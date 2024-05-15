Заряжен энергией. Чем известен экс-глава Кузбасса Цивилев, возглавивший Минэнерго РФ?

Он стал одним из четырех глав российских регионов, получивших министерские портфели

15 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Сергей Цивилев / Фото: vashgorod.ru

Ближайшие шесть лет у руля Министерства энергетики РФ будет стоять Сергей Цивилев. До этого он больше шести лет возглавлял Кемеровскую область и считался одним из богатейших угольных "магнатов" России. Что еще о нем известно – в досье аmic.ru.

Кто такой Сергей Цивилев?

Сергею Цивилеву 62 года (1961 года рождения). Родился в Мариуполе (Украинская ССР). Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова в Севастополе по направлению "Вооружение кораблей". Получил квалификацию офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. Позднее окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов по специальности "финансы и кредит". В 90-е возглавлял службу безопасности в одном из филиалов санкт-петербургского банка "Аэрофлот", владел акциями юрфирмы "Нортек" в Санкт-Петербурге.

До работы в администрации Кемеровской области Сергей Цивилев занимался инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2014 года занимал пост гендиректора якутской угольной компании "Колмар", через несколько лет выкупил 30% акций, тем самым увеличив их количество до 70%. В феврале 2018 года Сергей Цивилев встретился в Кремле с Владимиром Путиным и представил ему отчет об итогах работы "Колмара".

В марте 2018 года Цивилева назначили замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Свои активы Цивилев в "Колмаре" передал супруге Анне. Сейчас она возглавляет совет директоров компании. Запасы угля "Колмара" исчисляются на уровне 1,1 млрд тонн, добыча в 2023 году – 11,6 млн тонн при общем показателе в РФ 438,7 млн тонн.

25 марта 2018 года в Кемерове произошел крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. До этого ряд источников предполагали, что Цивилев может сменить Амана Тулеева на посту главы региона. Через несколько дней после ЧП жители города вышли на митинг и потребовали отставки губернатора, проведения проверки и наказания всех причастных к трагедии. Сам Тулеев не пришел на митинг, а с людьми вынуждены были общаться мэр города и двое заместителей главы региона, в том числе Сергей Цивилев.

Во время митинга Цивилев обратился к одному из протестующих, Игорю Вострикову, потерявшему при пожаре жену, сестру и троих детей, и обвинил его в пиаре на трагедии. После митинга Цивилев встал перед собравшимися на колени и попросил у них прощения за ЧП. Кадры активно разлетелись по соцсетям и СМИ. Позднее Востриков сообщил, что не держит на вице-губернатора зла.

1 апреля Аман Тулеев, стоявший во главе Кузбасса более 20 лет, заявил об отставке. На должность врио главы региона был назначен Сергей Цивилев.

Чем запомнился Цивилев на посту губернатора?

За шесть лет руководства Цивилев предложил большое количество проектов по развитию Кузбасса и добился больших инвестиций в регион.

Так, в 2018 году он предложил придать названию "Кузбасс" официальный юридический статус, а с 2019-го регион стал называться "Кемеровская область – Кузбасс".

В регионе наблюдался сильный отток молодежи (область даже входила в тройку субъектов по этому показателю). Цивилев выступил с инициативой создать в регионе два города-миллионника на основе Кемерова и Новокузнецка, предложив сносить кварталами частный сектор, а вместо него возводить современные дома.

К 300-летию Кузбасса (2021 год) в области открыли ряд крупных объектов: Президентское кадетское училище, скоростную автомагистраль, соединяющую Кемерово и Новокузнецк (единственная в Сибири), несколько ледовых дворцов и другие. Активно обновляли в регионе и общественный транспорт. Область уже получила более тысячи новеньких автобусов и троллейбусов. Готовится реконструкция международных аэропортов Кемерова и Новокузнецка. Также в Кузбассе разработали проект "Чистый уголь – зеленый Кузбасс", способствующий минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

В ноябре 2021 года Кемеровскую область потрясла еще одна крупная трагедия – взрыв на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек. Главными причинами трагедии, по версии Ростехнадзора, стали "системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, а также работа шахтеров в загазованных горных выработках". Генпрокурор России Игорь Краснов подтвердил эти нарушения, сообщив, что на "Листвяжной" было несколько случаев, когда скрывались показания приборов контроля уровня газа.

В 2022 году после начала спецоперации Евросоюз запретил закупку и транзитные перевозки российского угля. По итогам года ВРП снизился на 6,3%, добыча угля – на 8%. Многие предприятия были вынуждены перестроиться на азиатские рынки.

Повышение до члена кабмина

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Цивилева для назначения на пост главы Минэнерго. 14 мая депутаты Госдумы ее поддержали. До этого ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что глава Кузбасса может получить министерский портфель в правительстве.

Близкие к Администрации президента источники неоднократно описывали его как политика, который имеет серьезную поддержку федеральных властей, пишет "Коммерсант". Разговоры о возможном повышении Цивилева в правительстве начались в апреле 2024 года, "а в мае стало понятно, что ему предложат место в сфере энергетики", пишет издание со ссылкой на источник в одной из парламентских партий.

Сам Цивилев опровергал слухи о переходе в кабмин.

"Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован", – сообщал он.

За сутки до назначения на пост главы Минэнерго Цивилев обратился в телеграм-канале к жителям региона, пообещав, что продолжит все начатые проекты.

"Уважаемые кузбассовцы! Получил от вас много комментариев с вопросами о дальнейшей судьбе всех наших проектов и региона в целом. Многое сделано, создан задел для масштабных проектов, которые сейчас находятся на разной стадии исполнения. И мы обязательно доведем их до конца. Кузбасс должен находиться в постоянном развитии, останавливаться нельзя", – написал чиновник.

Кто еще вошел в новое правительство России и как оно выглядит теперь – смотрите в инфографике amic.ru по ссылке ниже.