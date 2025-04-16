Куличи и фермерские яйца. Где в Барнауле купить все необходимое к Пасхе?

На "Эко-Ярмарке" представлен богатый выбор натуральных продуктов и праздничного оформления

16 апреля 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFGnJUQg

Пасхальный стол / Фото: Екатерина Халитова

Скоро Барнаул окунется в атмосферу Светлого Христова Воскресения, одного из самых главных праздников в православном календаре. В этом году Пасха выпадает на 20 апреля, остается меньше недели, чтобы подготовиться к этому важному для многих семей дню. Купить все необходимое для пасхального стола можно на "Эко-Ярмарке", расположенной на ул. Взлетной, 2к.

Пасхальные угощения от "Логовской сыроварни"

К празднику сыроварня приготовила лимитированную коллекцию пасхальных изысков:

кулич крем-чиз с вишней – нежный творожный крем и сочная вишня;

кулич крем-брюле – с карамельными нотками и хрустящей глазурью;

набор эскимо – оригинальное лакомство для праздничного стола;

шоколадное пасхальное яйцо с сюрпризом. Внутри макаруны в виде перепелиных яиц.

Пасхальный стол / Фото: Екатерина Халитова

Также в коллекции:

классический кулич на натуральной закваске;

творожная пасха – традиционное угощение с нежным вкусом.

Освященные куличи

В пекарне в центре рынка будут продавать ароматные куличи, которые освятит батюшка перед праздником.

В магазине "Вкус хлеба" можно купить домашние куличи ручной работы, ремесленный хлеб и фермерские продукты: яйца (всего 9,90 руб/шт; цена действует с 14.04 по 20.04.2025), творог и цукаты для приготовления традиционных угощений.

Пасхальный стол / Фото: Ольга Новикова

Праздничное оформление

На "Эко-Ярмарке" можно приобрести не только угощения к столу, но и декор. Плетеные корзины и посуда помогут создать атмосферу уюта и завершат сервировку.

Пусть праздник будет светлым, вкусным и по-настоящему домашним.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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