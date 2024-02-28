Латвия на год продлила запрет на въезд для россиян

Пересечь внешнюю границу смогут только несколько категорий граждан

28 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на Ригу / Фото: unsplash.com

Правительство Латвии продлило запрет на въезд для россиян до 4 марта 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Тем самым в ближайший год въезд в Латвию останется недоступен для россиян, желающих пересечь границу ЕС в туристических и развлекательных целях.

Попасть в страну смогут только следующие категории граждан:

обладатели ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны;

те, у кого есть родственники в этих странах;

обладатели краткосрочной или долгосрочной шенгенской визы;

те, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям;

сотрудники транспортных и пассажирских компаний.

В январе стало известно, что Латвия, Литва и Эстония решили построить линию обороны на границе с Россией и Белоруссией.