремятся к ней, но первая половина третьего сезона даже не приближается к восьмерке.

Хуже всего критики оценили четвертую серию – 5,9 балла.

На Rotten Tomatoes сериалу досталось от зрителей. Оценки занижают, в частности, из-за того, что проект покинет исполнитель главной роли Генри Кавилл.