Куда сходить в Барнауле на длинных майских выходных?

В праздничные выходные в Барнауле будут работать кинотеатры, театры и музеи

09 мая 2024, 12:00, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцев впереди ждут четыре дня выходных в честь Дня Победы. Кто-то в это время уезжает на природу, а кто-то ищет развлечения в городе. Специально для вторых amic.ru собрал мероприятия и места, куда можно будет сходить в свободные майские дни.

В кино

Самый очевидный вариант, куда можно сходить, – это кино. Главный фильм, который сейчас идет в прокате – блокбастер "Сто лет тому вперед". Это новая экранизация одноименной повести Кира Булычева, которую уже экранизировали в 1985 году под названием "Гостья из будущего". Новая лента также рассказывает о приключениях Алисы Селезневой и школьника Коли Герасимова. Однако ее сюжет разительно отличается и от первоисточника, и от фильма 1985 года.

Специально ко Дню Победы в кино запустили фильм "Блиндаж". По сюжету черные копатели там попадают во времена ВОВ и становятся солдатами.

Кроме того, сейчас в кино идет фильм-катастрофа "Всемирный потом" с Бенедиктом Кембербетчем, все еще на экранах остается боевик о Гражданской войне в США "Падение империи", экранизация пушкинского "Евгения Онегина" под названием "Онегин", сказка "Летучий корабль", киберпанковый французский мультфильм "Марс Экспресс" и другие ленты. Подробнее о майских новинках можно прочитать здесь, а о фильмах, которые идут с апреля, здесь.

Алиса Селезнёва в фильме "Сто лет тому вперед"/ Фото: kinopoisk.ru

Театры

В барнаульском театре драмы на экспериментальной сцене на выходных покажут: 9 мая – документальный спектакль "Титов. Долгое ожидание"; 10 мая – постановку "Кроткая" по одноименному произведению Федора Достоевского, а 11 и 12 числа – лирическую комедию "Не скажу".

В театре кукол "Сказка" 9 мая с детьми можно будет сходить на авторский спектакль для малышей "Кому нравится ночь", 10 мая дважды поставят спектакль для маленьких зрителей до двух с половиной лет "Молоко". Также 9 и 10 мая театр покажет этюд на тему войны "Дневник ленинградской школьницы".

11 мая в программе мюзикл "Все мыши любят сыр", тогда же покажут сказку "Легенда о добром Л" и спектакль "Жихарка", 12 мая запланирован показ сказки "Приключение Буратино" и спектакля "Лисичка со скалочкой".

В Музыкальном театре 10 мая можно будет посмотреть комедию "Любовь и голуби", а 11 мая – "Аладдина" и "Дубровского".

В Крепостном театре 12 мая также пройдет спектакль от плейбэк-театра "Анапаит" под названием "Кто, если не я".

Театр в Барануле / Фото: amic.ru

Музеи

В музеях города эти выходные обещают быть насыщенными. С 9 по 12 мая Краеведческий музей будет работать в обычном режиме. В День Победы 9 мая будет целая программа, посвященная празднику. Ознакомиться с ней можно на сайте музея по ссылке. Сейчас в музее идет выставка фотографий алтайских топографов, есть цветочная экспозиция и выставка предметов, привезенных из зоны боевых действий "Время выбрало нас".

Художественный музей будет закрыт 9 мая, а вот с 10 по 12 мая – рабочие дни. Сейчас в музее проходит несколько экспозиций. 12 июня заканчиваются выставка картины "Комната-алтарь сельской вдовы", а также выставки "Кулу – серебряная долина Рерихов" и "По канонам красоты".

Музей "Город" будет работать в обычном режиме с 10 по 12 мая. 9 мая для постоянных экспозиций музея будет выходной, работать будет только выставка Рерихов "Ковчег будущего".

ГМИЛИКА не будет работать 9 мая. А с 10 по 12 мая музей открыт с 10 до 18 часов. Сейчас там также идет выставка Рерихов "Ковчег будущего", а еще можно посмотреть на авторские работы Любови Березиковой, объединенные темой "Бисерное сердце Алтая".

Музей в Барнауле/ Фото: amic.ru

На концерт

В концертном зале "Сибирь" 11 мая будет премьера трибьют-программы песен бит-квартета "Секрет" из Ростова-на-Дону. Они сыграют хиты ленинградского бит-квартета "Секрет". В этот же день в клубе "Улисс" состоится концерт группы "Борода Бабая".

12 мая в "Сибири" впервые выступят еще одни ростовчане, на этот раз трибьют-группа Terminal Frost. Они представят слушателям в живом исполнении ключевые номера группы Pink Floyd.

Кроме того, в Hairly Lemon Pub будут играть кавер-группы: 9-го числа – Enjoy, 10-го – Trigger Band, 11-го – The Reactor, а 12 мая состоится фестиваль Mayskiy baldezh fest.

На квиз

Для любителей квизов "Квизь плиз" 11 мая проведет классическую игру и состязание для новичков. А 12 мая можно будет сходить на квиз о кино.

Остальные организаторы квизов решили не устраивать игры в выходные.

На День Победы

Ну и, конечно, в городе будет куда сходить и на праздник 9 мая. Главной площадкой станет площадь Сахарова, где будут идти концерты с 12 до 20 часов. На площади Советов с утра состоится построение войск Барнаульского гарнизона и два забега. На привокзальной площади будет выставка ретротехники. Также различные выставки будут на площадке АлтГУ. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь. Свои программы подготовили и барнаульские парки. Прочитать о них можно по ссылке.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.