Медведев: Трамп постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть

Зампред Совбеза выложил свой снимок с Трампом

26 января 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, однако Россию ему обмануть не удастся. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик опубликовал снимок с саммита ACEAH 2017 года, который прошел в Маниле. На ней Медведев пожимает руки с другими участниками мероприятия, в том числе с Трампом. Зампред единственный, кто не скрестил руки на груди.

"И снова здравствуйте", – гласит надпись над ними.

Ранее Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго. По его мнению, текущее состояние отношений двух стран требует длительного времени для восстановления.