Стоимость отдыха на Алтае по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10-12%

10 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Горы / Фото: unsplash.com / Artem Sapegin

Длинные выходные на майские праздники многие жители Алтайского края предпочитают проводить в Горном Алтае. В какую сумму обойдется такой мини-отпуск в 2024 году и что интересного можно здесь увидеть в это время года, читайте на amic.ru.

Есть ли свободные места в Горном на майские праздники?

В 2024 году Праздник Весны и Труда приходится на среду, а выходными будут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая. И на первые, и на вторые майские праздники выбор средств размещения в живописном Горном Алтае огромный. Пока забронировано только порядка 20% номеров. Пик спроса начнется с середины апреля, сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.

"По майским праздникам спрос всегда отложенный. Пик бронирований приходится на последние две недели перед отдыхом. При этом туры за рубеж на майские праздники уже сейчас спрашивают очень активно", – отметила Наталья Белоусова.

По сравнению с прошлогодними майскими праздниками стоимость проживания в среднем увеличилась на 10-12%. Но есть отели и базы отдыха, которые оставили цены без изменений, говорит эксперт. Самая популярная продолжительность отдыха на праздничные даты составляет две-четыре ночи.

Сколько стоит отдых в Горном Алтае в майские праздники?

Разброс цен в Горном Алтае очень большой, как говорится, на любой вкус и кошелек. Так, сутки проживания в небольшом эконом-номере в круглогодичном отапливаемом коттедже с удобствами на этаже обойдется для пары минимум в 3 тыс. руб.

Например, на таких условиях можно заселиться в экоотель "Кедровый остров" (Чемальский район, поселок Усть-Сема). В пансионате "Адару" (Алтайский район, урочище Устюба) цена за сутки составит 3400 руб. Номер с санузлом, телевизором и холодильником в семейном гостевом комплексе "Кедровый берег" (Алтайский район, село Нижнекаянча) стоит от 4300 руб/сутки.

На базах средней ценовой категории стоимость на майских праздниках варьируется от 7 до 10 тысяч рублей за сутки. За эту сумму можно снять номер на двоих в корпусе или отдельно стоящий домик.

Варианты:

– парк-отель "Ая" (Алтайский район, поселок Катунь) – от 9000 руб/сутки;

– усадьба "Сар-Герел Алтая" (Алтайский район, село Ая) – от 7200 руб/сутки;

– база отдыха "Турсиб" (Чемальский район, с. Турбаза Катунь) – от 7000 руб/сутки.

Отдых в просторном номере одного из пятизвездочных отелей Алтая обойдется минимум в два раза дороже. Например, сутки в "Манжерке" с завтраком, посещением саун, бассейнов и тренажерного зала, экскурсионными подъемами по канатно-кресельной дороге будут стоить чуть дороже 20 тысяч для пары.

За 24 тысячи "Алтай Резорт" предлагает проживание с завтраком, парковкой, посещением spa-комплекса с бассейном и можжевеловой сауной, спортивного крытого корта и детского клуба. В "Гранд Шале Алтай" сутки проживания с завтраком, парковкой, посещением детского клуба, прокатом спортивного инвентаря обойдутся в 21 тыс. руб.

Как развлечься в Горном на майских праздниках?

Выбор развлечений, а также вариантов для досуга на майских праздниках в Горном очень обширный, отмечает эксперт. Наталья Белоусова рекомендует прокатиться на канатно-кресельном подъемнике в Манжероке. Там на вершине горы есть тематический парк "Хранитель Большого Алтая".

Тем, кто еще ни разу его не видел, стоит восполнить этот пробел. Вниз можно спуститься по экотропам курорта "Манжерок", посетить там развлекательный центр для всей семьи, spa-комплекс, который включает пять бассейнов и восемь саун. На базе отдыха "Турсиб", расположенной в долине Нижней Катуни, работает круглогодичный аквапарк.

"Со знаменитой смотровой площадки в урочище Че-Чкыш получаются замечательные фотографии с видом на Катунь. Кроме того, можно подняться на обзорную вершину между "Турсибом" и селом Узнезя – это еще не раскрученный маршрут, но виды просто волшебные", – говорит Наталья Белоусова.

Никого не оставят равнодушными прогулки по парку лабиринтов рядом с базой "Сокол", парк пионов в селе Камлак, Тавдинские пещеры, вид с обзорной вершины Чертов палец. Тем, кто хочет прикоснуться к истории, специалист советует побывать в музее-усадьбе Чорос-Гуркина в селе Анос и посетить национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске.

"Национальный музей – один из лучших в Сибири. С 9 по 12 мая с 10:00 до 13:00 в этом музее можно будет увидеть известную мумию – "Принцессу Укока", – рекомендует Наталья Белоусова.