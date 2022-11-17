Российским телеканалам запретили показывать фильмы о Гарри Поттере
СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и Пятый канал под Новый год не смогут устроить марафон магии
17 ноября 2022, 11:20, Илья Звягинцев
Россияне перед Новым годом не смогут посмотреть по телевизору фильмы о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Компания Warner Bros. запретила телеканалам, которые входят в «Национальную медиагруппу», показывать свои фильмы, несмотря на то, что контракт, заключённый между сторонами, действителен ещё полтора года.
Таким образом, СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и Пятый канал не смогут устроить марафон магического кино перед Новым годом.
Также отмечается, что каналам запрещено показывать и фильмы по комиксам, которые были одними из самых просматриваемых на СТС.
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