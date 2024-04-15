"Кто вы?" В Барнауле директора зоопарка "рвануло" от английских имен молодых певцов

Почти все имена исполнителей написаны на английском языке, а не на русском

15 апреля 2024, 11:50, ИА Амител

Имена артистов / Фото: Сергей Писарев

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" возмутился рекламным щитом на проспекте Строителей, на котором жителей города призывают на концерт с участием различных российских певцов.

"Меня можно оскорбить и назвать старым дедом, ничего не понимающим в молодежной тусовке. Но сегодня, увидев на проспекте Строителей эту рекламу, меня рвануло. Реально! До крика из машины! Кто вы? Что вы? Вы из какой страны? Я много ездил по миру, но ни в одной из них я не видел надписей на русском языке на афишах наших актеров. Строго на языке страны, где предстоят гастроли. Я понимаю, что вам соросовцы вдолбили в головы свои ценности. Именно поэтому мальчики с маникюром и вся башка в наколках. Я не обсуждаю ваш культурный код – он у вас отсутствует, но почему вы свои псевдонимы пишете на английском языке? Мечтаете когда-то стать популярными там?" – написал Писарев.

Он подчеркнул, что Федор Шаляпин пел на русском языке, и он гений мирового уровня. Елена Образцова – мировая звезда, которая несла русскую культуру миру.

"Что вы оставите на земле после себя? Кто вспомнит о вас через 10 лет, когда хайп закончится. Я понимаю, что вы просто зарабатываете, не неся никакой ответственности ни перед кем. Организаторы ваших гастролей – тоже только ради денег. А душа? Вы о душе подумайте", – обратился директор зоопарка к молодым певцам.

В комментариях к сообщению отметили, что все вывески в России и имена представителей шоу-бизнеса должны быть на русском языке. Также напомнили, что когда-то на захваченных немецкой армией территориях все надписи тоже были на немецком языке, и теперь похожая ситуация, но все на английском.

Кстати, накануне "веселый молочник" Джастас Уолкер рассказал в интервью amic.ru, что Россия сегодня – как провинция большого мира.