Матрас с клопами и еда раз в день. Певица из Сибири рассказала, как сидела в египетской тюрьме

35-летняя певица Наталья Счастливчик из Новосибирска несколько лет выступала в барах и ресторанах за границей. Поработав в пяти странах и вернувшись домой, женщина рассказала «КП-Новосибирск», как устроена такая жизнь и за что её посадили в египетскую тюрьму.

По словам Натальи, идея уехать за рубеж ей пришла во время работы в одном из баров, где она выступала со своей группой за очень скромные деньги. Так женщина вышла на агентство, которое организовало ей командировки в Японию, Египет, Китай, Корею и Тунис.

В основном сибирячка пела на английском, но часто иностранцы заказывали и русские песни: «Миллион алых роз» — в Японии, «Подмосковные вечера» — в Китае и «Журавли» — в Корее.

Наталья отметила, что в её обязанности входило исполнение двух 45-минутных концертных программ с перерывом на обед. В общей сложности за «смену» удавалось сыграть от 24 до 28 песен.

Зарабатывала женщина на такой работе 1000-1300 долларов в месяц.

Работодатель при этом не только обеспечивал жильём и платил за концерты, но и кормил. Так, в ресторанах музыканты иногда питались с персоналом, а в Японии артистам дополнительно давали деньги на еду.

Особенно сибирячке запомнилась корейская кухня — очень острая практически во всех проявлениях. По словам Натальи, артистам приходилось «драться» из-за картошки, фруктов и яичницы, потому что только эти продукты корейцы не перчили.

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Однако в контракте были прописаны и штрафы. Так, в Японии могли наказать за интимную связь с клиентом, жевание жвачки и приём пищи во время работы, а в Корее одну из певиц оштрафовали за голодный обморок, который случился из-за того, что та не могла есть местные блюда.

Музыкантов при этом поощряли в тех случаях, когда они разводили посетителей на еду, тем самым повышая выручку баров и ресторанов, в которых они выступали.

Криминальный случай произошёл с Натальей в Египте. Там она решила поработать самостоятельно, без агента, и сняла квартиру, но, последовав примеру коллег, визу решила не оформлять.

«Одно время прокатывало, а потом начали „закручивать гайки“. Я ехала с работы домой вместе с другими артистами, и нас остановили полицейские. Спросили, где мой паспорт, и я сказала, что дома. Полицейские поехали со мной. Там и увидели мой девственно чистый паспорт», — рассказала она.

В итоге женщину посадили в тюрьму. По её словам, вместо кроватей там на полу лежали матрасы с клопами, а вместо душа был шланг с холодной водой. Кормили раз в день — сухими лепёшками, водой и неспелым виноградом.

Спустя три дня в итоге Наталью отправили к консулу, а затем она улетела домой.

Сейчас женщина живёт в Новосибирске и пишет музыку на заказ. По контрактам за границей больше не работает.