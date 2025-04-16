Куличи и фермерские яйца. Где в Барнауле купить все необходимое к Пасхе?
На "Эко-Ярмарке" представлен богатый выбор натуральных продуктов и праздничного оформления
16 апреля 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFGnJUQg
Скоро Барнаул окунется в атмосферу Светлого Христова Воскресения, одного из самых главных праздников в православном календаре. В этом году Пасха выпадает на 20 апреля, остается меньше недели, чтобы подготовиться к этому важному для многих семей дню. Купить все необходимое для пасхального стола можно на "Эко-Ярмарке", расположенной на ул. Взлетной, 2к.
Пасхальные угощения от "Логовской сыроварни"
К празднику сыроварня приготовила лимитированную коллекцию пасхальных изысков:
- кулич крем-чиз с вишней – нежный творожный крем и сочная вишня;
- кулич крем-брюле – с карамельными нотками и хрустящей глазурью;
- набор эскимо – оригинальное лакомство для праздничного стола;
- шоколадное пасхальное яйцо с сюрпризом. Внутри макаруны в виде перепелиных яиц.
Также в коллекции:
- классический кулич на натуральной закваске;
- творожная пасха – традиционное угощение с нежным вкусом.
Освященные куличи
В пекарне в центре рынка будут продавать ароматные куличи, которые освятит батюшка перед праздником.
В магазине "Вкус хлеба" можно купить домашние куличи ручной работы, ремесленный хлеб и фермерские продукты: яйца (всего 9,90 руб/шт; цена действует с 14.04 по 20.04.2025), творог и цукаты для приготовления традиционных угощений.
Праздничное оформление
На "Эко-Ярмарке" можно приобрести не только угощения к столу, но и декор. Плетеные корзины и посуда помогут создать атмосферу уюта и завершат сервировку.
Пусть праздник будет светлым, вкусным и по-настоящему домашним.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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