"План для всей страны". Эксперт раскрыл реальную цель введения "сибирской ипотеки"

Как сообщил amic.ru специалист, идея стимулирования покупки жилья в СФО – это часть плана оживления экономики страны

07 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Предложение о введении так называемой "сибирской ипотеки", содержащееся в недавних рекомендациях сенаторов, можно назвать отражением более глубоких процессов, нежели оживление только строительного комплекса. Это попытка сделать СФО драйвером роста отечественной экономики, заявил amic.ru председатель комитета по межрегиональному и международному сотрудничеству Омского Союза предпринимателей Сергей Лагутин.

Ранее Совет Федерации принял постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, где рекомендовал создать и принять программу льготного ипотечного кредитования для жителей Сибири. Правительству предлагается "рассмотреть возможность разработки программы льготного ипотечного кредитования для граждан, проживающих на территориях субъектов, входящих в состав СФО". Сенатор Сергей Рябухин заявил, что льготные ипотечные ставки необходимо вводить выборочно, "а не там, где жилищный рынок перегрет". Он также выразил уверенность, что Минфин и правительство поддержат эту инициативу "в контексте позиции президента по поводу освоения и закрепления людей на Дальнем Востоке и в Сибири".Как отметил Сергей Лагутин, на самом деле предложение сенаторов имеет более глубокие корни, чем просто развитие ипотеки и удержание людей в регионе:

«Не секрет, что аналогичная программа на Дальнем Востоке проваливается, хотя на регион в целом были ожидания, что эта территория станет драйвером роста в экономике. Этого не случилось. Непонятная ситуация в западных, южных регионах страны. Получается, что Сибирь – это единственный возможный драйвер роста, способный оживить экономику России».

Собеседник убежден, что "сибирская ипотека" – это фрагмент из общего плана для всей страны:

«Он включает также промышленное развитие, логистику, которые постепенно станут подключаться. В частности, у нас в Омске активно развиваются логистические проекты. Поэтому здесь больше не про стройку, а про то, как всю экономическую машину завести».

Сергей Лагутин не сомневается, что деньги в России на такие масштабные проекты имеются:

«Видимо, сейчас идет фокусировочное распределение средств. Вслед за ипотекой заводы начнут опять работать в полную силу, монтажники, другие направления станут выпускать продукцию. Дело здесь не только в строительных компаниях».

По мнению эксперта, "стимулирование крупных проектов в сибирском регионе может стать частью выстраивания своего рода альтернативной экономической модели, поскольку основную политика Центробанка если не уничтожила, то загнала в тупик".

«Не секрет, что наша промышленность, несмотря на огромные возможности, пребывает в упадке. Все это из-за политики Центробанка. И принимаемые меры дают надежду на оживление народно-хозяйственного механизма. Конечно, сейчас время выбора варианта дальнейшего пути, идет борьба разных моделей дальнейшего развития экономики», – подытожил глава комитета омского отделения "Опора России".

Комментарии

Avatar Picture
Гость

09:36:12 07-11-2025

Странно. Раньше именно строительство производств и соц.объектов стимулировало строительство жилья.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:23 07-11-2025

Гость (09:36:12 07-11-2025) Странно. Раньше именно строительство производств и соц.объек... Что с них взять, "Опора России"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:38 07-11-2025

Все упорно делают вид, что огромные военные расходы ну никак ни на что не влияют.
P.S.
Я про США, а вы что подумали?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:50 07-11-2025

Гость (09:56:38 07-11-2025) Все упорно делают вид, что огромные военные расходы ну никак... ВПК очень даже хороший экспорт.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:55 07-11-2025

какой- то сумбур, что хотел донести? ничего не понятно, но слов много - уже хорошо. Наверное.

  8 Нравится
Ответить
