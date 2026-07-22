Лариса Долина объяснила, как сформировался ее сильный характер

Певица выступает на профессиональной сцене уже более 55 лет

22 июля 2026, 16:39, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что главными испытаниями в ее жизни стали ранняя потеря родителей и необходимость с подросткового возраста самостоятельно зарабатывать на жизнь. Об этом певица рассказала РИА Новости.

По словам артистки, именно жизненные трудности сформировали ее характер.

«Все жизненные ситуации закалили мой характер. Ранний уход родителей, к сожалению. Я начала зарабатывать себе на жизнь, когда мне было 13 лет. Я довольно рано познала профессию — в этом году исполняется 55 лет, как я в ней», — сказала Долина.

Свою музыкальную карьеру певица начала в 1971 году, выступая в ресторанах Одессы, а затем стала солисткой эстрадного оркестра "Мы — одесситы".

Широкую известность артистке принесло сотрудничество с оркестром под управлением Анатолия Кролла в начале 1980-х годов, а также участие в фильме "Мы из джаза", где она исполнила джазовый вокализ.

Позже Лариса Долина представила первую сольную программу, а песня "Погода в доме" стала одной из самых узнаваемых композиций в ее репертуаре.