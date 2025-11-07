"План для всей страны". Эксперт раскрыл реальную цель введения "сибирской ипотеки"

Как сообщил amic.ru специалист, идея стимулирования покупки жилья в СФО – это часть плана оживления экономики страны

07 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предложение о введении так называемой "сибирской ипотеки", содержащееся в недавних рекомендациях сенаторов, можно назвать отражением более глубоких процессов, нежели оживление только строительного комплекса. Это попытка сделать СФО драйвером роста отечественной экономики, заявил amic.ru председатель комитета по межрегиональному и международному сотрудничеству Омского Союза предпринимателей Сергей Лагутин.

Ранее Совет Федерации принял постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, где рекомендовал создать и принять программу льготного ипотечного кредитования для жителей Сибири. Правительству предлагается "рассмотреть возможность разработки программы льготного ипотечного кредитования для граждан, проживающих на территориях субъектов, входящих в состав СФО". Сенатор Сергей Рябухин заявил, что льготные ипотечные ставки необходимо вводить выборочно, "а не там, где жилищный рынок перегрет". Он также выразил уверенность, что Минфин и правительство поддержат эту инициативу "в контексте позиции президента по поводу освоения и закрепления людей на Дальнем Востоке и в Сибири".Как отметил Сергей Лагутин, на самом деле предложение сенаторов имеет более глубокие корни, чем просто развитие ипотеки и удержание людей в регионе:

«Не секрет, что аналогичная программа на Дальнем Востоке проваливается, хотя на регион в целом были ожидания, что эта территория станет драйвером роста в экономике. Этого не случилось. Непонятная ситуация в западных, южных регионах страны. Получается, что Сибирь – это единственный возможный драйвер роста, способный оживить экономику России».

Собеседник убежден, что "сибирская ипотека" – это фрагмент из общего плана для всей страны:

«Он включает также промышленное развитие, логистику, которые постепенно станут подключаться. В частности, у нас в Омске активно развиваются логистические проекты. Поэтому здесь больше не про стройку, а про то, как всю экономическую машину завести».

Сергей Лагутин не сомневается, что деньги в России на такие масштабные проекты имеются:

«Видимо, сейчас идет фокусировочное распределение средств. Вслед за ипотекой заводы начнут опять работать в полную силу, монтажники, другие направления станут выпускать продукцию. Дело здесь не только в строительных компаниях».

По мнению эксперта, "стимулирование крупных проектов в сибирском регионе может стать частью выстраивания своего рода альтернативной экономической модели, поскольку основную политика Центробанка если не уничтожила, то загнала в тупик".