Концерт в поддержку Донбасса может пройти 16 апреля в Барнауле с участием российских звезд

Большой концерт-митинг в поддержку спецоперации российских войск на территории Донбасса с участием известных артистов может пройти 16 апреля в Барнауле на площади Сахарова. Как сообщает источник amic.ru, среди звёзд, которые могут выступить на мероприятии, такие коллективы, как Uma2rman, «Смысловые галлюцинации» или группа «Ария».

В пресс-службе администрации Барнаула подтвердили информацию о возможном проведении концерта. Однако окончательная программа и список артистов, которые приедут в Алтайский край, будут известны только в ближайшие дни. По данным amic.ru аналогичные мероприятия могут пройти во многих крупных городах страны. Более подробной информации пока нет.

Напомним, 18 марта в СК «Темп» состоялся концерт-митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нём приняли участие более трёх тысяч человек, включая губернатора Алтайского края Виктора Томенко.