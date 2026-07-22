Лариса Долина объяснила, как сформировался ее сильный характер
Певица выступает на профессиональной сцене уже более 55 лет
22 июля 2026, 16:39, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Долина призналась, что главными испытаниями в ее жизни стали ранняя потеря родителей и необходимость с подросткового возраста самостоятельно зарабатывать на жизнь. Об этом певица рассказала РИА Новости.
По словам артистки, именно жизненные трудности сформировали ее характер.
«Все жизненные ситуации закалили мой характер. Ранний уход родителей, к сожалению. Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было 13 лет. Я довольно рано познала профессию — в этом году исполняется 55 лет, как я в ней», — сказала Долина.
Свою музыкальную карьеру певица начала в 1971 году, выступая в ресторанах Одессы, а затем стала солисткой эстрадного оркестра "Мы — одесситы".
Широкую известность артистке принесло сотрудничество с оркестром под управлением Анатолия Кролла в начале 1980-х годов, а также участие в фильме "Мы из джаза", где она исполнила джазовый вокализ.
Позже Лариса Долина представила первую сольную программу, а песня "Погода в доме" стала одной из самых узнаваемых композиций в ее репертуаре.
16:41:51 22-07-2026
В Википедии давно все рассказали. Пусть не выдумывает.
18:44:50 22-07-2026
Старый шотландец жалуется близкому другу:
- Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не называет меня Джон Строитель Мостов!.. (с)
Но стоило один раз Долиной крупно обнаглеть после собственной тупости, и вот твоей фамилией уже называют схему мошенничества )))
19:44:40 22-07-2026
Мы и так всё знаем:ресторанная певичка из Одессы.У тебя раньше и дома-то не было, и занавески не колыхались.Друзья евреи с начала перестройки стали помогать.
19:53:11 22-07-2026
Ну и кому интересна эта тетка.
19:54:59 22-07-2026
вот только забыл.
теперь снова ее забывать...
20:43:52 22-07-2026
Пусть лучше объяснит , как отрастила ТАКУЮ наглость(((((
20:56:36 22-07-2026
Наглая, беспринципная, жадная, циничная... Дальше цензура не пропустит, простигосподи...
21:53:30 22-07-2026
Гость (20:56:36 22-07-2026) Наглая, беспринципная, жадная, циничная... Дальше цензура не...
А там, наверху, кто то есть другой? Туда другие и не полезут, а уж тем более не удержатся надолго
16:33:34 25-07-2026
Она не поверит, но тысячи людей были и в худшем положении, мало кто добился миллионов (что главное для Долиной), но остались людьми со светлыми душами, а потому с друзьями и родными. А у таких как Долина , их нет. вот и устаивают вечеринки для голых, наглых и богатых, где все завидуют друг другу и считают всех ниже себя. А как они любят вываливать на ТВ всю свою грязищу... противно . Лишь бы мордой на экране лишний раз засветиться. Тьфу на вас.