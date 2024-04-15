"Кто вы?" В Барнауле директора зоопарка "рвануло" от английских имен молодых певцов
Почти все имена исполнителей написаны на английском языке, а не на русском
15 апреля 2024, 11:50, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" возмутился рекламным щитом на проспекте Строителей, на котором жителей города призывают на концерт с участием различных российских певцов.
"Меня можно оскорбить и назвать старым дедом, ничего не понимающим в молодежной тусовке. Но сегодня, увидев на проспекте Строителей эту рекламу, меня рвануло. Реально! До крика из машины! Кто вы? Что вы? Вы из какой страны? Я много ездил по миру, но ни в одной из них я не видел надписей на русском языке на афишах наших актеров. Строго на языке страны, где предстоят гастроли. Я понимаю, что вам соросовцы вдолбили в головы свои ценности. Именно поэтому мальчики с маникюром и вся башка в наколках. Я не обсуждаю ваш культурный код – он у вас отсутствует, но почему вы свои псевдонимы пишете на английском языке? Мечтаете когда-то стать популярными там?" – написал Писарев.
Он подчеркнул, что Федор Шаляпин пел на русском языке, и он гений мирового уровня. Елена Образцова – мировая звезда, которая несла русскую культуру миру.
"Что вы оставите на земле после себя? Кто вспомнит о вас через 10 лет, когда хайп закончится. Я понимаю, что вы просто зарабатываете, не неся никакой ответственности ни перед кем. Организаторы ваших гастролей – тоже только ради денег. А душа? Вы о душе подумайте", – обратился директор зоопарка к молодым певцам.
В комментариях к сообщению отметили, что все вывески в России и имена представителей шоу-бизнеса должны быть на русском языке. Также напомнили, что когда-то на захваченных немецкой армией территориях все надписи тоже были на немецком языке, и теперь похожая ситуация, но все на английском.
Кстати, накануне "веселый молочник" Джастас Уолкер рассказал в интервью amic.ru, что Россия сегодня – как провинция большого мира.
11:57:12 15-04-2024
А что Писарев о Shaman не вспомнил?
12:11:45 15-04-2024
Гость (11:57:12 15-04-2024) А что Писарев о Shaman не вспомнил? ... А кто это?
12:55:04 15-04-2024
Гость (11:57:12 15-04-2024) А что Писарев о Shaman не вспомнил? ... Его на афише не было
13:28:02 15-04-2024
Гость (11:57:12 15-04-2024) А что Писарев о Shaman не вспомнил? ... Вспоминаю. И в шоке, когда после выступления президента на митинге, объявляют, а теперь певец Шаман.
11:05:26 16-04-2024
Гость (11:57:12 15-04-2024) А что Писарев о Shaman не вспомнил? ... Он ввсказался конкретно об этом баннере. Ему что, для вашего удовлетворения нужно было всех вспоминать?
12:01:15 15-04-2024
Абсолютно согласна с Писаревым Сергеем Викторовичем.!! Где русские буквы????
12:13:23 15-04-2024
Гость (12:01:15 15-04-2024) Абсолютно согласна с Писаревым Сергеем Викторовичем.!! Где р... На афише полно русских букв. А вам зачем они там? Для вас эта афиша актуальна?
21:57:57 16-04-2024
Гость (12:01:15 15-04-2024) Абсолютно согласна с Писаревым Сергеем Викторовичем.!! Где р... Учите Английский
12:03:02 15-04-2024
Депутата бомбануло, почему не поют Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев...
05:39:03 16-04-2024
🤣🤣🤣🤣 (12:03:02 15-04-2024) Депутата бомбануло, почему не поют Майя Кристалинская, Иосиф... В точку. 😁👍
12:04:30 15-04-2024
Только Шаляпин сбежал со своей родины.
12:04:44 15-04-2024
молодец! бесят эти недоразвитые хайпожоры
12:15:50 15-04-2024
Гость (12:04:44 15-04-2024) молодец! бесят эти недоразвитые хайпожоры... как писарев
22:00:33 16-04-2024
Гость (12:04:44 15-04-2024) молодец! бесят эти недоразвитые хайпожоры... Они то развитые, это вы отсталые
12:15:38 15-04-2024
Помница кто-то призывал бороться за чистоту русского языка. Мы сами опустили свой язык, свою культуру ниже плинтуса.
23:42:36 15-04-2024
Гость (12:15:38 15-04-2024) Помница кто-то призывал бороться за чистоту русского языка. ...
21:59:49 16-04-2024
Гость (12:15:38 15-04-2024) Помница кто-то призывал бороться за чистоту русского языка. ... А она у вас была? "Культурные" вы наши...
12:21:54 15-04-2024
Полностью согласна с Писаревым! Эти клички раздражают. У них вообще-то есть русские имена?
12:30:44 15-04-2024
Когда вижу заявления владельца зоопарка, думаю о том что прекрасные дикие животные, всю жизнь проведут в тюрьме. Не стану напоминать закон о жестоком обращении с животными, но где границы гуманности, когда мы умиляемся, глядя на детенышей диких зверей в зоопарке, и забываем, что они всю жизнь будут узниками клетки.
13:26:12 15-04-2024
ВКл. (12:30:44 15-04-2024) Когда вижу заявления владельца зоопарка, думаю о том что пре... Приходите. Я вам все расскажу и покажу. А пока просто одна цифра. По вине человека исчезло с планеты более 800 видов животных.
18:20:10 15-04-2024
Гость (13:26:12 15-04-2024) Приходите. Я вам все расскажу и покажу. А пока просто одна ц... ...вымирающие виды животных должны находиться в заповедниках и реабилитационных центрах, если ранены или болеют, которые для этого и существуют, в естественной среде обитания, а не в клетке 2х2 что бы на них бабло зарабатывать!
07:28:56 16-04-2024
ВКл. (12:30:44 15-04-2024) Когда вижу заявления владельца зоопарка, думаю о том что пре... Заберите их себе домой.
12:08:14 16-04-2024
Гость (07:28:56 16-04-2024) Заберите их себе домой. ... ты лично отдаешь? или можешь поспособствовать передаче в мои руки? как договоришься с директором, сообщи...Но скорее всего ты будешь послан владельцем зоотюрмы далеко и надолго, свой заработок он тебе не отдаст... так о чем ты там?
12:33:18 15-04-2024
он с кем разговаривает? в этой стране даже на УАЗиках пишут "PATRIOT" нерусскими буквами. печалька...
14:02:06 15-04-2024
Гость (12:33:18 15-04-2024) он с кем разговаривает? в этой стране даже на УАЗиках пишут ...
Вам больше по душе на китайском Джаке шильдик "Москвич"?
12:35:05 15-04-2024
А что у него в зоопарке делают животные из других стран? Пусть там будут только исконно русские звери.
13:16:27 15-04-2024
Гость (12:35:05 15-04-2024) А что у него в зоопарке делают животные из других стран? Пус... Животные не ходят на голосовать за единую россию)
14:04:18 15-04-2024
Гость (12:35:05 15-04-2024) А что у него в зоопарке делают животные из других стран? Пус... Ещё не хватало, чтобы всякая обезьяна давала советы директору зоопарка...
12:36:32 15-04-2024
Это дело такое, вон кошатник один начал кровожадные разговоры и себе на ДР получил инфаркт. Бог не Тимошка....
12:54:13 15-04-2024
А с чего вообще взяли, что это английские имена? А не армянские или сербские? Или ещё какие-нибудь
13:00:28 15-04-2024
Помнится на Украине запрет на вывески на других языках был... Видимо полезный закон да? Кому не пофиг... 5 из 7 прозвищ на русском, и чё дальше?
Английские "ники" нужны для универсального поиска в системах стриминга и прочего. И так уж сложилось что глобальным языком стал английский... Короче наверное у человека все на столько хорошо, что это единственная проблема которая его беспокоит
13:32:49 15-04-2024
Гость (13:00:28 15-04-2024) Помнится на Украине запрет на вывески на других языках был..... Так давайте вообще перейдем на английский, так белым господам удобнее будет общаться с варварами-аборигенами. Да и со стримингом проблем не будет...
13:04:54 15-04-2024
Деды-Победители на танках русскими буквами писали .
13:11:41 15-04-2024
Ну может начало приходить осознание и до депутатов, но почему так медленно?!? Да мы русские люди живем в очень глубокой "з ...це", и виной всему этот псевдокапитализм и глупые управленцы! Именно поэтому начался процесс национализации предприятий, да и в общем процессы социализации олигархов должны идти намного быстрее!"
13:20:16 15-04-2024
гость (13:11:41 15-04-2024) Ну может начало приходить осознание и до депутатов, но почем... Ой, а кто такие олигархи и управленцы? А откуда они взялись, с Марса их нам закинули? И почему это они вдруг тупые, если живут как мухи в сахарнице в отличие от тебя? И наверное от национализированных предприятий деньги тебе потекут в карман, а не им?
13:12:36 15-04-2024
Бред чистой воды. Есть молодежная субкультура, молодым нравится эта музыка. Не хочешь, не слушай. Смотри старое советское кино. Про Шамана точно сказано.
13:20:55 15-04-2024
У деда и на телефоне написано АЙФОН.
13:27:30 15-04-2024
Лукавый это дед Писарев. Говорит что борится с алкоголизмом а сам поддерживает вместе со своими однопартийцами распространение пивнушек и работу наливаек не до 21.00 как было раньше а до 23.00. Иными словами такие как он депутаты сидят 30 лет у кормушки и создают иллюзию бурной деятельности. А на самом деле толку от них кроме как пукать из своей машины сотрясая воздух - никакого нет. Что он конкретно сделал, вынес ли этот вопрос на сессию АКЗС депутатом которой он является? Это и есть результаты их работы. Позор.
13:36:24 15-04-2024
Если человек себя не уважает, никто его уважать не будет. Если нация себя не уважает, люди игнорируют и презирают родной язык, никто таких людей никогда уважать не станет...
22:06:22 16-04-2024
Гость (13:36:24 15-04-2024) Если человек себя не уважает, никто его уважать не будет. Ес... Что за чушь вы несёте...
13:45:52 15-04-2024
Ну, во-первых это не имена, а торговые марки, которые рассчитаны на определенную ЦА (целевую аудиторию), среди которой это считается модно. Вот когда поменяется мода и потребитель будет желать слушать исполнителя под его именем, то тогда и будут имена, а не просто ТМ.
Писареву Сергею Викторовичу рекомендую сменить PR-шика, ну или взять на работу грамотного специалиста, последнее время уже идет отторжение от инфоповодов, на которых PRится данный человек.
13:58:00 15-04-2024
Гость (13:45:52 15-04-2024) Ну, во-первых это не имена, а торговые марки, которые рассчи... А я к вашему сведению не имею пиарщика и не имел его. Все делаю сам. А поводы мои берут меня не спрашивая. Людям интересно, они пишут. Читают тоже те кому интересно.
15:59:43 15-04-2024
Гость (13:58:00 15-04-2024) А я к вашему сведению не имею пиарщика и не имел его. Все де... Вот пора взять на работу специалиста, видно, что сами. Но поймите, когда вы даете инфоповод про животных - это интересно, это вызывает положительные эмоции. Когда про Зоопарк в части его положительного развития - это тоже интересно. Но когда Вы начинаете уже создавать инфоповод на том, что типа сейчас актуально, но не имеет отношение к вашему роду (основному) занятий - это начинает подбешивать и негативный PR направлен уже конкретно на Вас.
22:36:48 15-04-2024
Гость (15:59:43 15-04-2024) Вот пора взять на работу специалиста, видно, что сами. Но по... Меня это не пугает. Как и вы, я имею свою точку зрения на те события которые меня волнуют.
14:07:37 15-04-2024
Гость (13:45:52 15-04-2024) Ну, во-первых это не имена, а торговые марки, которые рассчи... А вы серьезно считаете, что пиарщики следуют запросам потребителя, а не формируют эти самые запросы?
13:52:08 15-04-2024
Надо сделать так, чтобы исполнителям ХОТЕЛОСЬ писать своё имя-псевдоним на родном языке.
А почему им не хочется - об этом даже задумываться никто не хочет. Проще спихнуть всё на Сороса, а исполнителей записать в каких-то недоразвитых и дефективных.
Почему наш так называемый культурный код не так привлекателен как так называемый западный культурный код?
13:52:14 15-04-2024
Процесс национализации - это новый передел собственности в пользу людей "наиболее близких к телу"
13:53:50 15-04-2024
- "Я понимаю, что вы просто зарабатываете, не неся никакой ответственности ни перед кем." ========= Кто сказал крылатые слова - "бабки, бабки надо делать"? Вот и делают в стране лицемерия.
13:54:41 15-04-2024
Молодец Писарев. На этом баннере кисточкой на их "названиях" написать русские буквы
14:13:55 15-04-2024
Смешные эти "не товарищи" единоросы. Захватили власть, закрыли социальные лифты, только сынкам своим. А теперь жизни учить собрались. Уж лучше деградатов с афиши слушать, чем вас.
14:28:17 15-04-2024
Блин, вот меня тоже Шаман бесит - типа русский певец, а не разрешает свою название русскими буквами писать. Если орг концерта напишет где-то на русском - получит дикие претензии от штрафа до суда от него. Ну и тупо может отказаться концерт проводить. А все его "облизывают"... Внешне - подросший Милохин... (Тот по русски себя называл хотя бы) ) )))))))
14:46:31 15-04-2024
Нашли "артистов" 😂
15:08:15 15-04-2024
Все в Барнауле одеты в джинсы, кроссовки, бейсболки, футболки, легинсы, тренчкоты и т.п.
У всех в кармане лежит смартфон, айфон т.п.
Все ездят на тойотах, ауди, мицубиси и т.п.
Дома все стирают одежду в LG, Самсунг, Занусси, Бош и т.п.
Что с этим делать? Куда от этого деться?
16:16:07 15-04-2024
111 (15:08:15 15-04-2024) Все в Барнауле одеты в джинсы, кроссовки, бейсболки, футболк... В социализм.
15:08:19 15-04-2024
в центре висят баннеры с надписями - Любить по-russки, сиять по-russки и т.п. Тоже непонятно, почему такое написание?
17:10:00 15-04-2024
Кстати (15:08:19 15-04-2024) в центре висят баннеры с надписями - Любить по-russки, сиять...
вот это вообще кринжатина, еще поди и за бюджет
15:14:37 15-04-2024
Джарахов и Элджей написаны на русском языке
15:16:23 15-04-2024
меня рвануло. Реально! До крика из машины! ---------- из какой машины кричал то? Из москвича или из калины?😁
15:41:28 15-04-2024
Этих певцов ртом никто не вспомнит без рекламы через неделю, какие тут 10 лет? Неделя, максимум месяц тишины с их стороны, и никто их даже не вспомнит
17:29:35 15-04-2024
Диабло (15:41:28 15-04-2024) Этих певцов ртом никто не вспомнит без рекламы через неделю,... А их кто-то знает, чтобы потом не вспомнить?
16:01:59 15-04-2024
Девочки и мальчики прочитал все ваши каменты - вы точно чего то вдохнули и никак не можете выдохнуть. Да пусть кто как называет кого ,лишь бы весь этот пиар на фоне бед с потопом и гибелью наших россиян на сво убрали из всех сми и эфиров (хотя бы на такое жестокое время). Не давно схоронил товарища (погиб как герой прикрыв санитарку). Он был простым нашим барнаульцем,замете простым пацаном . А вы как и кого зовут. КАКАЯ ЭТО МЕЛОЧЬ.
16:10:30 15-04-2024
Вообще все надписи на чужих языках запретить. Хоккей и т.д. все на английском. Их туда не берут так они хоть так притрутся.
16:20:19 15-04-2024
Сергей, тебе корона не жмет? И кто ж тебя короновал? Или деменция к тебе все ближе подкрадывается?
22:33:26 15-04-2024
Гость (16:20:19 15-04-2024) Сергей, тебе корона не жмет? И кто ж тебя короновал? Или дем... У меня её отродясь не было. Из рязанских крестьян мы. А родители геологи.
18:17:12 15-04-2024
Директор зоопарка,мог бы поумнее и потерпимее быть ,чушь какую то написал, за животных страшно,какие люди ими руководят
19:45:28 15-04-2024
Евгений (18:17:12 15-04-2024) Директор зоопарка,мог бы поумнее и потерпимее быть ,чушь как... Не страшно, когда люди руководят животными. Меня вот больше пугает, когда животные начинают комментировать деятельность директора зоопарка...
18:54:08 15-04-2024
Ну да, согласен, раздражает когда артисты выступают не в лаптях и косоворотках! Непотребство, тьфу!
20:01:41 15-04-2024
Макс (18:54:08 15-04-2024) Ну да, согласен, раздражает когда артисты выступают не в лап... Артисты? Вы точно уверены?
21:55:21 15-04-2024
И что так всех бомбануло от имен и названий, написаных латиницей? Может, еще на старославянском начнем писать? Видеть во всех окружающих - врагов, это уже мания преследования, ребят.
07:41:49 16-04-2024
Гость (21:55:21 15-04-2024) И что так всех бомбануло от имен и названий, написаных латин... Это идолопоклонство. И смешно, и грустно.
05:36:21 16-04-2024
А какое простите этому гражданину дело до таго на каком языке написана афиша или какую я музыку слушаю? Может он еще будет указывать с кем и как спать и как дышать?
Вот пусть сидит себе спокойно управляет своими обезьянками и не лезет куда его не просят.
07:39:33 16-04-2024
Как директор зоопарка, он не мог не обратить внимания на этих обезьян. Или попугаев.
Смешные, с урезанным функционалом, как дешёвые китайские копии аудиотехники известных брендов. Но амбиции, как у настоящих.
07:56:18 16-04-2024
Да он правильно говорит, кого мы воспитаем если с экрана несётся мат, если Ярослав меняет русское имя на псевдоним на английском и считается главный патриот России, если по телику женщины это тёлки,а эти артисты говорят о патриотизме а сами оглядывается на запад, ещё ему надо было вспомнить о патриотизме и спросить почему дети чиновников во вражеских странах, а наши на сво? Почему сын премьер министра Израиля когда начался конфликт записался добровольцем а сын Димона живёт в Америке открыв там сеть заправок? Где дочь Пескова?
11:50:08 16-04-2024
Тут надо выяснять персонально. Каждого с английским ником. Задержать подержать и потом допросить а заодно выяснить сколько и когда пересекал границу, кто родственники, каковы убеждения. А то может работает на заграничных хозяев. Ну и помимо певца я так понимаю существует его продюсер, организация с кем он договор заключал под этим английским ником, концертная группа в которой поет - всех также точно задержать подержать и допросить зачем они работают с человеком с таким ником
13:39:20 16-04-2024
Прав, очень прав. так же бесят названия на английском, дублирующие улицы и прочее.
Почему наши дети должны учить английский чтобы уметь в чужой стране понимать хоть что то...пусть гейропа учит русский чтобы оринтироваться, если уж рискнут к нам сунуться! А когда русские вешают на себя ключку англицкую - это стыд и позор.
То же самое про названия магазинов и торговых центрв. Фиг с ними с марками которые к нам пришли, но ПОЧЕМУ НАШИ марки пишутся англоязычно.
Вот на днях презентовалитипа русский типа планшет, который Мишустин смотрел, называется KVADRA_T. - Что это? Почему? Почему было не назвать "КВАДРА_Т" что мешало? Примеров куча....
Жириновский был прав на эту тему, царствие небесное.
20:11:01 16-04-2024
Гость (21:55:21 15-04-2024) И что так всех бомбануло от имен и названий, написаных латин... Друзья, вы что то божий дар с яичницей перепутали, все в кучу и род деятельности Писарева и животных и Шамана, человек высказался о рекламе конкретно. Правильно высказался, надо начинать уже любить себя, Россию и русский язык, задолбали эти надписи, идёшь и не знаешь что это туалет или ресторан, надпись то на энглиш