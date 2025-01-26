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Медведев: Трамп постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть

Зампред Совбеза выложил свой снимок с Трампом

26 января 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Дмитрий Медведев / Telegram
Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, однако Россию ему обмануть не удастся. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик опубликовал снимок с саммита ACEAH 2017 года, который прошел в Маниле. На ней Медведев пожимает руки с другими участниками мероприятия, в том числе с Трампом. Зампред единственный, кто не скрестил руки на груди.

"И снова здравствуйте", – гласит надпись над ними.

Ранее Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго. По его мнению, текущее состояние отношений двух стран требует длительного времени для восстановления.

Дмитрий Медведев

Комментарии 3

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Гость

18:27:24 26-01-2025

Ха, уже обманул.

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Гость

05:45:54 27-01-2025

Сами так запутались, что навряд ли выпутаетесь.

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Musik

11:34:14 27-01-2025

вот мне лично ДАМ нравится. хорошо излагает.
я б его на второй срок двинул.

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