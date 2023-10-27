Квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца
Впрочем, сам вопрос – дискуссионный
27 октября 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила ввести минимальный срок посуточной аренды квартир, пишет "Парламентская газета".
"Нужно ограничивать срок такой аренды", – указала Разворотнева.
Она пообещала внести норму о заключении договоров аренды квартир на срок не меньше месяца. При этом подчеркнула, что сам вопрос – дискуссионный.
Разворотнева также отметила, что надо вводить какую-то технологию регистрации нанимателей и повышающие коэффициенты за содержание общедомового имущества и коммунальный ресурс, потребляемый для общедомовых нужд.
15:34:02 27-10-2023
Депутат госдумы Разворотнева башкой своей думает? Она ли не интересы гостиниц там лоббирует сидит? От какой она партии вообще? Съездить отдохнуть, арендовать квартиру на день-два-неделю нельзя уже будет где-нибудь в Белокурихе?
15:36:40 27-10-2023
а может быть все таки люди сами разберуться, как поступать со своим личным имуществом, госпожа Разворотнева.... Разворачивайте ваши дискуссии. Сидят ересь придумывают , баблища получают за дебильные мысли. Сама с депутатской зарплатой сидит. а у человека , это единственный способ заработать и выжить.
15:45:55 27-10-2023
Что мешает расторгнуть договор досрочно (через день-два) при любом сроке аренды?
15:55:58 27-10-2023
Гость (15:45:55 27-10-2023) Что мешает расторгнуть договор досрочно (через день-два) пр... А что мешает надевать штаны через голову?
16:03:06 27-10-2023
Гость (15:55:58 27-10-2023) А что мешает надевать штаны через голову?... Так у нас большинство законов призваны разнообразить жизнь людям при устранении негативных последствий их применения. Так что - это древняя забава. Там придумывают - а тут обходят.
16:42:27 27-10-2023
Гость (16:03:06 27-10-2023) Так у нас большинство законов призваны разнообразить жизнь л... Понятно что обойти все можно, но дело то в том, что они бред несут в массы, депутатишки, брякнула хрень и получи огромную зарплату. Зачем платить людям за никчнмность, причём много так платить????
16:09:07 27-10-2023
На двое-трое суток снимать квартиру очень удобно, когда приезжаешь в другой город (Новосибирск, Санкт-Петербург и т.д.) на выходные.
06:42:16 28-10-2023
Да и на сутки или фактически на ночь снимаешь когда путешествуешь на авто.
19:15:04 17-11-2023
Это нормальная практика во всем мире. Практически везде, кроме частных домов посуточная аренда либо регулируется, либо запрещена. Хозяева посуточная квартир, по сути, ведут гостиничный бизнес,а соответсьвующие налоги не платят. Также постоянно меняющиеся арендаторы создают дополнительную нагрузку на коммунальные сети и причиняют неудобства жильцам. Продолжайте арендовать посуточно, но платите налоги на ведение бизнеса.