Российским телеканалам запретили показывать фильмы о Гарри Поттере

Россияне перед Новым годом не смогут посмотреть по телевизору фильмы о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Компания Warner Bros. запретила телеканалам, которые входят в «Национальную медиагруппу», показывать свои фильмы, несмотря на то, что контракт, заключённый между сторонами, действителен ещё полтора года.

Таким образом, СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и Пятый канал не смогут устроить марафон магического кино перед Новым годом.

Также отмечается, что каналам запрещено показывать и фильмы по комиксам, которые были одними из самых просматриваемых на СТС.