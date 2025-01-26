Медведев: Трамп постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть
Зампред Совбеза выложил свой снимок с Трампом
26 января 2025, 17:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир, однако Россию ему обмануть не удастся. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик опубликовал снимок с саммита ACEAH 2017 года, который прошел в Маниле. На ней Медведев пожимает руки с другими участниками мероприятия, в том числе с Трампом. Зампред единственный, кто не скрестил руки на груди.
"И снова здравствуйте", – гласит надпись над ними.
Ранее Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго. По его мнению, текущее состояние отношений двух стран требует длительного времени для восстановления.
18:27:24 26-01-2025
Ха, уже обманул.
05:45:54 27-01-2025
Сами так запутались, что навряд ли выпутаетесь.
11:34:14 27-01-2025
вот мне лично ДАМ нравится. хорошо излагает.
я б его на второй срок двинул.