Артисты театра драмы в Барнауле заложили капсулу времени в ближайшее будущее

Артисты и работники краевого театра драмы в Барнауле заложили рядом со зданием капсулу времени сроком на 10 лет. Церемония прошла 31 августа. Так в учреждении символически обозначили переход во второе столетие театра и 101-й сезон. Капсула будет храниться под плитой на пешеходной зоне справа от главного входа.

Как пояснили в театре, в капсуле времени запечатаны специально собранные рукописные послания от зрителей и артистов, юбилейные открытки, а также исторический снимок, на котором запечатлён весь коллектив — более 150 человек.

По словам директора театра драмы Любови Березиной, заложить капсулу времени вблизи театра — инициатива артистов. В процессе непосредственной закладки капсулы времени принял участие народный артист России Георгий Обухов, а также молодые актёры — Сергей Рассахань и Виктор Осипов.

Откроют послание через 10 лет: 27 ноября 2032 года. В 110-й день рождения театра.