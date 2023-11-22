НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле девушка не смогла устоять перед денежным предложением мужчины и пожалела

Мужчина предложил ей заработать денег на спортивных ставках

22 ноября 2023, 14:41, ИА Амител

Фото иллюстративное / pixabay.com
Фото иллюстративное / pixabay.com

В Алтайском крае девушку обманул незнакомый мужчина, предложив подзаработать денег, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 20-летняя жительница Барнаула, которую обманули на 68 тысяч рублей.

"В социальной сети написал молодой человек, с которым она ранее состояла в переписке, но лично не была знакома. Мужчина предложил заработать на ставках на спорт", – рассказали в ведомстве.

Девушка согласилась и передала парню свои паспортные данные и данные своей виртуальной карты, с которой он списывал денежные средства. Он сказал, что зарегистрируется в различных системах ставок и будет иметь процент с выигрыша.

После этого парень заявил, что уходит из этого бизнеса и заблокировал девушку во всех соцсетях. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за "мошенничество с причинением значительного ущерба".

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники

Комментарии 2

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Гость

15:12:12 22-11-2023

прочитал заголовок и подумал, что мужик охмурил девицу, пообещав денег, вдул, а денег не дал. Ну, пусть потерпевшая рассматривает потерю как плату за обучение.

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Гость

15:25:08 22-11-2023

Гость (15:12:12 22-11-2023) прочитал заголовок и подумал, что мужик охмурил девицу, пооб... А я сначала прочитал "полежала", потом "пожелала"

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