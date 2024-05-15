Кто временно возглавил регионы, губернаторы которых ушли на повышение в Москву?
15 мая Владимир Путин подписал законы о назначении врио губернаторов в пяти регионах страны, руководители которых ушли на повышение в Москву после перестановок в правительстве
15 мая 2024, 15:05, ИА Амител
15 мая 2024 года Владимир Путин подписал указ о назначении лиц, временно исполняющих обязанности губернаторов в тех регионах, главы которых ушли на повышение в Москву (один стал помощником президента, а остальные – министрами). Информация об этом появилась на сайте Кремля. Amic.ru рассказывает, кто теперь будет работать в пяти российских регионах в статусе врио губернатора.
Кто стал врио губернатора Хабаровского края?
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Путин назначил бывшего замгенпрокурора России Дмитрия Демешина. Он известен тем, что часто приезжал в Алтайский край с рабочими визитами и критиковал местных чиновников.
Прежний губернатор Михаил Дегтярев после переназначений в правительстве стал министром спорта России.
Кто стал врио губернатора Тульской области?
В Тульской области обязанности губернатора будет временно исполнять Дмитрий Миляев. До назначения Миляев был первым заместителем губернатора Тульской области. Кроме того, с 2019 по 2022 год он был главой города Тулы.
Прежний губернатор Алексей Дюмин был назначен помощником президента.
Кто стал врио губернатора Курской области?
В Курской области врио губернатора станет Алексей Смирнов, который был заместителем губернатора.
Предыдущий глава региона Роман Старовойт после перестановок в правительстве был назначен Путиным министром транспорта России.
Кто стал врио губернатора Кемеровской области?
Кемеровскую область в статусе врио возглавит Илья Середюк, который был первым заместителем губернатора Кузбасса и председателем правительства области.
Ранее Кемеровскую область возглавлял Сергей Цивилев, с 14 марта Путин назначил его министром энергетики России.
Кто стал врио губернатора Калининградской области?
И.о. губернатора Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Ранее он работал заместителем министра промышленности и торговли РФ. Беспрозванных родился в Казахстане, однако учился и работал в Барнауле. Здесь он получил образование по специальности "технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", степень магистра техники и технологий и второе высшее по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". Поначалу он работал в Барнауле, а затем переехал в Новосибирск, в Воронежскую область, а потом и в Москву.
Прежний губернатор области Антон Алиханов после перестановок в правительстве РФ (с 14 мая) теперь работает министром промышленности и торговли России.
Как долго они будут исполнять обязанности губернаторов?
Все перечисленные будут исполнять обязанности губернаторов до тех пор, пока не будет выбран глава в каждом из регионов.
Когда должны пройти выборы?
Единый день голосования в России пройдет 8 сентября 2024 года. Соответственно, на этих выборах определятся главы субъектов, которые будут работать в регионах.
15:11:57 15-05-2024
будут исполнять обязанности губернатором до тех пор, пока не будет выбран полноценный губернатор в каждом из регионов.