Квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца

Впрочем, сам вопрос – дискуссионный

27 октября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила ввести минимальный срок посуточной аренды квартир, пишет "Парламентская газета".

"Нужно ограничивать срок такой аренды", – указала Разворотнева.

Она пообещала внести норму о заключении договоров аренды квартир на срок не меньше месяца. При этом подчеркнула, что сам вопрос – дискуссионный.

Разворотнева также отметила, что надо вводить какую-то технологию регистрации нанимателей и повышающие коэффициенты за содержание общедомового имущества и коммунальный ресурс, потребляемый для общедомовых нужд.