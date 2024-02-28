Латвия на год продлила запрет на въезд для россиян
Пересечь внешнюю границу смогут только несколько категорий граждан
28 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Вид на Ригу / Фото: unsplash.com
Правительство Латвии продлило запрет на въезд для россиян до 4 марта 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
Тем самым в ближайший год въезд в Латвию останется недоступен для россиян, желающих пересечь границу ЕС в туристических и развлекательных целях.
Попасть в страну смогут только следующие категории граждан:
- обладатели ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны;
- те, у кого есть родственники в этих странах;
- обладатели краткосрочной или долгосрочной шенгенской визы;
- те, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям;
- сотрудники транспортных и пассажирских компаний.
В январе стало известно, что Латвия, Литва и Эстония решили построить линию обороны на границе с Россией и Белоруссией.
08:21:44 28-02-2024
Чего-то боятся.
09:00:46 28-02-2024
А что там россиянам делать ?
10:41:46 28-02-2024
ну все, как же мы без шпротников-то, а?