15 мая Владимир Путин подписал законы о назначении врио губернаторов в пяти регионах страны, руководители которых ушли на повышение в Москву после перестановок в правительстве

15 мая 2024, 15:05, ИА Амител

Фото: Антон Червяков, пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

15 мая 2024 года Владимир Путин подписал указ о назначении лиц, временно исполняющих обязанности губернаторов в тех регионах, главы которых ушли на повышение в Москву (один стал помощником президента, а остальные – министрами). Информация об этом появилась на сайте Кремля. Amic.ru рассказывает, кто теперь будет работать в пяти российских регионах в статусе врио губернатора.

Кто стал врио губернатора Хабаровского края?

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Путин назначил бывшего замгенпрокурора России Дмитрия Демешина. Он известен тем, что часто приезжал в Алтайский край с рабочими визитами и критиковал местных чиновников.

Прежний губернатор Михаил Дегтярев после переназначений в правительстве стал министром спорта России.

Кто стал врио губернатора Тульской области?

В Тульской области обязанности губернатора будет временно исполнять Дмитрий Миляев. До назначения Миляев был первым заместителем губернатора Тульской области. Кроме того, с 2019 по 2022 год он был главой города Тулы.

Прежний губернатор Алексей Дюмин был назначен помощником президента.

Кто стал врио губернатора Курской области?

В Курской области врио губернатора станет Алексей Смирнов, который был заместителем губернатора.

Предыдущий глава региона Роман Старовойт после перестановок в правительстве был назначен Путиным министром транспорта России.

Кто стал врио губернатора Кемеровской области?

Кемеровскую область в статусе врио возглавит Илья Середюк, который был первым заместителем губернатора Кузбасса и председателем правительства области.

Ранее Кемеровскую область возглавлял Сергей Цивилев, с 14 марта Путин назначил его министром энергетики России.

Кто стал врио губернатора Калининградской области?

И.о. губернатора Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Ранее он работал заместителем министра промышленности и торговли РФ. Беспрозванных родился в Казахстане, однако учился и работал в Барнауле. Здесь он получил образование по специальности "технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", степень магистра техники и технологий и второе высшее по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". Поначалу он работал в Барнауле, а затем переехал в Новосибирск, в Воронежскую область, а потом и в Москву.

Прежний губернатор области Антон Алиханов после перестановок в правительстве РФ (с 14 мая) теперь работает министром промышленности и торговли России.

Как долго они будут исполнять обязанности губернаторов?

Все перечисленные будут исполнять обязанности губернаторов до тех пор, пока не будет выбран глава в каждом из регионов.

Когда должны пройти выборы?

Единый день голосования в России пройдет 8 сентября 2024 года. Соответственно, на этих выборах определятся главы субъектов, которые будут работать в регионах.