Просиявшие. В Алтайский край привезут выставку уникальных древних икон к 85-летию региона

В Государственном художественном музее Алтайского края в сентябре представят уникальные православные иконы XVII, XVIII, XIX веков. Экспозицию для жителей региона подготовили специалисты Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в Москве. Выставка станет частью масштабной праздничной программы, которую правительство Алтайского края готовит к 85-летию региона.

О том, чем уникальна выставка и какие работы представят жителям края, amic.ru рассказала директор художественного музея Инна Галкина.

«Интерес огромный»

Всего в Алтайский край привезут 45 икон разных размеров. Большинство работ относятся к XVIII и XIV векам. Но есть в коллекции и совсем древние образцы, изготовленные в XVII веке.

Галкина считает экспозицию из знаменитого столичного музея прекрасным подарком к дню рождения края.

«Это большое событие, как и любая выставка из крупного федерального музея. Но музей имени Андрея Рублёва имеет особенное значение. Это единственное место, где есть такое великолепное собрание древнерусской иконописи и фресок. Поэтому мы попросили их предоставить Алтайскому краю выставку к 85-летию. Там быстро отозвались и сформировали композицию», — рассказала Галкина.

Директор алтайского музея не сомневается, что желающих взглянуть на древние образцы православной иконописи будет много. По её словам, в прошлые годы подобные выставки вызывали небывалый интерес.

«В 2013 году музей имени Рублёва уже привозил нам выставку первоклассных полномасштабных икон. Тогда работы были посвящены образу Богоматери. Это вызвало огромный интерес у жителей региона. Выставку охотно посещали на протяжении всех полутора месяцев», — сообщила директор.

Галкина не сомневается, что и в этот раз ажиотаж будет таким же.

Сейчас алтайский и федеральный музеи согласовывают, как именно иконы будут выставлены в музее. Поскольку образцы очень древние, представлять их на всеобщее обозрение нужно с особой осторожностью.

«Показывать иконы всегда ответственно и сложно. Ни на одной работе ни в коем случае не должно остаться ни царапинки», — пояснила Галкина.

Поэтому в здании музея оборудуют специальное пространство для выставки, проект которого разработали московские специалисты. Вся экспозиция займёт два больших зала на ул. Горького.

Фото: vk.com/muzeighmak

Шли на подвиг и стали святыми

Выставка, которую представят на Алтае, называется «В земле российской просиявшие». Московский музей им. Рублёва собрал эту экспозицию в 2011 году. Особенность в том, что большинство работ посвящено реальным людям, жившим на Руси.

«За свои молитвенные подвиги во имя общества и больших дел они были причислены Русской православной церковью к лику святых», — пояснила Инна Галкина.

По её словам, сотрудники музея им. Рублёва специально добавили в экспозицию для нашего региона несколько сибирских святых.

Одна из самых знаменитых работ, которую привезут на Алтай, — большая икона «Пресвятые Пётр и Феврония Муромские», которую изготовили в XVII веке. Другие произведения искусства посвящены Борису и Глебу, князьям Константину и Михаилу, Сергию Радонежскому, Александру Невскому, Дмитрию Донскому и другим знаковым фигурам российской истории.

Изображение Богоматери на Алтай тоже привезут: в состав экспозиции вошла икона «Избранные московские святые перед иконой Богоматери Владимирской», которую в начале XX века изготовила Московская иконописная артель.

Государственный художественный музей Алтайского края / Фото: vk.com/muzeighmak

Изюминкой экспозиции станет икона «Святой Дмитрий Ростовский». В отличие от деревянных образцов эта работа выполнена из финифти. Так называют специальное узорное стекло, которым мастера наносят изображения святых на медную основу.

Выставка в стенах Государственного художественного музея откроется 30 августа. У жителей Алтайского края будет полтора месяца, чтобы успеть на неё попасть. По словам Галкиной, выставки православного искусства имеют особую значимость.

«Через икону человек получает не только эстетические впечатления. Это ещё и сильное нравственное воздействие. В наше время это очень важно», — подчеркнула директор.

Кстати, это не единственная экспозиция, которую привезут на Алтай к 85-летию региона. На площадке Алтайского государственного краеведческого музея организуют выставку «Недаром помнит вся Россия». Экспонаты доставят из Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

День рождения с размахом

Днём основания Алтайского края считается 28 сентября, поэтому торжественные мероприятия в честь 85-летия будут проходить осенью. Обширную программу в июне утвердили на заседании оргкомитета, которое провёл губернатор Виктор Томенко. По его словам, жителей региона ждут не только традиционные, но и новые форматы. Например, в конце августа на Алтае пройдёт большой семейный фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья».

«Юбилейная дата — важная веха и повод для того, чтобы погрузиться в историю, окинуть взглядом события, которые пришлось предыдущим поколениям преодолевать, посмотреть на наши достижения. Всё это будет фундаментом для того, чтобы мы справлялись с трудностями дня сегодняшнего и думали о свершениях завтрашнего дня. А они обязательно будут», — сказал Виктор Томенко.

Большую праздничную программу готовит и Министерство культуры Алтайского края. Мероприятия пройдут не только в нашем регионе. Так, с 11 по 14 октября в Москве на пяти площадках проведут Дни культуры Алтайского края. При этом центральным событием станет концерт в Московском международном Доме музыки 12 октября, участие в котором примут артисты и исполнители из Алтайского края.

Помимо этого, в двух библиотеках Москвы и в Доме творчества писательского посёлка Переделкино в Московской области представят различные издания из Алтайского края.