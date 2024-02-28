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Латвия на год продлила запрет на въезд для россиян

Пересечь внешнюю границу смогут только несколько категорий граждан

28 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на Ригу / Фото: unsplash.com
Вид на Ригу / Фото: unsplash.com

Правительство Латвии продлило запрет на въезд для россиян до 4 марта 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Тем самым в ближайший год въезд в Латвию останется недоступен для россиян, желающих пересечь границу ЕС в туристических и развлекательных целях.

Попасть в страну смогут только следующие категории граждан:

  • обладатели ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны;
  • те, у кого есть родственники в этих странах;
  • обладатели краткосрочной или долгосрочной шенгенской визы;
  • те, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям;
  • сотрудники транспортных и пассажирских компаний.

В январе стало известно, что Латвия, Литва и Эстония решили построить линию обороны на границе с Россией и Белоруссией. 

Туризм санкции

Комментарии 3

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Гость

08:21:44 28-02-2024

Чего-то боятся.

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Гость

09:00:46 28-02-2024

А что там россиянам делать ?

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Элен без ребят

10:41:46 28-02-2024

ну все, как же мы без шпротников-то, а?

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