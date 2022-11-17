В российских кинотеатрах запустят прокат документальных фильмов о СВО

В российских кинотеатрах начнут показывать документальные фильмы о спецоперации. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«В рамках деятельности Фонда кино запускаем новый проект — прокат документальных фильмов о СВО в кинозалах, модернизированных благодаря национальному проекту «Культура», — цитирует Любимову ТАСС.

Она добавила, что прокат фильмов будет запущен благодаря проекту «Фонд кинопрокат», который направлен на кинозалы в населённых пунктах, где проживает менее 500 тысяч человек.

По словам Любимовой, первые фильмы о спецоперации уже находятся в разработке, такие картины планируют поддержать и в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российским телеканалам запретили показывать фильмы о Гарри Поттере.