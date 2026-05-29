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Биографический фильм о Ларисе Долиной находится на стадии переговоров

Помимо музыкальной карьеры, артистка известна своими работами в театре

29 мая 2026, 22:39, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС
Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Лариса Долина сообщила о планах снять фильм или сериал, основанный на событиях ее жизни. Об этом народная артистка России рассказала в интервью РИА Новости.

По словам певицы, работа над проектом уже находится на стадии обсуждения.

«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет», — рассказала Лариса Долина.

Помимо музыкальной карьеры, артистка известна своими работами в театре. В разные годы она принимала участие в постановках "Джордано" и "Любовь и шпионаж".

В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована сразу в нескольких спектаклях.

Россия культура фильмы
       

Комментарии 7

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Гость

23:21:20 29-05-2026

Спасибо, я лучше Гринч посмотрю

  6 Нравится
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Гость

01:38:35 30-05-2026

Фу

  10 Нравится
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Кость

06:07:33 30-05-2026

Обречен на провал...

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Гость

08:23:24 30-05-2026

кому он нужен,этот фильм

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Гость

09:50:23 30-05-2026

Та женщина,которая поёт после скандала.

  1 Нравится
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Гость

11:21:33 30-05-2026

А эпизод о почти удавшейся попытке отжима квартиры и невозврате денег добросовестной покупательнице в кино войдет?

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Вежливый Человек

18:21:40 30-05-2026

Кто это?

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